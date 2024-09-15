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Північ Донеччини знеструмлено: війська РФ пошкодили інфраструктурний об’єкт

Частину Донеччини знеструмлено

Північ Донеччини знеструмлено внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні зранку війська РФ пошкодили інфраструктурний об'єкт.

"Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці візьмуться за відновлення електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Війська РФ обстріляли Донеччину: пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

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«пошкодили інфраструктурний об'єкт»...
Задовбали ці евфемізми. Не можуть номально написати? ТЕЦ, підстанція... таке інше.
Так ми скоро до кацапських «хлопків» докотимость з такою самоцезурою.
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15.09.2024 15:15 Відповісти
Може ще адрес надати? Вам навіщо ця інформація? Знову "зрада"?
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15.09.2024 16:07 Відповісти
 
 