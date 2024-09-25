Зеленський обговорив зі Столтенбергом посилення української ППО та кроки для членства в НАТО

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, він подякував Столтенбергу за підтримку України під час перебування на посаді Генерального секретаря Альянсу. За зусилля для об’єднання світу, щоб допомогти Україні, зміцнити нашу армію.

"Ми обговорили необхідність посилення української ППО, продовження роботи заради того, щоб наша держава отримала запрошення в НАТО якомога скоріше, та важливість вчасної реалізації всіх домовленостей Вашингтонського саміту Альянсу" - зазначив глава держави.

Раніше Столтенберг зазначав, що без членства у НАТО не буде міцної безпеки для України. Також генсек НАТО наполягав на тому, що чим більше зброї отримає Україна, тим швидше настане мир.