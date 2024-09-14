Евросоюз обсуждает способы продления санкций против РФ, - Reuters
Европейская комиссия представила послам ЕС три новых варианта продолжения санкций против России. В частности, дальнейшее замораживание активов российского Центробанка РФ и продолжение санкций против Москвы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Европейским дипломатам предложили несколько сценариев дальнейшей блокировки средств. Первый - заморозить активы РФ на пять лет, но ежегодно пересматривать это решение. В таком случае для его отмены понадобится квалифицированное большинство голосов. Второй сценарий - продолжать замораживание раз в три года при полном единодушии. Третий - продлевать все санкции против России каждые три года.
Сейчас ограничения должны продлевать один раз в полгода, и для принятия соответствующего решения необходимо его единодушное одобрение. Reuters отмечает, что в Еврокомиссии отказались комментировать эту информацию.
Напомним, Европейский Союз вместе с международными партнерами постоянно принимает меры для предотвращения обхода Россией санкций ЕС, в частности, предельной цены на российскую нефть.
Пожалуйста, подождите...
Членство Федерації шахів Росії (ФШР) у ФІДЕ, яке було зупинено терміном на два роки, відновлено, а покарання замінено на штраф у розмірі 45 тисяч євро.
Всі люди У СВІТІ знають
Як кацапи , в обхід санкцій, отримують
товари з Казахстану, Китаю, цілої Азії - середньої, центральної і східної
Всім відомо, як ті російські фури змінюють номера на польські, латвійські
Безперечним є те, що росія також
головний постачальник тероризму, наркотиків, зброї , всієї нелегальності у світі
вона дисперсує своє сміття по світу
А вони понабундючувались і з розумним виглядом
говорять про якісь санкції?
Так мені за кордоном також кажуть.
Прямісінько в ціль
Ваш коментар.
Мені важко їм пояснити, чому ми, українці
Завжди обирали проросійську владу
І що таке - сфальшовані вибори.