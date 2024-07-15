Украина получит приглашение и членство в НАТО сразу после окончания войны, - Зеленский
99% членов НАТО на стороне Украины.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что членство Украины в НАТО будет зависеть от ситуации на поле боя.
"Я не вижу, чтобы нас куда-то толкали (к переговорам с РФ. - Ред.)", - утверждает Зеленский.
"Достаточно ли нам помогают? Для победы помогают недостаточно, иначе мы бы уже победили и потерь было бы меньше. Для того чтобы держаться - помощи достаточно", - добавил глава государства.
"Украина получит приглашение и членство в НАТО сразу после окончания войны", - также заявил президент.
Закінчення війни від зелених не краще капітуляції
Цю хню він несе якраз для 73%
... но ты его не увидишь. На тебя оденут деревянный макинтош, и в твоем доме будет играть музыка...
99% членів НАТО на боці України. "
Україна отримає запрошення і членство в НАТО одразу після закінчення війни", - також https://t.me/SlugaNarodu_Official/22489 заявив президент.
і БЕЗ 99% території....
https://dl-news.defence-line.org/?p=35507
А зараз,хто їх прийме у свою спілку,як рос.агентів? Як це Байден назвав його-путін? Нехай робить висновки.
А канцелярія канцлера?
Одразу після закінчення війни будуть вибори.
А запрошення у НАТО Україна отримає тоді, коли будуть виконані всі вимоги, та очолювати її буде притомна влада (а це точно не ЗЄрмаки).
Віддати Південь, Крим і Донбас кацапам це не кінець війни Зеленський, а лише ії розгоряння....
Бо астрофізики кажуть, що через два мільярда років Сонце згасне.
Отже, якщо навіть 31 країна за, то це лиш 97%.