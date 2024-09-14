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обмен (1343) пленные (2070) Александр Сырский (482)

Продолжаем наполнять обменный фонд, - Сырский

Полонені росіяни

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приветствовал сегодняшний обмен пленными, во время которого в Украину вернулось 103 военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сырского.

"Счастлив, когда наши - дома. Продолжаем наполнять обменный фонд", - так он прокомментировал новость об обмене военнопленными.

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Что известно об обмене пленными между Украиной и РФ 14 сентября 2024 года

Ранее Зеленский сообщил, что еще 103 украинских воина вернулись из российского плена, среди них - защитники "Азовстали". По данным обмудсмена Лубинца, подавляющее большинство освобожденных сегодня воинов удерживались в плену с первых дней вторжения. Также сообщалось, что сегодняшний обмен пленными помогли организовать ОАЭ.

Напомним, 13 сентября среди 49 воинов, которых вернули в Украину в рамках обмена, было 15 "азовцев".
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"Раніше Зеленський повідомив, що ще 103 українські воїни..." - так, першим хороші новини має право повідомляти лише прессекретар Єрмака (за сумісництвом - президент).
Але хлопців повернули і це добре.
Подяка тим воїнам яки поповнюють той обмінний фонд.
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14.09.2024 16:35 Ответить
Так подяка Воїнам! А повернули в-основному ментів. ****** по Клименку: із 103 "повернутих героїв" 51 із системи МВС читай - менти. Залишилося 52. Далі з них - 38 "гвардійців" (читай - тих же ментів). Залишилося 14. І лише 8 (вісім!) із них - прикордонники (читай - Воїни, ті, хто реально воюють.
Цікава арифметика?
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14.09.2024 18:34 Ответить
12 бригада спецпризначення НГУ "Азов" це також МВС, прикордонники - МВС, НГУ - зокрема, Хартія, Лють, Спартан, КараДаг та інші.
Менти як на мене це трохи інше.

"38 гвардійців, 8 прикордонників, 4 поліцейських та рятувальник..." = 51.
"За даним очільника МВС, «більшість з них - оборонці Маріуполя та «Азовсталі». Також є ті, хто обороняв Чорнобильську АЕС, Харківську, Донецьку, Київську області»".
Тобто там мова про тих 51.
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14.09.2024 19:09 Ответить
Вчора шістьох хлопців угробили під Новогродівкою завдяки призначеним тобою довбойобам.Вічна слава героям.
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14.09.2024 17:13 Ответить
панятна. прийом одних по одному курсу, а продажа інших по іншому. "поєдєм на таксо!"(С)
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14.09.2024 17:38 Ответить
Питання на кого мiняють?На тих хто здався без бою!!!
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14.09.2024 19:07 Ответить
Хто здався без бою - кацапи?
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14.09.2024 19:16 Ответить
 
 