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Новости Видео Война
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Зеленский заслушал доклад Сырского: Держим позиции на Донетчине, как бы это ни было тяжело. ВИДЕО

Украина держит позиции в Донецкой области, несмотря на сложности.

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства сообщил, что обсудил с Главкомом Александром Сырским ситуацию на фронте.

"Доклад по фронту: Донетчина, ключевые направления. Держим позиции, как бы это ни было трудно", - сказал президент.

Также Сырский доложил Зеленскому о действиях ВСУ в Курской области РФ. По словам Зеленского, на Курщине ВСУ давят на Россию и делают все, чтобы война ощущалась на территории РФ.

"Как это и было предусмотрено, защищаем наш фундаментальный интерес - приблизить мир. Давим на Россию и делаем все, чтобы война ощущалась там, откуда ее принесли в Украину", - заявил глава государства.

Читайте также: Продолжаем наполнять обменный фонд, - Сырский

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) Донецкая область (9746) Александр Сырский (600)


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Топ комментарии
+10
Заслуховує, щось від військового, особа, яка, ну ні бельмесу у справах військових не реве, та ще й чотири рази, ухилявся від військової служби для Захисту України (2014-15 роки)!!
Манія, сраліна-члєніна і здоровий глуз із совістю, це несумісні речі!!
Це питання, уже до психолога, а не Конституційного Суду!!
Слава Україні
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14.09.2024 22:01
+5
Відпрацював зелебот? Гарно зализав!!!
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14.09.2024 22:27
+5
Про-сирський просирає кожен день села на Донеччині, а хрипатий Віслюк вирівнює лінію, як було домовлено в омані
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14.09.2024 22:30
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Правила форума Совет форумчан
Заслуховує, щось від військового, особа, яка, ну ні бельмесу у справах військових не реве, та ще й чотири рази, ухилявся від військової служби для Захисту України (2014-15 роки)!!
Манія, сраліна-члєніна і здоровий глуз із совістю, це несумісні речі!!
Це питання, уже до психолога, а не Конституційного Суду!!
Слава Україні
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14.09.2024 22:01 Ответить
тварожніков ґаваріл мєдлєнно. зєля запісивал!
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14.09.2024 22:04 Ответить
Періодично запалюючи люльку з черазом , який привіз прем'єр Моді...
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14.09.2024 22:18 Ответить
Так війна відчувається на Сумщині ,під кацапськими КАБАМи.
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14.09.2024 22:08 Ответить
"З моменту обрання на посаду президента Зеленський взявся переносити в реальність ті риси свого персонажа серіалу «Слуга народу», які так полюбились багатьом українцям.
Прямолінійний, відвертий, безцеремонний з усілякої масті корупціонерами, олігархами та іншими негідниками - так «простий народ» уявляє собі ідеального президента, котрий прийде і, за помахом чарівної палички, «наведе лад» у державі й покарає всіх корупціонерів.
Про те, що чарівних паличок не існує, чимало наших співгромадян іще, на жаль, не чули.
Або ж дуже не хочуть у цю просту й водночас небажану для них істину вірити.

Доволі низький рівень політичної культури нашого суспільства призвів до успіху такої моделі поведінки президента."
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14.09.2024 22:16 Ответить
Українці голосували за Голобородька, а отримали блазня, яким маніпулюють то коломойський, то єрмак, а в партію СН понабігала купа Остапів Бендерів з голодними очима.
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14.09.2024 22:24 Ответить
Пропоную визвати дух канцлера Голобородько фаворита расейской ампіратрици Лізавети?
Якби екстрасенси з СТБ спромоглись на таке зиску для України було би більше.
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14.09.2024 22:28 Ответить
якби не було йому важко
не людина - глиба
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14.09.2024 22:21 Ответить
Відпрацював зелебот? Гарно зализав!!!
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14.09.2024 22:27 Ответить
Ага
За кожний "ліз" - 0,01 бітка
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14.09.2024 22:29 Ответить
Сподобалося оце - що "не людина"...
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15.09.2024 12:13 Ответить
Про-сирський просирає кожен день села на Донеччині, а хрипатий Віслюк вирівнює лінію, як було домовлено в омані
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14.09.2024 22:30 Ответить
"Тримаємо позиції" Війна по точках на карті, як казав і каже Юра Бутусов.
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14.09.2024 22:36 Ответить
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14.09.2024 23:14 Ответить
Шо воно заслухало ..куди він 🤡 ту слухавку вставляє ...але це зелене чмо ,забув ,шо він давно не президент, після Травня 2024 р!!!
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15.09.2024 00:18 Ответить
10 988 просмотров 10 часов назад-- крутой блогер
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15.09.2024 08:16 Ответить
 
 