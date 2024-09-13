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Новости Обмен пленными
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23 женщины удалось вернуть из российского плена, среди них - крымскотатарскую активистку Умерову, - Коордштаб

В рамках 56-го обмена военнопленными с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину удалось вернуть 23 женщины.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот обмен особый, ведь впервые за долгое время удалось освободить из плена наших женщин: их среди освобожденных - 23. В частности, это гражданские украинки, которых россияне задержали и незаконно лишили свободы еще до полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

23 жінок вдалося повернути з російського полону у рамках 56-го обміну військовополоненими

Отмечается, что Украина вернула также женщин, которые принудительно участвовали в так называемом "судебном процессе" над защитниками Мариуполя.

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Кроме того, на свободу вышла крымскотатарская активистка Ление Умерова, захваченная россиянами при пересечении границы Грузии.

В Координационном штабе рассказали, что среди освобожденных - 23 солдата и сержанта, 19 офицеров. Восемь - представители ВСУ (в том числе, двое - из ТрО), двое - из Нацполиции, четверо пограничников, 13 военных моряков, 15 защитников Мариуполя и "Азовстали" из Нацгвардии. Остальные семеро - гражданские.

Освобожденные защитники защищали Украину на Донецком, Луганском, Херсонском направлениях.

23 жінок вдалося повернути з російського полону у рамках 56-го обміну військовополоненими

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В Украину также удалось вернули полковника медицинской службы Виктора Ивчука, который руководил военным госпиталем в Мариуполе.

В Координационном штабе выразили благодарность ОАЭ за помощь в организации очередного обмена. Там добавили, что все освобожденные из российского плена пройдут медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, все положенные выплаты за все время пребывания в неволе и реинтегрируются в общество.

23 жінок вдалося повернути з російського полону у рамках 56-го обміну військовополоненими

Ранее президент Владимир Зеленский заявил об освобождении 49 граждан Украины из российского плена.

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самий правдивий совковий фільм це "17 миттєвостей весни"... там в Гєстапо говорять по руські
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13.09.2024 15:08 Ответить
Умерова сама поїхала в полон. Може цього разу в неї вистачить розуму не їхати до батька через три ворожі кордони.
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13.09.2024 15:37 Ответить
Дякую, Господе
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13.09.2024 15:43 Ответить
 
 