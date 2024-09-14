РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12720 посетителей онлайн
Новости
9 444 38
военнопленные (991) Зеленский (19029) обмен (1343) плен (2531)

Еще 103 украинских воина вернулись из российского плена, среди них – защитники "Азовстали", - Зеленский. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 сентября, Украина вернула из российского плена еще более сотни военнослужащих.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши - дома. Еще 103 воинов удалось вернуть в Украину из российского плена. 82 рядовых и сержантов. 21 офицер. Защитников Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских. Спасибо нашей команде, которая занимается обменами, за такие хорошие новости для Украины", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 49 воинов и гражданских освобождены из плена РФ, в том числе защитники "Азовстали", - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+26
Нарід в ейфорії і забуває одне питання: за яких обставин захисники Маріка опинились у полоні?
Чому кацапи вільно війшли з Криму і на третю добу зайшли в тил Маріку, чому не була організована оборона по річках Берда і Молочна, чому не був своєчасно наданий наказ про відхід з Маріка, хто дав наказ захисникам здаватись у полон?
У наріда пам'ять як у рибок гуппі...
показать весь комментарий
14.09.2024 15:07
+22
Як ***** почав своїх строковиків витягати, боїться вереску їх свиноматок, мразота
показать весь комментарий
14.09.2024 14:34
+20
Українці, Катовані рашистами, дійсно виявилися НЕЗЛАМНИМИ і ПОТУЖНИМИ, а не утікачами з України, як слуги, з ВРУ, видуманим зеленським, міфічного утворення!!! Стефанчук «потужно», із першим замом ВРУ тільки очима лупають, і все «незламно» охлявші…
показать весь комментарий
14.09.2024 14:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
❤️
показать весь комментарий
14.09.2024 14:31 Ответить
🙏🙏🙏☺️🌻
показать весь комментарий
14.09.2024 18:11 Ответить
Як ***** почав своїх строковиків витягати, боїться вереску їх свиноматок, мразота
показать весь комментарий
14.09.2024 14:34 Ответить
Не заздрю їм. Для них здача в полон це ганьба. Все по Сталіну.
показать весь комментарий
14.09.2024 14:38 Ответить
Звідки ти ботику знаєш? Ти що попадав у полон? Щось мені підказує що ти і пороху не нюхав!
показать весь комментарий
14.09.2024 16:27 Ответить
❤️🌞
показать весь комментарий
14.09.2024 14:35 Ответить
Українці, Катовані рашистами, дійсно виявилися НЕЗЛАМНИМИ і ПОТУЖНИМИ, а не утікачами з України, як слуги, з ВРУ, видуманим зеленським, міфічного утворення!!! Стефанчук «потужно», із першим замом ВРУ тільки очима лупають, і все «незламно» охлявші…
показать весь комментарий
14.09.2024 14:41 Ответить
Мах на курську область, вочевидь
показать весь комментарий
14.09.2024 14:47 Ответить
Не на область, а на здобич в цій області.
показать весь комментарий
14.09.2024 15:34 Ответить
З поверненням, рідненькі.
показать весь комментарий
14.09.2024 14:48 Ответить
❤️
показать весь комментарий
15.09.2024 12:52 Ответить
З поверненням хлопці та дівчата!
Нарешті Ви вдома!
Надіюсь хоч під цею новиною стане розуму і совісті не хейтити ... ну Ви зрозуміли.
Хоча навряд чи...
показать весь комментарий
14.09.2024 14:51 Ответить
меняют на срочников которых захватили на Курвщине , за которыми кацапские мамки воют , все йде по плану
показать весь комментарий
14.09.2024 15:00 Ответить
не репетуй
показать весь комментарий
14.09.2024 15:14 Ответить
ты мамка срочника ?
показать весь комментарий
14.09.2024 15:15 Ответить
Нарід в ейфорії і забуває одне питання: за яких обставин захисники Маріка опинились у полоні?
Чому кацапи вільно війшли з Криму і на третю добу зайшли в тил Маріку, чому не була організована оборона по річках Берда і Молочна, чому не був своєчасно наданий наказ про відхід з Маріка, хто дав наказ захисникам здаватись у полон?
У наріда пам'ять як у рибок гуппі...
показать весь комментарий
14.09.2024 15:07 Ответить
à la guerre comme à la guerre
показать весь комментарий
14.09.2024 15:13 Ответить
а при чому тут звільнення азовців з полону?
порадійте за них
А ці питання намалюйте на плакаті і
станьте перед адміністрацією головнокомандуючого
показать весь комментарий
14.09.2024 15:38 Ответить
Якщо не усунути причину хвороби, то хвороба буде повторюватись, і ми ще років 10 будемо радіти поверненню наших полонених.
Це так, для загального розвитку...
показать весь комментарий
14.09.2024 15:57 Ответить
До чого вашi дописи? Покажiть нам як усунути хворобу, а там i народ до вас пiдтяниться. А язиком тiлiпати багато хто вмie..
показать весь комментарий
14.09.2024 18:30 Ответить
Покажіть приклад. Станьте із таким плакатом біля ОПи. Цікаво, як довго вам вдасться там простояти з плакатом? 🙂
показать весь комментарий
14.09.2024 23:10 Ответить
Чому Ви вирiшили, що ми забули?! Люди з критичним мисленням багато
чого пам'ятають,як i те, що завдяки любителям поржать така бiда коеться в нашiй краiнi...😏😠
показать весь комментарий
14.09.2024 18:21 Ответить
Заїбали ви тварюки ****** смердючі.. Згиньте, мразота *****! Запитай в *****, в ******* кацапської ЯК ТАК наші хлопці потрапили в оточення... Згиризіть свій гнилий язик, гниль кацапська...
показать весь комментарий
14.09.2024 21:37 Ответить
підар кацапорилий.
показать весь комментарий
14.09.2024 21:38 Ответить
Ринат молодец ,ВСУ помогает хорошо
показать весь комментарий
14.09.2024 15:17 Ответить
Ну да 😁 сотні мільярдів доларів вкрав, а допомагає копійками. Не, ну молодець.
показать весь комментарий
14.09.2024 15:22 Ответить
жизнь солдат ты алеша оценил в копейки!?
показать весь комментарий
14.09.2024 15:32 Ответить
игАрь, ти де прочитав що я щось оцінював?
показать весь комментарий
14.09.2024 15:44 Ответить
Рінат у 2014 році притягнув війну на Бімбас. А тепер хорошо допомогає ЗСУ ...
показать весь комментарий
14.09.2024 15:30 Ответить
хороший обмен , опытных наших воинов на срочников
показать весь комментарий
14.09.2024 15:19 Ответить
Досвідчених вояків? Люди більше двох років під знущаннями та голодом були, а ви натякаєте що їх треба знову на фронт? Відвоювали вони своє
показать весь комментарий
14.09.2024 15:41 Ответить
Там різні є. І вони самі будуть вирішувати.
показать весь комментарий
14.09.2024 16:03 Ответить
З поверненням…..💙💛
показать весь комментарий
14.09.2024 16:26 Ответить
Вилізло лайно. Йду н…й псевдодойчланд
показать весь комментарий
14.09.2024 16:50 Ответить
 
 