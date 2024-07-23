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Майже 20% українців вважають, що без членства в НАТО Україна перетвориться на сіру зону між РФ та Заходом, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

нато

39,8% громадян України вважають, що Україна продовжить свій шлях до НАТО й приєднається до Альянсу у віддаленішому майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це йдеться в дослідженні Центру Разумкова.

Громадянам поставили питання: "Що стане з Україною, якщо вона в найближчі роки не буде прийнята до НАТО?".

Так, 19,8% респондентів заявили, що у такому разі Україна стане сірою буферною зоною між РФ та Заходом.

17,2% вважають, що Україна стане нейтральною державою.

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"Дослідження показало, що кожен одинадцятий українець налаштований песимістично: без членства в НАТО Україна поступово увійде до зони впливу Росії. Водночас найбільше в реалізації такого сценарію впевнені жителі півдня – там таких респондентів 14,7%", - пише видання.

Що буде з Україною, якщо її не візьмуть у НАТО

Водночас 39,6% респондентів переконані, що Україна продовжить свій шлях до НАТО й приєднається до Альянсу у віддаленішому майбутньому.

Опитування провели з 20 по 28 червня 2024 року. Загалом опитали 2007 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Автор: 

НАТО (6438) опитування (1933) Центр Разумкова (209) членство в НАТО (1719)


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Топ коментарі
+14
Україна не перетвориться на "сіру" зону між РФ і Заходом, вона екю по-факту і була від початку Незалежності. І завдання Заходу - це прийняти Україну в ЄС та НАТО, а не боятися москалоти з вузькоокоми.
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23.07.2024 12:30
+10
Ця інфопомийка імені разумкова та інші щось дуже активні стали останнім часом. Чиє замовлення виконують?Маніпулюють цифрами з метою підвести до думки, що мудрий нарід уже не хоче в НАТО, а хоче "мір любой цєной".
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23.07.2024 12:45
+8
Маніпулятори ! А країни Балтії, Польща , Фінляндія теж сірі зони ?
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23.07.2024 12:49
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Так. І без ядерної зброї ми завжди будемо жертвою.
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23.07.2024 12:29 Відповісти
Україна не перетвориться на "сіру" зону між РФ і Заходом, вона екю по-факту і була від початку Незалежності. І завдання Заходу - це прийняти Україну в ЄС та НАТО, а не боятися москалоти з вузькоокоми.
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23.07.2024 12:30 Відповісти
17,2% вважають, що Україна стане нейтральною державою.
а ось це вже повний капець !!!
Україна поступово увійде до зони впливу Росії. ....найбільше в реалізації такого сценарію впевнені жителі півдня - там таких респондентів 14,7%"

нагадайте, будь ласка, скільки років водив Мойсей євреїв по пустелі аби у них вивітрилося рабство
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23.07.2024 13:04 Відповісти
Вийде із зони впливу росії, та стане зоною впливу ЄС/США. Справжнього суверенітету якось не передбачаєте?
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23.07.2024 13:14 Відповісти
справжній суверинитет (себто незалежність) тільки в моргу -
там ти вже нікому нічого не винен

а так да, вгадав кацапик, Україна стане членом ЄС та НАТО і візьме на себе обов'язки по виконанню членства Демократичного Західного Золотого Міліарду
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23.07.2024 13:23 Відповісти
Кац, іди нах.
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23.07.2024 12:45 Відповісти
можете мене банити, та нас чекає доля Грузії, тобто відкат під протекторат параші, а все тому що після війни нас не візьмуть ні в нато ні в ЄС, бо керувати будуть зелені уйобища яких знову обере тупій наролішко, і всі кредити які нам навидавали, а це під сотню лярдів потрібно буде віддавати....
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23.07.2024 12:41 Відповісти
що буде з Україною залежить лише від самих українців. якщо на наступних виборах проголосують за державника то є шанс і то не поганий. а якщо знову виберуть зедупу, притулупу, або якесь шарігумно не кажучи вже про откровенне промосковське зажидя- то капітуляція і ніякої сірої зони, тільки зачухана губернія московії, і тоді вже безконечна війна з поляками словаками литовцями до останнього придуркаїнця
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23.07.2024 12:45 Відповісти
Все ви правильно кажете тільки от є нюанс до тих виборів ще треба дотягнути та зберегти демократію, хоч її залишки.... а то можуть відбутись вибори без вибору
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23.07.2024 13:39 Відповісти
Ця інфопомийка імені разумкова та інші щось дуже активні стали останнім часом. Чиє замовлення виконують?Маніпулюють цифрами з метою підвести до думки, що мудрий нарід уже не хоче в НАТО, а хоче "мір любой цєной".
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23.07.2024 12:45 Відповісти
Все вірно, помийки починають локшину вішати, це йде перевірка мудрого народу! Брехня це все, ІПСО москальське втілюють українцям!
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23.07.2024 20:46 Відповісти
Маніпулятори ! А країни Балтії, Польща , Фінляндія теж сірі зони ?
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23.07.2024 12:49 Відповісти
то ні є маніпулятори, то є кацапи, --- на кштал -- ,,"до нато не дойти и нато не хочет, и рашка против,,," --- то хай собі багатіють думкою,),---Довбойоби.,),
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23.07.2024 12:56 Відповісти
Це дуже оптимістичні так думають((
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23.07.2024 13:03 Відповісти
Кажуть, телемарахвон втратив довіру та популярність серед населення. А по цьому опитуванню і не скажеш. Схоже 80% таки його дивляться/читають.
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23.07.2024 13:11 Відповісти
Отих 17,2 відсотка ждуни...
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23.07.2024 13:21 Відповісти
зЗа кордоном сидять і чекають падли, мутять воду!
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23.07.2024 20:47 Відповісти
Німеччина та США проти вступу України до НАТО, бо треба воювати
проти росіі, а вони не мають бажання та можливості.
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23.07.2024 13:27 Відповісти
Думаю якщо б різко прийняли то в орків проковтнули нову червону лінію і нх... б не зробили... Китай основний бенефіціар війни дуже залежний від ринку США та ЄС та їх технологій, а без його технологічної підтримки орки не зможуть робити озброєння...
Та й екпорт ресурсів на захід або західним компаніям в Азії є основним джерелом доходу орків...

Тут інший чинник що ніхто з політичної еліти штатів та німців не готові через Україні нести тимчасові економічні жертви, як необхідність запровадити реальні санкції щодо ресурсів з раші та продажу туди компонентів електроніки
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23.07.2024 13:44 Відповісти
Не маніпулюй ! Зараз ми в НАТО ? -ні . У нас сіра зона ? -ні . Поки нас підтримує захід ми ніколи не будемо сірою зоною. Сіра зона в Абхазії , все поросло бадиллям , руйнується . В НАТО нам потрібно , так само як в ЕС , але з цією корумпованою , зрадницькою владою нас ніхто не візьме, на жаль.
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23.07.2024 13:47 Відповісти
Як вам такий варіант закінчення війни?

Україна + Захід виходять до путіна з пропозицією мирного договору:
По територіям: росія виходить з Херсонської і Запорізької областей. Крим і весь Донбас залишаються під росією.
По гарантіям безпеки: 50 країн рамштайну дають Україні гарантії, що в випадку повторного нападу росії, вони вводять свої війська і допомагають Україні вигнати росію, а також передають Україні ракети будь-якої дальності з можливістю бити по любим точкам в росії.
+ росія не заважає інтеграції України в ЄС.

Чому путін має погодитись на такі гарантії Україні: він же має доказати своє набажання ще раз нападати на Україну.
Чому Захід має погодитись на такі гарантії: вони ж хочуть закінчення війни в Європі.

До путіна доводять інформацію, що, у випадку відмови підписати цей договір, буде:
1) Україні дозволяють бити по любим точкам в росії (Україна зможе знищити військові заводи, склади, літаки, кораблі)
2) Україні передають 40 F16 і розпочинають річну підготовку ще 60-ти українських пілотів.
3) Україні передають російські заморожені 260 млрд доларів, щоб вона могла купити собі зброю для прориву фронту. Як путінські солдати віднесуться до того, що путін профінансував противника?
4) Франція очолює коаліцію країн, які бажають ввести війська в Україну
5) Захід передає Україна за рік 10 млн артилерійських снарядів. Україна + Захід виробляють за рік 10 млн дронів для українського фронту. Цього вистачить, щоб знищити окупантів в їх окопах.
6) Україна розбиває ракетами російські порти, через які росія транспортує нафту. росія втрачає можливість продавати нафту.
7) росію визнають країною спонсором тероризму. ніхто не зможе в неї нічого купувати.
8) Знищується кримський міст
9) Захід фінансує російську опозицію в еміграції. Вона проводить масштабну інформаційну кампанію на територію росії, виступаючи проти путіна і проти війни.
10) Проводимо авіаційну операцію по поверненню Крима. А втратта путіним крима - це для нього смерть.
11) Якщо закінчуємо війну по лінії фронту - то підконтрольна Києву Україна вступає в нато. Якщо пу хоче, щоб ми замінили нато на інші гарантії - хай виходить з частини територій. а то він хоче і закінченні війни по лінії фронту і невступ україни до нато.

Чому нам можна членство в нато замінити сильними гарантіями? Згадайте, коли ми попросилися до нато. Коли росія напала і окупувала крим. Ми попросилися до нато, щоб росія знову не напала і знову щось у нас не окупувала. Ми забули для чого нам знадобилося нато і зараз думаємо про нато, як про самоціль. Якщо у нас будуть інші тверді гарантії ненападу, то нато для нас не обов'язкове.

путін таке вирішення ситуації може представити росіянам як перемогу. Він скаже, що воював проти вступу України до нато і за "звільнення" Донбасу. І що він свого добився.
Влада України теж це може представити українцям як перемогу: звільнили частину території невійськовим шляхом, не тратячи наших воєнних, вступаємо в єс, отримали гарантії, що росія на нас вже більше ніколи не нападе.

В Україні проводять соцопитування, чи згідні люди на такий договір. Також окремо проводять соцопитування серед військових. І окремо серед військових, які знаходяться на передовій. Президент бере до уваги ці соцопитування і приймає рішення.

Але ж як путіну ці території забрати з конституції? проголосують пакетом! Всі результати мирного договору проголосують одним пакетом.

Якщо путін не підписує цей договір - тоді тільки війна і вибивання росії воєнним шляхом.

Чому не можна віддавати Херсонську і Запорізьку області - там живе проукраїнське населення, не можна залишати його в окупації.

Можливо нам без Донбасу і буде легше рухатися далі. Там живе полуватне населення, вони нас будуть тільки тягнути на дно. З ними ми навіть українську мову не зможемо ввести по всій Україні. Подивіться як підконтрольний Україні Донбас голосував на виборах 2014 і 2019 років - за опзж і бойка. І це вже тоді, коли Крим і частина Донбасу були окуповані! це не заставило донбасців перестати любити росію!

Якщо ми звільнимо Донбас - нам прийдеться його відновлювати і тратити на нього 260 млрд доларів.
Краще ми потратимо 260 млрд доларів, заморожених у росії, на будівництво заводів в Україні і на підйом економіки.

Як ви собі представляєте, якщо ми звільнимо Крим і почнемо звідти 800 000 росіян виганяти? росія на це буде так просто дивитись? да вони всі вийдуть на площі і будуть вимагати у путіна ядерного удару по Україні і загальної мобілізації, щоб йти Крим звільняти.

Давайте проаналізуємо політику Байдена. Він дає зброї тільки щоб хватало на захист, шоб ми тримали фронт і не давали росії просуватися далі. Він не дає зброї в такій кількості, щоб ми могли піти в наступ. Значить, немає бажання в адміністрації Байдена, щоб Україна звільнила свої території. Хоча на словах Байден каже, що він за перемогу. А люди гинуть! Адміністрація Байдена говорить про 10 років війни. Якщо у нас за 2 роки загинуло 100 000 людей, то за 10 років має загинути 500 000 українців?

Трамп взагалі каже, що, як прийде до влади, то закінчить війну по лінії фронту.

Так що, що той президент, що той - не бажають звільнення Україною своїх територій. Найбажаніше рішення для них - закінчення війни по лінії фронту. Тільки Трамп про це прямо говорить, а Байден приховує.

Найбільше чого ми можемо зараз досягти - це виторгувати у Заходу ще хотя би 2 наші області.

І ще цей варіант дозволить закінчити війну тут і зараз!

Що скажете на рахунок цього?
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23.07.2024 14:25 Відповісти
А Крим і Донбас, це не Україна? Так віддайте кусок своєї ділянки сусіду, нехай басейн там влаштують!
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23.07.2024 20:50 Відповісти
Херня повна! Йди у сраку, зі своїм планом, хотя це не твій план, це план ОПи Банкової!
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23.07.2024 20:52 Відповісти
А росіяни самі втечуть з Криму і не тільки 800 000 тис.
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23.07.2024 20:54 Відповісти
не маю сумнівів, що без членства в НАТО Україна стане сірою зоною чи буде поглинута росією якщо не повністю, то більша її частина. Питання - чи готові держави НАТО прийняти Україну хоча б через років 5 - 10?
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23.07.2024 14:34 Відповісти
Серой зоной мы своими руками свою страну сделали 30 лет назад. Когда предоставили крыму автономию в 1992 г, объявили во внешней политике дурь под названием ,,внеблоковость,, а потом и ЯО отдали всё. И с тех пор мы никто и никому не нужны были.
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23.07.2024 14:50 Відповісти
 
 