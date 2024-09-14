Еще 103 украинских воина вернулись из российского плена, среди них – защитники "Азовстали", - Зеленский. ФОТОрепортаж
Сегодня, 14 сентября, Украина вернула из российского плена еще более сотни военнослужащих.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Наши - дома. Еще 103 воинов удалось вернуть в Украину из российского плена. 82 рядовых и сержантов. 21 офицер. Защитников Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских. Спасибо нашей команде, которая занимается обменами, за такие хорошие новости для Украины", - отметил глава государства.
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Нарешті Ви вдома!
Надіюсь хоч під цею новиною стане розуму і совісті не хейтити ... ну Ви зрозуміли.
Хоча навряд чи...
Чому кацапи вільно війшли з Криму і на третю добу зайшли в тил Маріку, чому не була організована оборона по річках Берда і Молочна, чому не був своєчасно наданий наказ про відхід з Маріка, хто дав наказ захисникам здаватись у полон?
У наріда пам'ять як у рибок гуппі...
порадійте за них
А ці питання намалюйте на плакаті і
станьте перед адміністрацією головнокомандуючого
Це так, для загального розвитку...
чого пам'ятають,як i те, що завдяки любителям поржать така бiда коеться в нашiй краiнi...😏😠