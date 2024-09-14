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військовополонені (856) Зеленський (22416) обмін (1123) полон (1482)

Ще 103 українські воїни повернулися з російського полону, серед них - захисники "Азовсталі", - Зеленський. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 вересня, Україна повернула з російського полону ще понад сотню військовослужбовців.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші - вдома. Ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону. 82 рядових та сержантів. 21 офіцер. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських. Дякую нашій команді, що опікується обмінами, за такі хороші новини для України", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 49 воїнів та цивільних визволено з полону РФ, зокрема захисників "Азовсталі", - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені

Автор: 
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Топ коментарі
+26
Нарід в ейфорії і забуває одне питання: за яких обставин захисники Маріка опинились у полоні?
Чому кацапи вільно війшли з Криму і на третю добу зайшли в тил Маріку, чому не була організована оборона по річках Берда і Молочна, чому не був своєчасно наданий наказ про відхід з Маріка, хто дав наказ захисникам здаватись у полон?
У наріда пам'ять як у рибок гуппі...
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14.09.2024 15:07
+22
Як ***** почав своїх строковиків витягати, боїться вереску їх свиноматок, мразота
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14.09.2024 14:34
+20
Українці, Катовані рашистами, дійсно виявилися НЕЗЛАМНИМИ і ПОТУЖНИМИ, а не утікачами з України, як слуги, з ВРУ, видуманим зеленським, міфічного утворення!!! Стефанчук «потужно», із першим замом ВРУ тільки очима лупають, і все «незламно» охлявші…
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14.09.2024 14:41
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14.09.2024 14:31 Відповісти
🙏🙏🙏☺️🌻
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14.09.2024 18:11 Відповісти
Як ***** почав своїх строковиків витягати, боїться вереску їх свиноматок, мразота
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14.09.2024 14:34 Відповісти
Не заздрю їм. Для них здача в полон це ганьба. Все по Сталіну.
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14.09.2024 14:38 Відповісти
Звідки ти ботику знаєш? Ти що попадав у полон? Щось мені підказує що ти і пороху не нюхав!
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14.09.2024 16:27 Відповісти
❤️🌞
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14.09.2024 14:35 Відповісти
Українці, Катовані рашистами, дійсно виявилися НЕЗЛАМНИМИ і ПОТУЖНИМИ, а не утікачами з України, як слуги, з ВРУ, видуманим зеленським, міфічного утворення!!! Стефанчук «потужно», із першим замом ВРУ тільки очима лупають, і все «незламно» охлявші…
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14.09.2024 14:41 Відповісти
Мах на курську область, вочевидь
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14.09.2024 14:47 Відповісти
Не на область, а на здобич в цій області.
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14.09.2024 15:34 Відповісти
З поверненням, рідненькі.
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14.09.2024 14:48 Відповісти
❤️
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15.09.2024 12:52 Відповісти
З поверненням хлопці та дівчата!
Нарешті Ви вдома!
Надіюсь хоч під цею новиною стане розуму і совісті не хейтити ... ну Ви зрозуміли.
Хоча навряд чи...
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14.09.2024 14:51 Відповісти
меняют на срочников которых захватили на Курвщине , за которыми кацапские мамки воют , все йде по плану
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14.09.2024 15:00 Відповісти
не репетуй
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14.09.2024 15:14 Відповісти
ты мамка срочника ?
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14.09.2024 15:15 Відповісти
Нарід в ейфорії і забуває одне питання: за яких обставин захисники Маріка опинились у полоні?
Чому кацапи вільно війшли з Криму і на третю добу зайшли в тил Маріку, чому не була організована оборона по річках Берда і Молочна, чому не був своєчасно наданий наказ про відхід з Маріка, хто дав наказ захисникам здаватись у полон?
У наріда пам'ять як у рибок гуппі...
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14.09.2024 15:07 Відповісти
à la guerre comme à la guerre
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14.09.2024 15:13 Відповісти
а при чому тут звільнення азовців з полону?
порадійте за них
А ці питання намалюйте на плакаті і
станьте перед адміністрацією головнокомандуючого
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14.09.2024 15:38 Відповісти
Якщо не усунути причину хвороби, то хвороба буде повторюватись, і ми ще років 10 будемо радіти поверненню наших полонених.
Це так, для загального розвитку...
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14.09.2024 15:57 Відповісти
До чого вашi дописи? Покажiть нам як усунути хворобу, а там i народ до вас пiдтяниться. А язиком тiлiпати багато хто вмie..
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14.09.2024 18:30 Відповісти
Покажіть приклад. Станьте із таким плакатом біля ОПи. Цікаво, як довго вам вдасться там простояти з плакатом? 🙂
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14.09.2024 23:10 Відповісти
Чому Ви вирiшили, що ми забули?! Люди з критичним мисленням багато
чого пам'ятають,як i те, що завдяки любителям поржать така бiда коеться в нашiй краiнi...😏😠
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14.09.2024 18:21 Відповісти
Заїбали ви тварюки ****** смердючі.. Згиньте, мразота *****! Запитай в *****, в ******* кацапської ЯК ТАК наші хлопці потрапили в оточення... Згиризіть свій гнилий язик, гниль кацапська...
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14.09.2024 21:37 Відповісти
підар кацапорилий.
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14.09.2024 21:38 Відповісти
Ринат молодец ,ВСУ помогает хорошо
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14.09.2024 15:17 Відповісти
Ну да 😁 сотні мільярдів доларів вкрав, а допомагає копійками. Не, ну молодець.
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14.09.2024 15:22 Відповісти
жизнь солдат ты алеша оценил в копейки!?
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14.09.2024 15:32 Відповісти
игАрь, ти де прочитав що я щось оцінював?
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14.09.2024 15:44 Відповісти
Рінат у 2014 році притягнув війну на Бімбас. А тепер хорошо допомогає ЗСУ ...
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14.09.2024 15:30 Відповісти
хороший обмен , опытных наших воинов на срочников
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14.09.2024 15:19 Відповісти
Досвідчених вояків? Люди більше двох років під знущаннями та голодом були, а ви натякаєте що їх треба знову на фронт? Відвоювали вони своє
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14.09.2024 15:41 Відповісти
Там різні є. І вони самі будуть вирішувати.
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14.09.2024 16:03 Відповісти
З поверненням…..💙💛
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14.09.2024 16:26 Відповісти
Вилізло лайно. Йду н…й псевдодойчланд
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14.09.2024 16:50 Відповісти
 
 