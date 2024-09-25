Зеленский встретился с президентом Вьетнама То Ламом: Обсудили увеличение товарооборота. ФОТО

Президент Владимир Зеленский встретился с лидером Вьетнама То Ламом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Говорили о развитии двусторонних отношений и увеличении товарооборота между нашими государствами, в частности в аграрной промышленности.



Спасибо за гуманитарную поддержку и готовность присоединиться к восстановлению Украины после войны", - отметил он.

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