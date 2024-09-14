Евросоюз обсуждает способы продления санкций против РФ, - Reuters

Европейская комиссия представила послам ЕС три новых варианта продолжения санкций против России. В частности, дальнейшее замораживание активов российского Центробанка РФ и продолжение санкций против Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Европейским дипломатам предложили несколько сценариев дальнейшей блокировки средств. Первый - заморозить активы РФ на пять лет, но ежегодно пересматривать это решение. В таком случае для его отмены понадобится квалифицированное большинство голосов. Второй сценарий - продолжать замораживание раз в три года при полном единодушии. Третий - продлевать все санкции против России каждые три года.

Сейчас ограничения должны продлевать один раз в полгода, и для принятия соответствующего решения необходимо его единодушное одобрение. Reuters отмечает, что в Еврокомиссии отказались комментировать эту информацию.

Напомним, Европейский Союз вместе с международными партнерами постоянно принимает меры для предотвращения обхода Россией санкций ЕС, в частности, предельной цены на российскую нефть.

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