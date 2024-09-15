Північ Донеччини знеструмлено: війська РФ пошкодили інфраструктурний об’єкт

Північ Донеччини знеструмлено внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні зранку війська РФ пошкодили інфраструктурний об'єкт.

"Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці візьмуться за відновлення електропостачання", - йдеться у повідомленні.

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