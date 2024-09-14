Продолжаем наполнять обменный фонд, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приветствовал сегодняшний обмен пленными, во время которого в Украину вернулось 103 военных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сырского.
"Счастлив, когда наши - дома. Продолжаем наполнять обменный фонд", - так он прокомментировал новость об обмене военнопленными.
Что известно об обмене пленными между Украиной и РФ 14 сентября 2024 года
Ранее Зеленский сообщил, что еще 103 украинских воина вернулись из российского плена, среди них - защитники "Азовстали". По данным обмудсмена Лубинца, подавляющее большинство освобожденных сегодня воинов удерживались в плену с первых дней вторжения. Также сообщалось, что сегодняшний обмен пленными помогли организовать ОАЭ.
Напомним, 13 сентября среди 49 воинов, которых вернули в Украину в рамках обмена, было 15 "азовцев".
Пожалуйста, подождите...
Але хлопців повернули і це добре.
Подяка тим воїнам яки поповнюють той обмінний фонд.
Цікава арифметика?
Менти як на мене це трохи інше.
"38 гвардійців, 8 прикордонників, 4 поліцейських та рятувальник..." = 51.
"За даним очільника МВС, «більшість з них - оборонці Маріуполя та «Азовсталі». Також є ті, хто обороняв Чорнобильську АЕС, Харківську, Донецьку, Київську області»".
Тобто там мова про тих 51.