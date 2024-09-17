Імовірність блекауту в Україні є, але вона низька, – топменеджер ДТЕК

Енергосистема України здатна уникнути неконтрольованого відключення електроенергії в результаті її можливого пошкодження внаслідок обстрілів Росії, а тривалість контрольованих відключень залежатиме від характеру пощкоджень і часу на відновлення.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, передає Інтерфакс-Україна.

"Що таке блекаут? Це неконтрольоване відключення електроенергії. Тому мені здається, що неконтрольованого відключення всієї системи не повинно бути. Імовірність є, але, на мій погляд, вона низька. Знову ж таки, завдяки всім тим заходам, вжитим протягом двох з половиною років", – сказав Сахарук.

Він підкреслив, що заходи, які застосовує "Укренерго" під час балансування системи, включно з графіками погодинних або аварійних відключень, – це не блекаут.

"Це, по суті, засіб уберегти систему від неможливості її включення після обстрілу або будь-яких інших подій", – пояснив Сахарук.

За його словами, збереження управління енергосистемою дає змогу так чи так забезпечувати електрикою споживачів.

"Коли немає неконтрольованого відключення, тоді не може бути такого, що електрики не буде 24 години на добу. Це можливість у будь-якому разі чергувати споживачів і застосовувати графіки. Проміжки, коли немає енергії, можуть збільшуватися. Але, знову ж таки, на час, необхідний для відновлення мереж "Укренерго" або обленерго чи генерації", – деталізував Сахарук.

Він зазначив, що захист енергооб'єктів від ударів ворога насамперед залежить від ефективності протиповітряної оборони, оскільки жодні інші рівні захисту технічно не здатні гарантувати їхнє збереження.

"Тому ефективність роботи ППО – це визначальна історія в тому, яким чином ми будемо проходити наступну зиму. Якщо прилітає на станцію сім, вісім або десять ракет, і їх не збивають, то, на жаль, із цим фізично зробити нічого не можна", – підсумував він.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

До того тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.