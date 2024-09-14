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Сегодня еще 23 "азовца" возвращаются на родную землю, - руководитель патронатной службы "Азова" Толкачева

З полону звільнили азовців

Среди освобожденных из российского плена домой вернулись 23 воина бригады "Азов". Они были в неволе более двух лет.

Об этом сообщила руководитель патронатной службы бригады Елена Толкачева, передает Цензор.НЕТ.

"Это чудо! 23 Азовца сегодня возвращаются на родную землю после более двух лет плена!", - написала она.

Читайте: Подавляющее большинство освобожденных сегодня воинов удерживались в плену с первых дней вторжения, - Лубинец

Ранее Зеленский сообщил, что еще 103 украинских воина вернулись из российского плена, среди них - защитники "Азовстали".

Напомним, 13 сентября среди 49 воинов, которых вернули в Украину в рамках обмена, было 15 "азовцев".
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Топ комментарии
+9
Шана найкращим Воїнам у світі!
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14.09.2024 15:22
+9
Це ви про азовців для їхніх рідних написали?
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14.09.2024 15:28
+8
Це у вас, русні, м'ясно на гатунки ділиться.
Нам наші бійці з рук ворога в будь-якій кондиції потрібні, бодай і мертві.
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14.09.2024 15:35
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Дякуємо, нашим ПОТУЖНИМ і НЕЗЛАМНИМ, Захисникам України!!
Це не утікачі, із служок з ВРУ, та трубіцинами і боголюбовими…
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14.09.2024 15:18 Ответить
Шана найкращим Воїнам у світі!
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14.09.2024 15:22 Ответить
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14.09.2024 15:24 Ответить
Це ви про азовців для їхніх рідних написали?
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14.09.2024 15:28 Ответить
Ваша пропозиція? Чи так, аби щось сказати?
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14.09.2024 15:33 Ответить
Та яка тут позиція може бути? Все просто: ваша ж влада вам замилює очі, що вона щось робить, щоби витягнуи "Азов", який вони успішно здали кацапам. Нічогісінького вони не роблять. Кацапи самі вирішили обміняти живих покійників (вибачте за важкі слова) на своїх здорових відгодованих биків. Чи ви цікавились скільки з цих обміняних (я кажу про дійсних воїнів а не всяких посудомийниць) ще живі після повернення додому?
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14.09.2024 15:59 Ответить
це не "важкі слова", це висєр тупий
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14.09.2024 16:15 Ответить
Час покаже.
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14.09.2024 16:23 Ответить
Ми б побачили, що ви поквакали
Якби ваш син, брат чи донька, чи батько
Були в полоні
Звільнили наших - і добре
Що ви тут своїх 5 копійок негативних
впихуєте?
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14.09.2024 16:42 Ответить
Час покаже. Основне, не забудьте голосувти "по-приколу" на наступних президентських виборах (звісно, якщо вони відбудуться)
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14.09.2024 17:00 Ответить
Те що ваші хворі фантазії є тупим висєром видно з моменту публікації вашого коментаря.
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14.09.2024 17:01 Ответить
А от про мого сина ви не праві. Він зі середини березня 2022-го до жовтня 2023-го воював в інтернацінальному батальйоні добровольцем (при чому до вересня 2022 безкоштовно) хоча і ніколи не був військовим. Він ж не громадянин України і народився в Штатах. Були проблеми з реєстрацєю. Зараз він повернувся на реабілітацію сюди. Чи поїде знову? Не знаю. Я проти. Наречена також проти. Чому він має загинути за країну, населення якої само обрало шлях самоліквідації (корупція, ухилянство,колаборанства, ідіотизм у деяких військових підроздіах, вибори "по-приколу").
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14.09.2024 17:11 Ответить
вже показав
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14.09.2024 16:58 Ответить
І як, все побачили?
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14.09.2024 17:23 Ответить
Це у вас, русні, м'ясно на гатунки ділиться.
Нам наші бійці з рук ворога в будь-якій кондиції потрібні, бодай і мертві.
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14.09.2024 15:35 Ответить
Я розумію що Зрадоньку потрібно розганаяти та плекати і відгодовувати її,зрадонька сама себе не не розгонить.Але як умудритись знайти Зраду в поверненні наших героїв пане Юрія я диву дивуюсь Цим хлопцям та дівчатам потрібно низько вклонитись а зраду ми знайдем завжди,але не тут..
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14.09.2024 15:45 Ответить
Припиняй висєратися про вигадані "невиліковні хворі", кицюня, ми таку пургу тут не хаваємо
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14.09.2024 16:16 Ответить
Думаю, воно чудово знає, про що каже, бо таваріщ майор сообщіл.
Вже були випадки, коли полонених повертали зі смертельними ін'єкціями, аби вони невдовзі помирали.
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14.09.2024 16:37 Ответить
Якби воно знало, казало б про конкретні хворі, а не секретні.
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14.09.2024 17:00 Ответить

Щось мені хруню здається, що ти кацапський стукачок.
Пашьол вон - здєсь воткі нєту.
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14.09.2024 16:25 Ответить
Не "воткі" а "воДкі"
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14.09.2024 16:30 Ответить
Точно так діє наша влада на чолі з найвеличнішим лідором: якщо говориш те, що нам не подобається-пашол вон!
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14.09.2024 18:01 Ответить
та тому що срочників з курщини за них віддали.
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14.09.2024 15:27 Ответить
Якщо буде якесь "вікно" у бойових діях - вибори негайно!
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14.09.2024 15:35 Ответить
На яких зєля сдєлаєт всєх вмєстє снова.
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14.09.2024 16:03 Ответить
Якщо ми домовимось про ЄДИНОГО узгодженого кандидата, то він(вона) виграє вибори в одні ворота.
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14.09.2024 16:28 Ответить
Ми-це хто ? Читачі інтернет-ресурсів ? Як ти збираєшся узгодити цього єдиного з усіма громадянами України ?
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14.09.2024 16:35 Ответить
Потрібна широка дискусія, а не скиглення на зєлю. Є сміливість запропонувати свого кандидата?
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14.09.2024 16:55 Ответить
Тобто в тебе і кандидата нема?
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14.09.2024 17:02 Ответить
Мій кандидат непрохідний. Але я радо погоджусь на Залужного(Червінського, Кривоноса, Тайру...)
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14.09.2024 17:06 Ответить
"Твоя" вже змастила колесики у візку?
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14.09.2024 17:06 Ответить
"Моя", як ти кажеш, підтримала Залужного
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14.09.2024 17:09 Ответить
Кого "вона" вже тільки не підтримувала...
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14.09.2024 17:17 Ответить
Твого Януковіча не підтримувала
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14.09.2024 17:24 Ответить
Покинь,він не мій.Він скоріше твій як і вона,якщо згадуєш його ,та ще й з великої літери по прізвищу.
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14.09.2024 17:40 Ответить
Чого ти так злякавсь? Не панікуй, я тебе не здам. Трохи гадив за гроші, з ким не буває. Але більше не шкодь
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14.09.2024 17:46 Ответить
У мене пропозиція одна-перемогти конченого кацапського ворога. А потім-широкі дискусії, передвиборчі кампанії та все як ви любите.
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14.09.2024 17:16 Ответить
В мене передвиборча компанія вже почалась. Якщо пан проти, то нехай йде на фронт і здобуває перемогу, а не товчеться під ногами
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14.09.2024 17:26 Ответить
Це як-відвести бійців від лінії фронту до виборчих дільниць, сподіваючись що орки на час виборів не нападатимуть ? Чи пересувними виборчими дільницями по фронту кататися ? По всій Європі, де мільйони українців зараз-теж виборчі дільниці організуєш ?
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14.09.2024 16:21 Ответить
На закордонних дільницях вибори проходять по
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14.09.2024 16:30 Ответить
... по закону про вибори.
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14.09.2024 16:34 Ответить
Про фронт ти не відповів.
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14.09.2024 16:37 Ответить
Найменьше проблем з виборами і фальсіфікаціями, доречі, будуть на фронті. Як у 2014му і у 2019му
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14.09.2024 16:59 Ответить
Найменше діла до виборів на фронті зараз.
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14.09.2024 17:04 Ответить
У мене протилежна інфа. Вам хтось збрехав
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14.09.2024 17:08 Ответить
Якщо зєрмак ще побуде трохи у владі, то фронт дістанеться мого порогу(і твого теж).
А щоб сидіти далі у владі і продовжувати красти і зраджувати, можна вигадати багато причин(дощить, ЦВК захворіло, ахметов світло відключив, секретар проковтнув печатки, тощо)
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14.09.2024 17:23 Ответить
Воня хоче виборів?
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14.09.2024 16:23 Ответить
Мені ніхто не платить за це(на відміну від продажних гнид)
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14.09.2024 16:32 Ответить
 
 