Сегодня еще 23 "азовца" возвращаются на родную землю, - руководитель патронатной службы "Азова" Толкачева
Среди освобожденных из российского плена домой вернулись 23 воина бригады "Азов". Они были в неволе более двух лет.
Об этом сообщила руководитель патронатной службы бригады Елена Толкачева, передает Цензор.НЕТ.
"Это чудо! 23 Азовца сегодня возвращаются на родную землю после более двух лет плена!", - написала она.
Ранее Зеленский сообщил, что еще 103 украинских воина вернулись из российского плена, среди них - защитники "Азовстали".
Напомним, 13 сентября среди 49 воинов, которых вернули в Украину в рамках обмена, было 15 "азовцев".
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Це не утікачі, із служок з ВРУ, та трубіцинами і боголюбовими…
Якби ваш син, брат чи донька, чи батько
Були в полоні
Звільнили наших - і добре
Що ви тут своїх 5 копійок негативних
впихуєте?
Нам наші бійці з рук ворога в будь-якій кондиції потрібні, бодай і мертві.
Вже були випадки, коли полонених повертали зі смертельними ін'єкціями, аби вони невдовзі помирали.
Щось мені хруню здається, що ти кацапський стукачок.
Пашьол вон - здєсь воткі нєту.
А щоб сидіти далі у владі і продовжувати красти і зраджувати, можна вигадати багато причин(дощить, ЦВК захворіло, ахметов світло відключив, секретар проковтнув печатки, тощо)