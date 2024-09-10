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Спрогнозувати відключення електроенергії взимку не може ніхто, – Шмигаль

Шмигаль

Наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.

Про це під час пресконференції повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Ніхто сьогодні не може сказати про 4 години, 16 годин або зовсім без відключень. Тому що росіяни мають свої терористичні плани знищення нашої енергетичної інфраструктури", – зазначив він.

Прем’єр наголосив, що Україна точно пройде майбутню зиму, однак як це буде – стане зрозуміло лише під час опалювального сезону. "Сьогодні пророкувати і робити сенсаційні заяви абсолютно неправильно, і ми так не робитимемо", – зауважив Шмигаль.

До того ж, голова уряду підкреслив, що Україна захищає свої енергетичні об'єкти різними рівнями захисту, і на сьогодні більшість об'єктів уже має певний захист. Окрім пасивного захисту (габіони, бетонні споруди) більшість енергооб'єктів потрапляють у радіус дії різних систем ППО.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

До того тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.

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електроенергія (4239) Шмигаль Денис (1486) відключення світла (599)


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************ прошмигнув від БіБіСі (Базарна Бабка Сказала). "Чи то дощ чи то сніг або буде або ні". Ось такий прогноз.
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10.09.2024 14:03 Відповісти

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