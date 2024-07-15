РУС
Украина получит приглашение и членство в НАТО сразу после окончания войны, - Зеленский

Коли Україна стане членом НАТО?

99% членов НАТО на стороне Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что членство Украины в НАТО будет зависеть от ситуации на поле боя.

"Я не вижу, чтобы нас куда-то толкали (к переговорам с РФ. - Ред.)", - утверждает Зеленский.

"Достаточно ли нам помогают? Для победы помогают недостаточно, иначе мы бы уже победили и потерь было бы меньше. Для того чтобы держаться - помощи достаточно", - добавил глава государства.

Также читайте: Орбан на саммите НАТО выступил против вступления Украины, - Bloomberg

"Украина получит приглашение и членство в НАТО сразу после окончания войны", - также заявил президент.

Зеленский Владимир членство в НАТО
+17
Україна отримає запрошення і членство в НАТО одразу після зміни влади в Україні.
15.07.2024 15:13 Ответить
+10
вова, кончай торговать **...ом! іди работай ! бункера для F-16 готові ?
15.07.2024 15:12 Ответить
+7
Яку ти звісно програєш згідно Оману і членство в НАТО вирішиться сомо по собі!
15.07.2024 15:12 Ответить
Яку ти звісно програєш згідно Оману і членство в НАТО вирішиться сомо по собі!
15.07.2024 15:12 Ответить
вова, кончай торговать **...ом! іди работай ! бункера для F-16 готові ?
15.07.2024 15:12 Ответить
15.07.2024 15:15 Ответить
Україна отримає запрошення і членство в НАТО одразу після зміни влади в Україні.
15.07.2024 15:13 Ответить
Це більше схоже на реальність.
Закінчення війни від зелених не краще капітуляції
15.07.2024 15:15 Ответить
Діло йде до капітуляції,тільки дурний цього не поміча.
15.07.2024 15:17 Ответить
Ну так і є.
Цю хню він несе якраз для 73%
15.07.2024 15:19 Ответить
воно узурпатор. І твердо знає - поки війна він недоторканий. Але буде остання крапля, що переполнить чашу терпіння українців
15.07.2024 15:20 Ответить
маячня
15.07.2024 17:51 Ответить
Україна отримає запрошення і членство в НАТО одразу після закінчення війни, *** буду майский жук - найвеличніший та сонцесяйніший лідор ********** команданте зе!ленський.
15.07.2024 15:14 Ответить
"Україна отримає запрошення і членство в НАТО одразу після закінчення війни" Джерело:

... но ты его не увидишь. На тебя оденут деревянный макинтош, и в твоем доме будет играть музыка...
15.07.2024 15:14 Ответить
"
99% членів НАТО на боці України. "
Україна отримає запрошення і членство в НАТО одразу після закінчення війни", - також https://t.me/SlugaNarodu_Official/22489 заявив президент.

і БЕЗ 99% території....
15.07.2024 15:15 Ответить
Краще було б для всіх, якби оцей дурник просто втік до того НАТО. Як зелені казали - хуже не будет
15.07.2024 15:23 Ответить
Яке відношення має з 21 травня, отой громадянин, що вештається з групою незрозумілого підпорядкування осіб, по території Адмін будівлі на Банковій !! Керівнику ДУС з бухгалтерією можуть задати питання, ті що сидять в ГПУ?!?
https://dl-news.defence-line.org/?p=35507
15.07.2024 15:16 Ответить
а тебе чекає "нагорода", яку ти заслужив за те що накоїв
15.07.2024 15:16 Ответить
15.07.2024 15:16 Ответить
Україна отримає запрошення і членство в НАТО одразу після закінчення війни та імпічмента копняком під зад Зеленському з Єрмачком.
15.07.2024 15:16 Ответить
Це відкрита дипеша для путлера. Переписуються без граму совісті. Так тримати неслиживший лідер!
15.07.2024 15:17 Ответить
Воно америку відкрило, чи як!!!
15.07.2024 15:18 Ответить
Тому кацапи будуть все робити що б війна не закінчилась ,про які 99% підтримки в НАТО йдется ,а орбан і фіцо теж підтримують ? Та навіть США і Німечина не все так однозначно.
15.07.2024 15:18 Ответить
Капітуляція України - це теж закінчення війни...
15.07.2024 15:19 Ответить
Як і кордони 91 року...
15.07.2024 15:20 Ответить
До 24 серпня...
15.07.2024 15:37 Ответить
Коли "разом і піде" зі своїм наглядачем,отоді буде реальний шанс.
А зараз,хто їх прийме у свою спілку,як рос.агентів? Як це Байден назвав його-путін? Нехай робить висновки.
15.07.2024 15:19 Ответить
Цілком логічно. Я не знаю на що інше ховрахи сподівалися.
15.07.2024 15:23 Ответить
А адміністрація Байдена про це знає?

А канцелярія канцлера?
15.07.2024 15:29 Ответить
Якщо хтось думає, що замороження бойових дій це закінчення війни, то він дуже помиляється. І нас в такому разі не запросять до НАТО через 100 відсоткову ймовірність відновлення бойових дій з більшою інтенсивністю.
15.07.2024 15:29 Ответить
Як тои - так зразу
15.07.2024 15:37 Ответить
все, сказане цим охламоном , починаючи з 2019 року -найщиріша антиукраїнська брехня
15.07.2024 15:38 Ответить
Володя, то напиши вже що для тебе особисто значить закінчення війни?
15.07.2024 15:40 Ответить
Після того, як ти і твоє шобло, буде за гратами!
15.07.2024 15:45 Ответить
Україна вже була би в НАТО, якщо би в Україні був президентом Петро.
15.07.2024 15:48 Ответить
чогось при ньому нас не взяли
15.07.2024 17:53 Ответить
дуже багато є в Україні і було "нас не взяли і не беруть" на догоду рашисту...
15.07.2024 22:31 Ответить
Ніт!!!

Одразу після закінчення війни будуть вибори.

А запрошення у НАТО Україна отримає тоді, коли будуть виконані всі вимоги, та очолювати її буде притомна влада (а це точно не ЗЄрмаки).
15.07.2024 15:48 Ответить
краще б те чмо Зелене з своєю Скумбрією зразу після закінчення війни отримав запрошення не в нато а на кладовище...
15.07.2024 15:53 Ответить
Україна отримає запрошення і членство в НАТО одразу після закінчення війни, - Зеленський Джерело:
Віддати Південь, Крим і Донбас кацапам це не кінець війни Зеленський, а лише ії розгоряння....
15.07.2024 16:00 Ответить
То після закінчення, чи перемоги?
15.07.2024 16:00 Ответить
А що ця влада зробила за останні 5 років, щоб мати право розповідати, що вона чимось розчарована щодо прийняття України в НАТО??? ЗЕ-єрмачня ігнорувала всі саміти та зустрічі НАТО на які запрошували Україну з 2019 року, бикувала та хамила на офіційному рівні: "я ніколи не йду в гості коли мене не кличуть, щоб не принижуватись". На офіційному рівні відмовлялися подавати заявку щодо ПДЧ в НАТО в жовтні 2019 та в 2020 році. Злив у 2020 безпосередньо з офісу реЗЕдента кацапам спецоперації по затримці вагнерівців, яка розроблялася із залученням розвідок країн НАТО (США, Туреччини), призначення агентів фсб указами реЗЕдента на керівні посади в СБУ. Крадіжка мільярдів доларів на закупівлі зброї в 2022, коли мільярд доларів був перерахований на закордонні рахунки через підставні фірми, а зброя Україною так і не була отримана. Чи можна після всього цього дивуватися що ми ще не в НАТО??? І в ЄС за влади зе-єрмачні нас теж не візьмуть, бо кому в ЄС потрібна ця офісно-реЗЕдентська мафія, яка працює на оманських партнерів, а не на Україну...
15.07.2024 16:09 Ответить
З таким бовдуром у президентах, до НАТО та ЄС Україну запросять тільки у темряві.
Бо астрофізики кажуть, що через два мільярда років Сонце згасне.
15.07.2024 16:23 Ответить
"Пацієнт отримає аппарат для штучної вентиляції легень після констатації летального випадку через зупинку дихання"
15.07.2024 17:06 Ответить
Ой, дібіли. Це означає тільки те що війна не закінчиться ніколи. Пуйлу немає сенсу її закінчувати. Навпаки, практично прямим текстом йому кажуть що закінчення війни буде катастрофою для рашки.
15.07.2024 17:10 Ответить
У НАТО 32 країни.
Отже, якщо навіть 31 країна за, то це лиш 97%.
15.07.2024 17:16 Ответить
Ох. Нащо ж так відверто дурити своє населення? Десь 3/4 умов для вступу не виконані. В країні шалена корупція і про це Зелі говорять весь час. А воно виходить до людей і вішає макарошки на вуха.
15.07.2024 17:16 Ответить
та через пресу вже 100 разів натякнули, шо на чолі з гідрантом-членограєм нас в НАТО не візьмуть.
15.07.2024 17:45 Ответить
гідрант-членограй до цього немає жодного відношення
15.07.2024 17:54 Ответить
Спочатку **** йде на капітуляцію, в якій віддасть частину території і підпише позаблоковий статус, а потім фантазує про прийом в НАТО! Напекло голову, чи такий народився?
15.07.2024 18:59 Ответить
Прям як в пісні: " фонтазьор ти мєня називала...
16.07.2024 05:40 Ответить
 
 