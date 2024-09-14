Зеленский заслушал доклад Сырского: Держим позиции на Донетчине, как бы это ни было тяжело. ВИДЕО
Украина держит позиции в Донецкой области, несмотря на сложности.
Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства сообщил, что обсудил с Главкомом Александром Сырским ситуацию на фронте.
"Доклад по фронту: Донетчина, ключевые направления. Держим позиции, как бы это ни было трудно", - сказал президент.
Также Сырский доложил Зеленскому о действиях ВСУ в Курской области РФ. По словам Зеленского, на Курщине ВСУ давят на Россию и делают все, чтобы война ощущалась на территории РФ.
"Как это и было предусмотрено, защищаем наш фундаментальный интерес - приблизить мир. Давим на Россию и делаем все, чтобы война ощущалась там, откуда ее принесли в Украину", - заявил глава государства.
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Манія, сраліна-члєніна і здоровий глуз із совістю, це несумісні речі!!
Це питання, уже до психолога, а не Конституційного Суду!!
Слава Україні
Прямолінійний, відвертий, безцеремонний з усілякої масті корупціонерами, олігархами та іншими негідниками - так «простий народ» уявляє собі ідеального президента, котрий прийде і, за помахом чарівної палички, «наведе лад» у державі й покарає всіх корупціонерів.
Про те, що чарівних паличок не існує, чимало наших співгромадян іще, на жаль, не чули.
Або ж дуже не хочуть у цю просту й водночас небажану для них істину вірити.
Доволі низький рівень політичної культури нашого суспільства призвів до успіху такої моделі поведінки президента."
Якби екстрасенси з СТБ спромоглись на таке зиску для України було би більше.
не людина - глиба
За кожний "ліз" - 0,01 бітка