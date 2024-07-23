Около 20% украинцев считают, что без членства в НАТО Украина превратится в серую зону между РФ и Западом, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

39,8% граждан Украины считают, что Украина продолжит свой путь в НАТО и присоединится к Альянсу в более отдаленном будущем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом говорится в исследовании Центра Разумкова.

Гражданам задали вопрос: "Что станет с Украиной, если она в ближайшие годы не будет принята в НАТО?".

Так, 19,8% респондентов заявили, что в таком случае Украина станет серой буферной зоной между РФ и Западом.

17,2% считают, что Украина станет нейтральным государством.

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"Исследование показало, что каждый одиннадцатый украинец настроен пессимистично: без членства в НАТО Украина постепенно войдет в зону влияния России. При этом больше всего в реализации такого сценария уверены южане - там таких респондентов 14,7%", - пишет издание.

В то же время 39,6% респондентов убеждены, что Украина продолжит свой путь в НАТО и присоединится к Альянсу в отдаленном будущем.

Опрос провели с 20 по 28 июня 2024 года. Всего опросили 2007 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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