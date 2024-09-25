УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10649 відвідувачів онлайн
Новини
546 8

Зеленський обговорив зі Столтенбергом посилення української ППО та кроки для членства в НАТО

Столтенберг та Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, він подякував Столтенбергу за підтримку України під час перебування на посаді Генерального секретаря Альянсу. За зусилля для об’єднання світу, щоб допомогти Україні, зміцнити нашу армію.

"Ми обговорили необхідність посилення української ППО, продовження роботи заради того, щоб наша держава отримала запрошення в НАТО якомога скоріше, та важливість вчасної реалізації всіх домовленостей Вашингтонського саміту Альянсу" - зазначив глава держави.

Раніше Столтенберг зазначав, що без членства у НАТО не буде міцної безпеки для України. Також генсек НАТО наполягав на тому, що чим більше зброї отримає Україна, тим швидше настане мир.

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) членство в НАТО (1723) Столтенберг Єнс (1596)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так це жбуло вже))
показати весь коментар
25.09.2024 12:33 Відповісти
Столтенберг напевно згадав, що у нас є два власних ЗРК, готових до серійного виробництва. І напевно спитав - а чого ви їх не виробляєте?
показати весь коментар
25.09.2024 12:34 Відповісти
Введіть у пошуку на цьому сайті "Зеленський обговорив", і ви будете трішки вражені кількістю результатів
показати весь коментар
25.09.2024 12:35 Відповісти
За 6 років накопилося.
показати весь коментар
25.09.2024 12:39 Відповісти
"попрошайка!" - подумав Столтендерг...
показати весь коментар
25.09.2024 12:37 Відповісти
"Зеленский - лучший торгаш в истории" сказал трамп
показати весь коментар
25.09.2024 12:42 Відповісти
Вони один одого варті - ЗЄ і Трамп.
Обоє випадкові люди в політиці
показати весь коментар
25.09.2024 13:10 Відповісти
"Та кроки для членство в НАТО"

Перший крок - зміна влади або, як мінімум, прибрати Єрмака і Татарова
показати весь коментар
25.09.2024 12:43 Відповісти
 
 