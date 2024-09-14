Большинство освобожденных сегодня воинов удерживались в плену с первых дней вторжения, - Лубинец. ВИДЕО

Сегодня, 14 сентября 2024 года еще 103 украинских воина вернулись на Родину. Второй день подряд проводится обмен пленными.

Об этом сообщил в телеграм-канале уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, среди освобожденных - защитники 36 бригады морской пехоты, Нацгвардии, в частности 12-й бригады специального назначения "Азов", пограничники, представители спецподразделения "Кракен". Также есть представители Нацпола и теробороны, ГСЧС, подразделений ВСУ.

Подавляющее большинство освобожденных - люди, которые удерживались с первых дней войны", - уточнил Лубинец.

"Работники нашего Офиса находятся на месте обмена с целью контроля соблюдения прав человека в соответствии с международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями. Наши сотрудники фиксируют, в каком состоянии освобожденные возвращаются в Украину и информируют их об их правах", - добавляет он.

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Также Лубинец отмечает, что возвращенные нуждаются в серьезной реабилитации, ведь за время пребывания в плену состояние их здоровья значительно ухудшилось.

Он также напоминает, что всего с начала полномасштабного вторжения удалось провести 57 обменов военнопленными и вернуть 3672 украинцев.

Ранее Зеленский сообщил, что еще 103 украинских воина вернулись из российского плена, среди них - защитники "Азовстали".