Посол ЄС Матернова про відключення світла взимку: Ситуація не буде катастрофічною
На Україну попереду чекає складна зима, будуть відключення світла, проте ситуація не буде катастрофічною.
Про це в інтерв'ю Європейській правді заявила посол ЄС Катаріна Матернова, інформує Цензор.НЕТ.
Дипломатка озвучила сценарії зими в Україні, на які очікують європейські колеги.
"Дивіться, я звичайно ж очікую, що будуть певні відключення електроенергії. Але з усіх обговорень, які ми провели, усі сценарії, які ми отримували, кажуть що ситуація не буде катастрофічною. Так, буде складно. Так, ця зима не буде приємною", - зазначила Матернова.
Посол сказала, що найбільш вразливими є Київ, Харків, Одеса та інші міста з централізованим опаленням.
Вона сподівається, що ситуація зі світлом не змусить мільйони українців їхати до ЄС.
"Я дійсно сподіваюся, що у нас не буде катастрофічного сценарію, але немає жодних сумнівів, що у нас буде важка зима. Я буду тут у Києві, тож відчуватиму це особисто. Але Євросоюз довів свою здатність адаптуватися. Ми вже показали, що готові підтримати мільйони біженців, які перетнули кордон через війну. Ми вперше в історії задіяли директиву про тимчасовий захист, щоб дозволити людям працювати і мати гідне життя, чекаючи на можливість повернутися в Україну. Тож, так, ми розглядаємо різні сценарії, і я вважаю, що ми будемо готові", - додала Матернова.
Будь ласка, зачекайте...
я, вже не кажу про невелике містечко і пару тройку маленьких діточок.
без газу і світла пожити зимою, з холодними голодними дітьми. при тому, ще й умудритися ходити на роботу по десять год за добу, бо гроші потрібні.
а, чоловіка, недавно тцк загребло.
я, про послицю матернову.
Тож я вкотре повторю, в отому плані перемоги президента центральним має стати пункт про зняття всіх заборон всі українцям рятувати своє життя в країнах Заходу через ненадання ним всьрго необхідного аби захистити своє життя в Україні від російської агресії. Де чітко виписати, що саме є межею через яку влада не переступить аби люди гинули в Україні беззахісні. Холод, відсутність світла, відсутність достатньої кількості ППО має стати, не стача *********** і зброї має стати цеетральною темою, як і зняття всіх обмежень щодо використання по теріторії расі.
В іншому випадку все це може замінити реальна, повна, суцільна, ізоляція росія по всіх напрямках, а не деградовпні потьомкінські санкції яких на справді не існує.
Ще простіший і більш логічний крок, негайно прийняття України в НАТО.
як, пропонуєте буржуям, примножувати капітал, без кацапської нафти і газу і всього іншого?
простіше ж, про це безкінечно балакати, ніж прийняти вольове рішення.
а, раптом ескалація?
оно, кажуть, ізраїль підірвав всі арабські праски.
батареї...хоч і дорого,зате з
електрикою.