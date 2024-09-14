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військовополонені (856) обмін (1123) Азов (752)

Сьогодні ще 23 "азовці" повертаються на рідну землю, - керівниця патронатної служби "Азову" Толкачова

З полону звільнили азовців

Серед звільнених з російського полону додому повернулися 23 воїни бригади "Азов". Вони були у неволі понад два роки.

Про це повідомила керівниця патронатної служби бригади Олена Толкачова, передає Цензор.НЕТ.

"Це диво! 23 Азовці сьогодні повертаються на рідну землю після понад двох років полону!", - написала вона.

Читайте: Переважна більшість визволених сьогодні воїнів утримувалися в полоні з перших днів вторгнення, - Лубінець

Раніше Зеленський повідомив, що ще 103 українські воїни повернулися з російського полону, серед них - захисники "Азовсталі".

Нагадаємо, 13 вересня серед 49 воїнів, яких повернули в Україну в межах обміну, було 15 "азовців."

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Топ коментарі
+9
Шана найкращим Воїнам у світі!
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14.09.2024 15:22
+9
Це ви про азовців для їхніх рідних написали?
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14.09.2024 15:28
+8
Це у вас, русні, м'ясно на гатунки ділиться.
Нам наші бійці з рук ворога в будь-якій кондиції потрібні, бодай і мертві.
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14.09.2024 15:35
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Дякуємо, нашим ПОТУЖНИМ і НЕЗЛАМНИМ, Захисникам України!!
Це не утікачі, із служок з ВРУ, та трубіцинами і боголюбовими…
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14.09.2024 15:18 Відповісти
Шана найкращим Воїнам у світі!
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14.09.2024 15:22 Відповісти
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14.09.2024 15:24 Відповісти
Це ви про азовців для їхніх рідних написали?
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14.09.2024 15:28 Відповісти
Ваша пропозиція? Чи так, аби щось сказати?
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14.09.2024 15:33 Відповісти
Та яка тут позиція може бути? Все просто: ваша ж влада вам замилює очі, що вона щось робить, щоби витягнуи "Азов", який вони успішно здали кацапам. Нічогісінького вони не роблять. Кацапи самі вирішили обміняти живих покійників (вибачте за важкі слова) на своїх здорових відгодованих биків. Чи ви цікавились скільки з цих обміняних (я кажу про дійсних воїнів а не всяких посудомийниць) ще живі після повернення додому?
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14.09.2024 15:59 Відповісти
це не "важкі слова", це висєр тупий
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14.09.2024 16:15 Відповісти
Час покаже.
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14.09.2024 16:23 Відповісти
Ми б побачили, що ви поквакали
Якби ваш син, брат чи донька, чи батько
Були в полоні
Звільнили наших - і добре
Що ви тут своїх 5 копійок негативних
впихуєте?
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14.09.2024 16:42 Відповісти
Час покаже. Основне, не забудьте голосувти "по-приколу" на наступних президентських виборах (звісно, якщо вони відбудуться)
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14.09.2024 17:00 Відповісти
Те що ваші хворі фантазії є тупим висєром видно з моменту публікації вашого коментаря.
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14.09.2024 17:01 Відповісти
А от про мого сина ви не праві. Він зі середини березня 2022-го до жовтня 2023-го воював в інтернацінальному батальйоні добровольцем (при чому до вересня 2022 безкоштовно) хоча і ніколи не був військовим. Він ж не громадянин України і народився в Штатах. Були проблеми з реєстрацєю. Зараз він повернувся на реабілітацію сюди. Чи поїде знову? Не знаю. Я проти. Наречена також проти. Чому він має загинути за країну, населення якої само обрало шлях самоліквідації (корупція, ухилянство,колаборанства, ідіотизм у деяких військових підроздіах, вибори "по-приколу").
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14.09.2024 17:11 Відповісти
вже показав
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14.09.2024 16:58 Відповісти
І як, все побачили?
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14.09.2024 17:23 Відповісти
Це у вас, русні, м'ясно на гатунки ділиться.
Нам наші бійці з рук ворога в будь-якій кондиції потрібні, бодай і мертві.
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14.09.2024 15:35 Відповісти
Я розумію що Зрадоньку потрібно розганаяти та плекати і відгодовувати її,зрадонька сама себе не не розгонить.Але як умудритись знайти Зраду в поверненні наших героїв пане Юрія я диву дивуюсь Цим хлопцям та дівчатам потрібно низько вклонитись а зраду ми знайдем завжди,але не тут..
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14.09.2024 15:45 Відповісти
Припиняй висєратися про вигадані "невиліковні хворі", кицюня, ми таку пургу тут не хаваємо
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14.09.2024 16:16 Відповісти
Думаю, воно чудово знає, про що каже, бо таваріщ майор сообщіл.
Вже були випадки, коли полонених повертали зі смертельними ін'єкціями, аби вони невдовзі помирали.
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14.09.2024 16:37 Відповісти
Якби воно знало, казало б про конкретні хворі, а не секретні.
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14.09.2024 17:00 Відповісти

Щось мені хруню здається, що ти кацапський стукачок.
Пашьол вон - здєсь воткі нєту.
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14.09.2024 16:25 Відповісти
Не "воткі" а "воДкі"
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14.09.2024 16:30 Відповісти
Точно так діє наша влада на чолі з найвеличнішим лідором: якщо говориш те, що нам не подобається-пашол вон!
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14.09.2024 18:01 Відповісти
та тому що срочників з курщини за них віддали.
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14.09.2024 15:27 Відповісти
Якщо буде якесь "вікно" у бойових діях - вибори негайно!
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14.09.2024 15:35 Відповісти
На яких зєля сдєлаєт всєх вмєстє снова.
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14.09.2024 16:03 Відповісти
Якщо ми домовимось про ЄДИНОГО узгодженого кандидата, то він(вона) виграє вибори в одні ворота.
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14.09.2024 16:28 Відповісти
Ми-це хто ? Читачі інтернет-ресурсів ? Як ти збираєшся узгодити цього єдиного з усіма громадянами України ?
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14.09.2024 16:35 Відповісти
Потрібна широка дискусія, а не скиглення на зєлю. Є сміливість запропонувати свого кандидата?
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14.09.2024 16:55 Відповісти
Тобто в тебе і кандидата нема?
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14.09.2024 17:02 Відповісти
Мій кандидат непрохідний. Але я радо погоджусь на Залужного(Червінського, Кривоноса, Тайру...)
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14.09.2024 17:06 Відповісти
"Твоя" вже змастила колесики у візку?
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14.09.2024 17:06 Відповісти
"Моя", як ти кажеш, підтримала Залужного
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14.09.2024 17:09 Відповісти
Кого "вона" вже тільки не підтримувала...
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14.09.2024 17:17 Відповісти
Твого Януковіча не підтримувала
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14.09.2024 17:24 Відповісти
Покинь,він не мій.Він скоріше твій як і вона,якщо згадуєш його ,та ще й з великої літери по прізвищу.
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14.09.2024 17:40 Відповісти
Чого ти так злякавсь? Не панікуй, я тебе не здам. Трохи гадив за гроші, з ким не буває. Але більше не шкодь
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14.09.2024 17:46 Відповісти
У мене пропозиція одна-перемогти конченого кацапського ворога. А потім-широкі дискусії, передвиборчі кампанії та все як ви любите.
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14.09.2024 17:16 Відповісти
В мене передвиборча компанія вже почалась. Якщо пан проти, то нехай йде на фронт і здобуває перемогу, а не товчеться під ногами
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14.09.2024 17:26 Відповісти
Це як-відвести бійців від лінії фронту до виборчих дільниць, сподіваючись що орки на час виборів не нападатимуть ? Чи пересувними виборчими дільницями по фронту кататися ? По всій Європі, де мільйони українців зараз-теж виборчі дільниці організуєш ?
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14.09.2024 16:21 Відповісти
На закордонних дільницях вибори проходять по
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14.09.2024 16:30 Відповісти
... по закону про вибори.
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14.09.2024 16:34 Відповісти
Про фронт ти не відповів.
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14.09.2024 16:37 Відповісти
Найменьше проблем з виборами і фальсіфікаціями, доречі, будуть на фронті. Як у 2014му і у 2019му
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14.09.2024 16:59 Відповісти
Найменше діла до виборів на фронті зараз.
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14.09.2024 17:04 Відповісти
У мене протилежна інфа. Вам хтось збрехав
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14.09.2024 17:08 Відповісти
Якщо зєрмак ще побуде трохи у владі, то фронт дістанеться мого порогу(і твого теж).
А щоб сидіти далі у владі і продовжувати красти і зраджувати, можна вигадати багато причин(дощить, ЦВК захворіло, ахметов світло відключив, секретар проковтнув печатки, тощо)
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14.09.2024 17:23 Відповісти
Воня хоче виборів?
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14.09.2024 16:23 Відповісти
Мені ніхто не платить за це(на відміну від продажних гнид)
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14.09.2024 16:32 Відповісти
 
 