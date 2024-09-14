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Большинство освобожденных сегодня воинов удерживались в плену с первых дней вторжения, - Лубинец. ВИДЕО

Сегодня, 14 сентября 2024 года еще 103 украинских воина вернулись на Родину. Второй день подряд проводится обмен пленными.

Об этом сообщил в телеграм-канале уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, среди освобожденных - защитники 36 бригады морской пехоты, Нацгвардии, в частности 12-й бригады специального назначения "Азов", пограничники, представители спецподразделения "Кракен". Также есть представители Нацпола и теробороны, ГСЧС, подразделений ВСУ.

Подавляющее большинство освобожденных - люди, которые удерживались с первых дней войны", - уточнил Лубинец.

"Работники нашего Офиса находятся на месте обмена с целью контроля соблюдения прав человека в соответствии с международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями. Наши сотрудники фиксируют, в каком состоянии освобожденные возвращаются в Украину и информируют их об их правах", - добавляет он.

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Также Лубинец отмечает, что возвращенные нуждаются в серьезной реабилитации, ведь за время пребывания в плену состояние их здоровья значительно ухудшилось.

Он также напоминает, что всего с начала полномасштабного вторжения удалось провести 57 обменов военнопленными и вернуть 3672 украинцев.

Ранее Зеленский сообщил, что еще 103 украинских воина вернулись из российского плена, среди них - защитники "Азовстали".

Автор: 

обмен (1375) пленные (2143) Лубинец Дмитрий (466)


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Топ комментарии
+4
Ці обміни, та ще й з найвеличнішим піар-шоу, мають бути припинені до кінця війни.
Або міняти всіх на всіх.
Тому шо незрозуміло за яким принципом кацапи аідпускають полонених, були випадки коли в звільнених впізнавали тих хто співробітничав з окупантами. І відповідно тих хто не зламався, очевидно, відпускати вони не будуть...
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14.09.2024 16:05
+4
Які бомби падали на "захисників ЧАЕС" які повним складом зі зброєю, не зробивши жодного пострілу здалися в перші години вторгнення?...
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14.09.2024 16:07
+3
Приїхали помирать. Кацапи здоровим нікого не випустять. Це тільки "гуманна європейська нація" турбується за ворожих вбивць, більш ніж за свій народ.
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14.09.2024 15:17
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Переважна більшість визволених сьогодні воїнів утримувалися в полоні з перших днів вторгнення, - Лубінець
Ну,то це ще ці "герої", які без жодного пострілу здались кацапам, як барани на бойню.
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14.09.2024 15:13 Ответить
Вони виконали наказ головнокомандуючого
Схоже, у вас голівонька бо-бо
Бо не пам"ятаєте, як вони більше 80 днів відтягували на себе
Всі бомби, що падали на їхні голови
Могли і не виконати наказ - всі б загинули
Вам би легше від цього було,герой?
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14.09.2024 15:34 Ответить
Які бомби падали на "захисників ЧАЕС" які повним складом зі зброєю, не зробивши жодного пострілу здалися в перші години вторгнення?...
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14.09.2024 16:07 Ответить
Ви справді дурень з наросії?
ЧАЕС захищали бійці Нацгвардії, майже місяць !!!!!
Були в оточенні і постійно оберігали ті блоки
від кацапських диверсій
Щоб ви спокійно могли свій зад , без урану, плутонію і торію
сьогодні активно пересувати
і могли тим безсоромним язиком молоти
, а не лежати десь забутим вугликом чи жменею пилин.
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14.09.2024 16:37 Ответить
Я ж не про "Азов" писав. А "Азов" ваш "головнокомандуючий" просто здав кацапам як один з найбільш патріотичних підрозділів ЗСУ. От ту і дійсно зрада. І він прекрасно знав, що цей підрозділ знищать у кацапських катівнях.
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14.09.2024 16:18 Ответить
До чого тут ваш "головнокомандуючий"?
Чому це він "мій"? Він ваш і лєнкі зєлєнської
Ви писали про визволених сьогодні бійців.
То нагадаю- серед них є азовці
То не скачіть, як блоха
А конкретно пишіть - приміром,
ви вважаєте Кракен неправильними, чи
морську піхоту, чи Нацгвардію
і не меліть тут помелом. 🙃
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14.09.2024 16:30 Ответить
Та ні, не мій він "головнокомандуючий". Я в Україні ні однієї години не жив. В УРСР я жив, і коли писав у 80-х в анкеті про громадянство писав UKRAINE, хоча усі в Америці знали тільки RUSSIA. Бог з ним. Час покаже. Навіщо псувати нерви один одному. Життя і так коротке. Слава Україні! Смерть кацапні!
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14.09.2024 16:39 Ответить
це чисто російським мозком таке написати - "хто в полоні - зрадник" - сталінізм
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14.09.2024 16:15 Ответить
А де ви бачили, що я писав, що хтось зрадник?
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14.09.2024 16:20 Ответить
Приїхали помирать. Кацапи здоровим нікого не випустять. Це тільки "гуманна європейська нація" турбується за ворожих вбивць, більш ніж за свій народ.
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14.09.2024 15:17 Ответить
Ці обміни, та ще й з найвеличнішим піар-шоу, мають бути припинені до кінця війни.
Або міняти всіх на всіх.
Тому шо незрозуміло за яким принципом кацапи аідпускають полонених, були випадки коли в звільнених впізнавали тих хто співробітничав з окупантами. І відповідно тих хто не зламався, очевидно, відпускати вони не будуть...
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14.09.2024 16:05 Ответить
Дуже радий поверненню. Одужання.
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14.09.2024 16:50 Ответить
 
 