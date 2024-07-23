Майже 20% українців вважають, що без членства в НАТО Україна перетвориться на сіру зону між РФ та Заходом, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА
39,8% громадян України вважають, що Україна продовжить свій шлях до НАТО й приєднається до Альянсу у віддаленішому майбутньому.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це йдеться в дослідженні Центру Разумкова.
Громадянам поставили питання: "Що стане з Україною, якщо вона в найближчі роки не буде прийнята до НАТО?".
Так, 19,8% респондентів заявили, що у такому разі Україна стане сірою буферною зоною між РФ та Заходом.
17,2% вважають, що Україна стане нейтральною державою.
"Дослідження показало, що кожен одинадцятий українець налаштований песимістично: без членства в НАТО Україна поступово увійде до зони впливу Росії. Водночас найбільше в реалізації такого сценарію впевнені жителі півдня – там таких респондентів 14,7%", - пише видання.
Водночас 39,6% респондентів переконані, що Україна продовжить свій шлях до НАТО й приєднається до Альянсу у віддаленішому майбутньому.
Опитування провели з 20 по 28 червня 2024 року. Загалом опитали 2007 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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а ось це вже повний капець !!!
Україна поступово увійде до зони впливу Росії. ....найбільше в реалізації такого сценарію впевнені жителі півдня - там таких респондентів 14,7%"
нагадайте, будь ласка, скільки років водив Мойсей євреїв по пустелі аби у них вивітрилося рабство
там ти вже нікому нічого не винен
а так да, вгадав кацапик, Україна стане членом ЄС та НАТО і візьме на себе обов'язки по виконанню членства Демократичного Західного Золотого Міліарду
проти росіі, а вони не мають бажання та можливості.
Та й екпорт ресурсів на захід або західним компаніям в Азії є основним джерелом доходу орків...
Тут інший чинник що ніхто з політичної еліти штатів та німців не готові через Україні нести тимчасові економічні жертви, як необхідність запровадити реальні санкції щодо ресурсів з раші та продажу туди компонентів електроніки
Україна + Захід виходять до путіна з пропозицією мирного договору:
По територіям: росія виходить з Херсонської і Запорізької областей. Крим і весь Донбас залишаються під росією.
По гарантіям безпеки: 50 країн рамштайну дають Україні гарантії, що в випадку повторного нападу росії, вони вводять свої війська і допомагають Україні вигнати росію, а також передають Україні ракети будь-якої дальності з можливістю бити по любим точкам в росії.
+ росія не заважає інтеграції України в ЄС.
Чому путін має погодитись на такі гарантії Україні: він же має доказати своє набажання ще раз нападати на Україну.
Чому Захід має погодитись на такі гарантії: вони ж хочуть закінчення війни в Європі.
До путіна доводять інформацію, що, у випадку відмови підписати цей договір, буде:
1) Україні дозволяють бити по любим точкам в росії (Україна зможе знищити військові заводи, склади, літаки, кораблі)
2) Україні передають 40 F16 і розпочинають річну підготовку ще 60-ти українських пілотів.
3) Україні передають російські заморожені 260 млрд доларів, щоб вона могла купити собі зброю для прориву фронту. Як путінські солдати віднесуться до того, що путін профінансував противника?
4) Франція очолює коаліцію країн, які бажають ввести війська в Україну
5) Захід передає Україна за рік 10 млн артилерійських снарядів. Україна + Захід виробляють за рік 10 млн дронів для українського фронту. Цього вистачить, щоб знищити окупантів в їх окопах.
6) Україна розбиває ракетами російські порти, через які росія транспортує нафту. росія втрачає можливість продавати нафту.
7) росію визнають країною спонсором тероризму. ніхто не зможе в неї нічого купувати.
8) Знищується кримський міст
9) Захід фінансує російську опозицію в еміграції. Вона проводить масштабну інформаційну кампанію на територію росії, виступаючи проти путіна і проти війни.
10) Проводимо авіаційну операцію по поверненню Крима. А втратта путіним крима - це для нього смерть.
11) Якщо закінчуємо війну по лінії фронту - то підконтрольна Києву Україна вступає в нато. Якщо пу хоче, щоб ми замінили нато на інші гарантії - хай виходить з частини територій. а то він хоче і закінченні війни по лінії фронту і невступ україни до нато.
Чому нам можна членство в нато замінити сильними гарантіями? Згадайте, коли ми попросилися до нато. Коли росія напала і окупувала крим. Ми попросилися до нато, щоб росія знову не напала і знову щось у нас не окупувала. Ми забули для чого нам знадобилося нато і зараз думаємо про нато, як про самоціль. Якщо у нас будуть інші тверді гарантії ненападу, то нато для нас не обов'язкове.
путін таке вирішення ситуації може представити росіянам як перемогу. Він скаже, що воював проти вступу України до нато і за "звільнення" Донбасу. І що він свого добився.
Влада України теж це може представити українцям як перемогу: звільнили частину території невійськовим шляхом, не тратячи наших воєнних, вступаємо в єс, отримали гарантії, що росія на нас вже більше ніколи не нападе.
В Україні проводять соцопитування, чи згідні люди на такий договір. Також окремо проводять соцопитування серед військових. І окремо серед військових, які знаходяться на передовій. Президент бере до уваги ці соцопитування і приймає рішення.
Але ж як путіну ці території забрати з конституції? проголосують пакетом! Всі результати мирного договору проголосують одним пакетом.
Якщо путін не підписує цей договір - тоді тільки війна і вибивання росії воєнним шляхом.
Чому не можна віддавати Херсонську і Запорізьку області - там живе проукраїнське населення, не можна залишати його в окупації.
Можливо нам без Донбасу і буде легше рухатися далі. Там живе полуватне населення, вони нас будуть тільки тягнути на дно. З ними ми навіть українську мову не зможемо ввести по всій Україні. Подивіться як підконтрольний Україні Донбас голосував на виборах 2014 і 2019 років - за опзж і бойка. І це вже тоді, коли Крим і частина Донбасу були окуповані! це не заставило донбасців перестати любити росію!
Якщо ми звільнимо Донбас - нам прийдеться його відновлювати і тратити на нього 260 млрд доларів.
Краще ми потратимо 260 млрд доларів, заморожених у росії, на будівництво заводів в Україні і на підйом економіки.
Як ви собі представляєте, якщо ми звільнимо Крим і почнемо звідти 800 000 росіян виганяти? росія на це буде так просто дивитись? да вони всі вийдуть на площі і будуть вимагати у путіна ядерного удару по Україні і загальної мобілізації, щоб йти Крим звільняти.
Давайте проаналізуємо політику Байдена. Він дає зброї тільки щоб хватало на захист, шоб ми тримали фронт і не давали росії просуватися далі. Він не дає зброї в такій кількості, щоб ми могли піти в наступ. Значить, немає бажання в адміністрації Байдена, щоб Україна звільнила свої території. Хоча на словах Байден каже, що він за перемогу. А люди гинуть! Адміністрація Байдена говорить про 10 років війни. Якщо у нас за 2 роки загинуло 100 000 людей, то за 10 років має загинути 500 000 українців?
Трамп взагалі каже, що, як прийде до влади, то закінчить війну по лінії фронту.
Так що, що той президент, що той - не бажають звільнення Україною своїх територій. Найбажаніше рішення для них - закінчення війни по лінії фронту. Тільки Трамп про це прямо говорить, а Байден приховує.
Найбільше чого ми можемо зараз досягти - це виторгувати у Заходу ще хотя би 2 наші області.
І ще цей варіант дозволить закінчити війну тут і зараз!
Що скажете на рахунок цього?