Зеленский заслушал доклад Сырского: Держим позиции на Донетчине, как бы это ни было тяжело. ВИДЕО

Украина держит позиции в Донецкой области, несмотря на сложности.

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства сообщил, что обсудил с Главкомом Александром Сырским ситуацию на фронте.

"Доклад по фронту: Донетчина, ключевые направления. Держим позиции, как бы это ни было трудно", - сказал президент.

Также Сырский доложил Зеленскому о действиях ВСУ в Курской области РФ. По словам Зеленского, на Курщине ВСУ давят на Россию и делают все, чтобы война ощущалась на территории РФ.

"Как это и было предусмотрено, защищаем наш фундаментальный интерес - приблизить мир. Давим на Россию и делаем все, чтобы война ощущалась там, откуда ее принесли в Украину", - заявил глава государства.

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