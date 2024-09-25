Зеленский встретился с президентом Вьетнама То Ламом: Обсудили увеличение товарооборота. ФОТО
Президент Владимир Зеленский встретился с лидером Вьетнама То Ламом.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Говорили о развитии двусторонних отношений и увеличении товарооборота между нашими государствами, в частности в аграрной промышленности.
Спасибо за гуманитарную поддержку и готовность присоединиться к восстановлению Украины после войны", - отметил он.
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+4 Бандерівець
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+3 Ig Shu
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+2 Юрій Петрович #301281
показать весь комментарий25.09.2024 11:37
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але в українцям немає діла до того українцям би зиму перезимувати під керівництвом найпотужнішого лідора і його 5-6 ефективних манагера
А по друге зараз буду розбивати рожеві окуляри. Китайські компанії в свої смартфони ставлять або американські Квалкомовські Снепдрегони чи американські АMD Райзен або тайванські процесори від МедіаТек. В основному флагмани та преміум сегмент це Снепдрегони, більш бюджетні моделі це МедіаТек.
Хуавей зі своїм Кірін, це виняток.
І ще дещо, Квалком це безфабрична компанія, її чіпи на Тайвані виготовляються. Так само як і МедіаТек.
та срав, зе!поц, на свої ж заборони.
не зрозумів.
де вони зустрілися? в нью йорку, чи зе!лідор, вже до в'єтнама чухнув?
от що за халепа? ніде не хочуть надавати притулок, зе!гундосу.
У 60р , коли була війна у вьетнамі , до СЛОВАЧЧІНІ перевезли 60 тис вьетнамців. І зараз вже підростає 4 покоління тих вьетнамців- вони громадяни Словаччіни , для них словацька мова - рідна. Вьетнамці дуже працьовити .
Потрібно працювати по великих країнах- В'єтнам, М'янма. Можна ще Мадагаскар.
Ось так старпери- не вдасться вам старість зустрічати у теплому креслі оон 🤣🤣