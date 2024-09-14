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Новости Санкции против России
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Евросоюз обсуждает способы продления санкций против РФ, - Reuters

рф,санкції

Европейская комиссия представила послам ЕС три новых варианта продолжения санкций против России. В частности, дальнейшее замораживание активов российского Центробанка РФ и продолжение санкций против Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Европейским дипломатам предложили несколько сценариев дальнейшей блокировки средств. Первый - заморозить активы РФ на пять лет, но ежегодно пересматривать это решение. В таком случае для его отмены понадобится квалифицированное большинство голосов. Второй сценарий - продолжать замораживание раз в три года при полном единодушии. Третий - продлевать все санкции против России каждые три года.

Сейчас ограничения должны продлевать один раз в полгода, и для принятия соответствующего решения необходимо его единодушное одобрение. Reuters отмечает, что в Еврокомиссии отказались комментировать эту информацию.

Напомним, Европейский Союз вместе с международными партнерами постоянно принимает меры для предотвращения обхода Россией санкций ЕС, в частности, предельной цены на российскую нефть.

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Ну там багато способних обговорювати ''способи''. А взяти та й просто продовжити слабо?
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14.09.2024 09:20 Ответить
ФІДЕ продала Росії анексовані регіони України за 45 тисяч євро.

Членство Федерації шахів Росії (ФШР) у ФІДЕ, яке було зупинено терміном на два роки, відновлено, а покарання замінено на штраф у розмірі 45 тисяч євро.
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14.09.2024 09:38 Ответить
Який цинізм - оці санкції
Всі люди У СВІТІ знають
Як кацапи , в обхід санкцій, отримують
товари з Казахстану, Китаю, цілої Азії - середньої, центральної і східної
Всім відомо, як ті російські фури змінюють номера на польські, латвійські
Безперечним є те, що росія також
головний постачальник тероризму, наркотиків, зброї , всієї нелегальності у світі
вона дисперсує своє сміття по світу
А вони понабундючувались і з розумним виглядом
говорять про якісь санкції?
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14.09.2024 09:47 Ответить
у світі також знають, що за влада зараз в Україні. самі собі обрали власне знищення, а винен світ
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14.09.2024 09:54 Ответить
Ви маєте рацію
Так мені за кордоном також кажуть.
Прямісінько в ціль
Ваш коментар.
Мені важко їм пояснити, чому ми, українці
Завжди обирали проросійську владу
І що таке - сфальшовані вибори.
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14.09.2024 10:03 Ответить
"до закінчення віку" ці аферисти будуть обговорювати допомогу Україні."бла бла бла " використовують як правило політичні шахраї,аферисти і туніядці з паразитами....
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14.09.2024 09:59 Ответить
Если кто из подсанкционных ордынцев когда-нибудь и здохнет - то только от смеха с этих санкций.
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14.09.2024 11:05 Ответить
 
 