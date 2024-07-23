Майже 20% українців вважають, що без членства в НАТО Україна перетвориться на сіру зону між РФ та Заходом, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

39,8% громадян України вважають, що Україна продовжить свій шлях до НАТО й приєднається до Альянсу у віддаленішому майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це йдеться в дослідженні Центру Разумкова.

Громадянам поставили питання: "Що стане з Україною, якщо вона в найближчі роки не буде прийнята до НАТО?".

Так, 19,8% респондентів заявили, що у такому разі Україна стане сірою буферною зоною між РФ та Заходом.

17,2% вважають, що Україна стане нейтральною державою.

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"Дослідження показало, що кожен одинадцятий українець налаштований песимістично: без членства в НАТО Україна поступово увійде до зони впливу Росії. Водночас найбільше в реалізації такого сценарію впевнені жителі півдня – там таких респондентів 14,7%", - пише видання.

Водночас 39,6% респондентів переконані, що Україна продовжить свій шлях до НАТО й приєднається до Альянсу у віддаленішому майбутньому.

Опитування провели з 20 по 28 червня 2024 року. Загалом опитали 2007 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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