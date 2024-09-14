Большинство освобожденных сегодня воинов удерживались в плену с первых дней вторжения, - Лубинец. ВИДЕО
Сегодня, 14 сентября 2024 года еще 103 украинских воина вернулись на Родину. Второй день подряд проводится обмен пленными.
Об этом сообщил в телеграм-канале уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, среди освобожденных - защитники 36 бригады морской пехоты, Нацгвардии, в частности 12-й бригады специального назначения "Азов", пограничники, представители спецподразделения "Кракен". Также есть представители Нацпола и теробороны, ГСЧС, подразделений ВСУ.
Подавляющее большинство освобожденных - люди, которые удерживались с первых дней войны", - уточнил Лубинец.
"Работники нашего Офиса находятся на месте обмена с целью контроля соблюдения прав человека в соответствии с международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями. Наши сотрудники фиксируют, в каком состоянии освобожденные возвращаются в Украину и информируют их об их правах", - добавляет он.
Также Лубинец отмечает, что возвращенные нуждаются в серьезной реабилитации, ведь за время пребывания в плену состояние их здоровья значительно ухудшилось.
Он также напоминает, что всего с начала полномасштабного вторжения удалось провести 57 обменов военнопленными и вернуть 3672 украинцев.
Ранее Зеленский сообщил, что еще 103 украинских воина вернулись из российского плена, среди них - защитники "Азовстали".
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Ну,то це ще ці "герої", які без жодного пострілу здались кацапам, як барани на бойню.
Схоже, у вас голівонька бо-бо
Бо не пам"ятаєте, як вони більше 80 днів відтягували на себе
Всі бомби, що падали на їхні голови
Могли і не виконати наказ - всі б загинули
Вам би легше від цього було,герой?
ЧАЕС захищали бійці Нацгвардії, майже місяць !!!!!
Були в оточенні і постійно оберігали ті блоки
від кацапських диверсій
Щоб ви спокійно могли свій зад , без урану, плутонію і торію
сьогодні активно пересувати
і могли тим безсоромним язиком молоти
, а не лежати десь забутим вугликом чи жменею пилин.
Чому це він "мій"? Він ваш і лєнкі зєлєнської
Ви писали про визволених сьогодні бійців.
То нагадаю- серед них є азовці
То не скачіть, як блоха
А конкретно пишіть - приміром,
ви вважаєте Кракен неправильними, чи
морську піхоту, чи Нацгвардію
і не меліть тут помелом. 🙃
Або міняти всіх на всіх.
Тому шо незрозуміло за яким принципом кацапи аідпускають полонених, були випадки коли в звільнених впізнавали тих хто співробітничав з окупантами. І відповідно тих хто не зламався, очевидно, відпускати вони не будуть...