Ще 103 українські воїни повернулися з російського полону, серед них - захисники "Азовсталі", - Зеленський. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 14 вересня, Україна повернула з російського полону ще понад сотню військовослужбовців.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші - вдома. Ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону. 82 рядових та сержантів. 21 офіцер. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських. Дякую нашій команді, що опікується обмінами, за такі хороші новини для України", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+26 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар14.09.2024 15:07
+22 Viktor Mozhaiev
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+20 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар14.09.2024 14:41
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Будь ласка, зачекайте...
Нарешті Ви вдома!
Надіюсь хоч під цею новиною стане розуму і совісті не хейтити ... ну Ви зрозуміли.
Хоча навряд чи...
Чому кацапи вільно війшли з Криму і на третю добу зайшли в тил Маріку, чому не була організована оборона по річках Берда і Молочна, чому не був своєчасно наданий наказ про відхід з Маріка, хто дав наказ захисникам здаватись у полон?
У наріда пам'ять як у рибок гуппі...
порадійте за них
А ці питання намалюйте на плакаті і
станьте перед адміністрацією головнокомандуючого
Це так, для загального розвитку...
чого пам'ятають,як i те, що завдяки любителям поржать така бiда коеться в нашiй краiнi...😏😠