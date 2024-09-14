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Сегодняшний обмен пленными помогли организовать ОАЭ, - координационный штаб. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 сентября 2024 года, состоялся очередной обмен пленными. Организовать его удалось благодаря помощи Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Кого удалось освободить из вражеского плена?

Как отмечается, среди освобожденных на этот раз 38 нацгвардейцев. Воинов ВСУ удалось вернуть 28: среди них двое из спецподразделения "Кракен", двое - из Международного легиона, трое из Сил специальных операций, один - из Сил территориальной обороны.

"Домой едут восемь пограничников, четверо полицейских, двадцать один военный моряк, трое представителей Государственной специальной службы транспорта, один - Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Все освобожденные на этот раз - мужчины: 82 солдат и сержантов; 21 военнослужащий относится к офицерскому составу", - отмечают в штабе.

звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені
звільнені полонені

Также информируется, что освобожденные военнослужащие участвовали в защите от российских оккупантов города Мариуполя (69 человек, в том числе 31 человек - защитники "Азовстали"), Донетчины, Луганщины, запорожского, херсонского, харьковского и киевского направлений. Среди них также есть двое охранников ЧАЭС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня еще 23 "азовца" возвращаются на родную землю, - руководитель патронатной службы "Азова" Толкачева

Состояние освобожденных воинов

"Большинство получили тяжелые травмы или ранения, имеют серьезные заболевания, нуждаются в немедленной медицинской помощи. Украина длительное время проводила работу, чтобы организовать возвращение этих наших сограждан", - говорится в сообщении.

Посредничество ОАЭ

Украина выражает благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за помощь в организации очередного обмена.

"Все освобожденные из российского плена пройдут медицинский осмотр, получат возможность физической и психологической реабилитации, а также надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе и реинтегрируются в общество", - отмечают в штабе.

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Ранее Зеленский сообщил, что еще 103 украинских воина вернулись из российского плена, среди них - защитники "Азовстали". По данным обмудсмена Лубинца, подавляющее большинство освобожденных сегодня воинов удерживались в плену с первых дней вторжения.

Напомним, 13 сентября среди 49 воинов, которых вернули в Украину в рамках обмена, было 15 "азовцев".

Автор: 

ОАЭ (198) обмен (1375) пленные (2143)


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З повернення на рідну землю! Щастя вам й вашим близьким!
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14.09.2024 15:48 Ответить
по просьбе мамок срочников лаптей которые попали в плен на Курвщине
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14.09.2024 16:40 Ответить
Подяка Еміратам і звичайно тому, без котрого масовий полон 2022 року взагалі не був би можливим.
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14.09.2024 16:54 Ответить
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14.09.2024 17:12 Ответить
 
 