Сьогодні ще 23 "азовці" повертаються на рідну землю, - керівниця патронатної служби "Азову" Толкачова
Серед звільнених з російського полону додому повернулися 23 воїни бригади "Азов". Вони були у неволі понад два роки.
Про це повідомила керівниця патронатної служби бригади Олена Толкачова, передає Цензор.НЕТ.
"Це диво! 23 Азовці сьогодні повертаються на рідну землю після понад двох років полону!", - написала вона.
Раніше Зеленський повідомив, що ще 103 українські воїни повернулися з російського полону, серед них - захисники "Азовсталі".
Нагадаємо, 13 вересня серед 49 воїнів, яких повернули в Україну в межах обміну, було 15 "азовців."
Топ коментарі
+9 U A 03b737e8
показати весь коментар14.09.2024 15:22
+9 Сергей Трофимов 7c913dc7
показати весь коментар14.09.2024 15:28
+8 Деніс Войцеховський
показати весь коментар14.09.2024 15:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Це не утікачі, із служок з ВРУ, та трубіцинами і боголюбовими…
Якби ваш син, брат чи донька, чи батько
Були в полоні
Звільнили наших - і добре
Що ви тут своїх 5 копійок негативних
впихуєте?
Нам наші бійці з рук ворога в будь-якій кондиції потрібні, бодай і мертві.
Вже були випадки, коли полонених повертали зі смертельними ін'єкціями, аби вони невдовзі помирали.
Щось мені хруню здається, що ти кацапський стукачок.
Пашьол вон - здєсь воткі нєту.
А щоб сидіти далі у владі і продовжувати красти і зраджувати, можна вигадати багато причин(дощить, ЦВК захворіло, ахметов світло відключив, секретар проковтнув печатки, тощо)