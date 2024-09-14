Євросоюз обговорює способи продовження санкцій проти РФ, - Reuters

Європейська комісія представила послам ЄС три нові варіанти продовження санкцій проти Росії. Зокрема, подальше заморожування активів російського Центробанку РФ і продовження санкцій проти Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Європейським дипломатам запропонували кілька сценаріїв подальшого блокування коштів. Перший - заморозити активи РФ на п'ять років, але щорічно переглядати це рішення. У такому разі для його скасування знадобиться кваліфікована більшість голосів. Другий сценарій - продовжувати заморожування раз на три роки за повної одностайності. Третій - продовжувати всі санкції проти Росії кожні три роки.

Наразі обмеження мають продовжувати один раз на пів року, і для ухвалення відповідного рішення необхідне його одностайне схвалення. Reuters зазначає, що в Єврокомісії відмовилися коментувати цю інформацію.

Нагадаємо, Європейський Союз разом із міжнародними партнерами постійно вживає заходів для запобігання обходу Росією санкцій ЄС, зокрема, граничної ціни на російську нафту.

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