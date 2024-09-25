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Зеленский обсудил со Столтенбергом усиление украинской ПВО и шаги для членства в НАТО

Столтенберг та Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, он поблагодарил Столтенберга за поддержку Украины во время пребывания на посту Генерального секретаря Альянса. За усилия для объединения мира, чтобы помочь Украине, укрепить нашу армию.

"Мы обсудили необходимость усиления украинской ПВО, продолжение работы ради того, чтобы наше государство получило приглашение в НАТО как можно скорее, и важность своевременной реализации всех договоренностей Вашингтонского саммита Альянса", - отметил глава государства.

Ранее Столтенберг отмечал, что без членства в НАТО не будет прочной безопасности для Украины. Также генсек НАТО настаивал на том, что чем больше оружия получит Украина, тем быстрее наступит мир.

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) членство в НАТО (1515) Столтенберг Йенс (1620)


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Так це жбуло вже))
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25.09.2024 12:33 Ответить
Столтенберг напевно згадав, що у нас є два власних ЗРК, готових до серійного виробництва. І напевно спитав - а чого ви їх не виробляєте?
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25.09.2024 12:34 Ответить
Введіть у пошуку на цьому сайті "Зеленський обговорив", і ви будете трішки вражені кількістю результатів
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25.09.2024 12:35 Ответить
За 6 років накопилося.
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25.09.2024 12:39 Ответить
"попрошайка!" - подумав Столтендерг...
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25.09.2024 12:37 Ответить
"Зеленский - лучший торгаш в истории" сказал трамп
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25.09.2024 12:42 Ответить
Вони один одого варті - ЗЄ і Трамп.
Обоє випадкові люди в політиці
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25.09.2024 13:10 Ответить
"Та кроки для членство в НАТО"

Перший крок - зміна влади або, як мінімум, прибрати Єрмака і Татарова
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25.09.2024 12:43 Ответить
 
 