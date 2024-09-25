Зеленский обсудил со Столтенбергом усиление украинской ПВО и шаги для членства в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, он поблагодарил Столтенберга за поддержку Украины во время пребывания на посту Генерального секретаря Альянса. За усилия для объединения мира, чтобы помочь Украине, укрепить нашу армию.

"Мы обсудили необходимость усиления украинской ПВО, продолжение работы ради того, чтобы наше государство получило приглашение в НАТО как можно скорее, и важность своевременной реализации всех договоренностей Вашингтонского саммита Альянса", - отметил глава государства.

Ранее Столтенберг отмечал, что без членства в НАТО не будет прочной безопасности для Украины. Также генсек НАТО настаивал на том, что чем больше оружия получит Украина, тем быстрее наступит мир.