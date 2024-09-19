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Новини Війна
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Матернова (58) відключення світла (1021)

Посол ЄС Матернова про відключення світла взимку: Ситуація не буде катастрофічною

Відключення світла взимку: Прогноз посла ЄС Матернової

На Україну попереду чекає складна зима, будуть відключення світла, проте ситуація не буде катастрофічною.

Про це в інтерв'ю Європейській правді заявила посол ЄС Катаріна Матернова, інформує Цензор.НЕТ.

Дипломатка озвучила сценарії зими в Україні, на які очікують європейські колеги.

"Дивіться, я звичайно ж очікую, що будуть певні відключення електроенергії. Але з усіх обговорень, які ми провели, усі сценарії, які ми отримували, кажуть що ситуація не буде катастрофічною. Так, буде складно. Так, ця зима не буде приємною", - зазначила Матернова.

Посол сказала, що найбільш вразливими є Київ, Харків, Одеса та інші міста з централізованим опаленням.

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Вона сподівається, що ситуація зі світлом не змусить мільйони українців їхати до ЄС.

"Я дійсно сподіваюся, що у нас не буде катастрофічного сценарію, але немає жодних сумнівів, що у нас буде важка зима. Я буду тут у Києві, тож відчуватиму це особисто. Але Євросоюз довів свою здатність адаптуватися. Ми вже показали, що готові підтримати мільйони біженців, які перетнули кордон через війну. Ми вперше в історії задіяли директиву про тимчасовий захист, щоб дозволити людям працювати і мати гідне життя, чекаючи на можливість повернутися в Україну. Тож, так, ми розглядаємо різні сценарії, і я вважаю, що ми будемо готові", - додала Матернова.

Також читайте: Наступ ЗСУ на Курщині змінив на Заході наративи щодо війни, - посол ЄС Матернова

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Топ коментарі
+4
Війни не буде. Але буде така боротьба за мир, що каменя на камені не залишиться
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19.09.2024 10:07
+3
Ну якщо вона з чоловіком голосувала за зеленського, то все це буде абсолютно заслужено.
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19.09.2024 09:57
+3
«Вона сподівається, що ситуація зі світлом не змусить мільйони українців їхати до ЄС» - оце ЄДИНЕ, що турбує Захід, є д и н е. Не розорення рашистами наших міст, неруйнування шкіл, лікарень, не знищення цілих екостистем і отруєння річок, тим більше не загибель українців від рашитської агресі, не хвилює ЕС від слова взагалі. Вони бояться масової єміграції українців в їх країни де так все затишно і спокійно поки весь вогонь на себе приймть навіть українські діти.
Тож я вкотре повторю, в отому плані перемоги президента центральним має стати пункт про зняття всіх заборон всі українцям рятувати своє життя в країнах Заходу через ненадання ним всьрго необхідного аби захистити своє життя в Україні від російської агресії. Де чітко виписати, що саме є межею через яку влада не переступить аби люди гинули в Україні беззахісні. Холод, відсутність світла, відсутність достатньої кількості ППО має стати, не стача *********** і зброї має стати цеетральною темою, як і зняття всіх обмежень щодо використання по теріторії расі.
В іншому випадку все це може замінити реальна, повна, суцільна, ізоляція росія по всіх напрямках, а не деградовпні потьомкінські санкції яких на справді не існує.
Ще простіший і більш логічний крок, негайно прийняття України в НАТО.
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19.09.2024 09:59
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то, пропоную матерновій, переїхати, нехай навіть у київ, десь на борщагу, у шістнадцятиповерховий будинок, і навіть з однією маленькою дитиною.
я, вже не кажу про невелике містечко і пару тройку маленьких діточок.
без газу і світла пожити зимою, з холодними голодними дітьми. при тому, ще й умудритися ходити на роботу по десять год за добу, бо гроші потрібні.
а, чоловіка, недавно тцк загребло.
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19.09.2024 09:55 Відповісти
Ну якщо вона з чоловіком голосувала за зеленського, то все це буде абсолютно заслужено.
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19.09.2024 09:57 Відповісти
я, не про неї!!!!!
я, про послицю матернову.
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19.09.2024 10:00 Відповісти
посол хоть знает что граница закрыта Зелеными слугами ? миллионы не выедут
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19.09.2024 09:55 Відповісти
«Вона сподівається, що ситуація зі світлом не змусить мільйони українців їхати до ЄС» - оце ЄДИНЕ, що турбує Захід, є д и н е. Не розорення рашистами наших міст, неруйнування шкіл, лікарень, не знищення цілих екостистем і отруєння річок, тим більше не загибель українців від рашитської агресі, не хвилює ЕС від слова взагалі. Вони бояться масової єміграції українців в їх країни де так все затишно і спокійно поки весь вогонь на себе приймть навіть українські діти.
Тож я вкотре повторю, в отому плані перемоги президента центральним має стати пункт про зняття всіх заборон всі українцям рятувати своє життя в країнах Заходу через ненадання ним всьрго необхідного аби захистити своє життя в Україні від російської агресії. Де чітко виписати, що саме є межею через яку влада не переступить аби люди гинули в Україні беззахісні. Холод, відсутність світла, відсутність достатньої кількості ППО має стати, не стача *********** і зброї має стати цеетральною темою, як і зняття всіх обмежень щодо використання по теріторії расі.
В іншому випадку все це може замінити реальна, повна, суцільна, ізоляція росія по всіх напрямках, а не деградовпні потьомкінські санкції яких на справді не існує.
Ще простіший і більш логічний крок, негайно прийняття України в НАТО.
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19.09.2024 09:59 Відповісти
ну, шо ви таке кажете?
як, пропонуєте буржуям, примножувати капітал, без кацапської нафти і газу і всього іншого?
простіше ж, про це безкінечно балакати, ніж прийняти вольове рішення.
а, раптом ескалація?
оно, кажуть, ізраїль підірвав всі арабські праски.
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19.09.2024 10:05 Відповісти
це що рахувати катастрофою. Ще невідомо яка буде температура повітря взимку.
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19.09.2024 10:03 Відповісти
Війни не буде. Але буде така боротьба за мир, що каменя на камені не залишиться
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19.09.2024 10:07 Відповісти
Вимушені переходити на сонячні
батареї...хоч і дорого,зате з
електрикою.
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19.09.2024 10:12 Відповісти
Взимку сонячнi батареї?
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19.09.2024 10:19 Відповісти
При яскравому сонці ККД ще вище, ніж влітку за рахунок охолодження панелей. Звісно, світловий день менше, але якщо панель не одна... І тут не про економію, а про мінімальний комфорт
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19.09.2024 11:07 Відповісти
Чи працюють сонячні батареї взимку? Звісно, що працюють. Для генерування енергії панелям потрібне світло, а не висока температура. Навіть навпаки: спека надворі знижує ефективність сонячних батарей.
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19.09.2024 13:22 Відповісти
Не треба народу так переживати! Спокійніше! Світло і тепло в ОПі, Раді, адміністраціях, та місцях проживання всіх причетних до влади, буде!
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19.09.2024 11:22 Відповісти
Глобально всі ці прогнози зараз не мають сенсу. Бо шо буде завтра - не відомо
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19.09.2024 11:46 Відповісти
 
 