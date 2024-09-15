Північ Донеччини знеструмлено: війська РФ пошкодили інфраструктурний об’єкт
Північ Донеччини знеструмлено внаслідок ворожих обстрілів.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні зранку війська РФ пошкодили інфраструктурний об'єкт.
"Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці візьмуться за відновлення електропостачання", - йдеться у повідомленні.
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Задовбали ці евфемізми. Не можуть номально написати? ТЕЦ, підстанція... таке інше.
Так ми скоро до кацапських «хлопків» докотимость з такою самоцезурою.