Євросоюз обговорює способи продовження санкцій проти РФ, - Reuters
Європейська комісія представила послам ЄС три нові варіанти продовження санкцій проти Росії. Зокрема, подальше заморожування активів російського Центробанку РФ і продовження санкцій проти Москви.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Європейським дипломатам запропонували кілька сценаріїв подальшого блокування коштів. Перший - заморозити активи РФ на п'ять років, але щорічно переглядати це рішення. У такому разі для його скасування знадобиться кваліфікована більшість голосів. Другий сценарій - продовжувати заморожування раз на три роки за повної одностайності. Третій - продовжувати всі санкції проти Росії кожні три роки.
Наразі обмеження мають продовжувати один раз на пів року, і для ухвалення відповідного рішення необхідне його одностайне схвалення. Reuters зазначає, що в Єврокомісії відмовилися коментувати цю інформацію.
Нагадаємо, Європейський Союз разом із міжнародними партнерами постійно вживає заходів для запобігання обходу Росією санкцій ЄС, зокрема, граничної ціни на російську нафту.
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Членство Федерації шахів Росії (ФШР) у ФІДЕ, яке було зупинено терміном на два роки, відновлено, а покарання замінено на штраф у розмірі 45 тисяч євро.
Всі люди У СВІТІ знають
Як кацапи , в обхід санкцій, отримують
товари з Казахстану, Китаю, цілої Азії - середньої, центральної і східної
Всім відомо, як ті російські фури змінюють номера на польські, латвійські
Безперечним є те, що росія також
головний постачальник тероризму, наркотиків, зброї , всієї нелегальності у світі
вона дисперсує своє сміття по світу
А вони понабундючувались і з розумним виглядом
говорять про якісь санкції?
Так мені за кордоном також кажуть.
Прямісінько в ціль
Ваш коментар.
Мені важко їм пояснити, чому ми, українці
Завжди обирали проросійську владу
І що таке - сфальшовані вибори.