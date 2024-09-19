Посол ЄС Матернова про відключення світла взимку: Ситуація не буде катастрофічною

На Україну попереду чекає складна зима, будуть відключення світла, проте ситуація не буде катастрофічною.

Про це в інтерв'ю Європейській правді заявила посол ЄС Катаріна Матернова, інформує Цензор.НЕТ.

Дипломатка озвучила сценарії зими в Україні, на які очікують європейські колеги.

"Дивіться, я звичайно ж очікую, що будуть певні відключення електроенергії. Але з усіх обговорень, які ми провели, усі сценарії, які ми отримували, кажуть що ситуація не буде катастрофічною. Так, буде складно. Так, ця зима не буде приємною", - зазначила Матернова.

Посол сказала, що найбільш вразливими є Київ, Харків, Одеса та інші міста з централізованим опаленням.

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Вона сподівається, що ситуація зі світлом не змусить мільйони українців їхати до ЄС.

"Я дійсно сподіваюся, що у нас не буде катастрофічного сценарію, але немає жодних сумнівів, що у нас буде важка зима. Я буду тут у Києві, тож відчуватиму це особисто. Але Євросоюз довів свою здатність адаптуватися. Ми вже показали, що готові підтримати мільйони біженців, які перетнули кордон через війну. Ми вперше в історії задіяли директиву про тимчасовий захист, щоб дозволити людям працювати і мати гідне життя, чекаючи на можливість повернутися в Україну. Тож, так, ми розглядаємо різні сценарії, і я вважаю, що ми будемо готові", - додала Матернова.

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