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Новости
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Зеленский и премьер Словении Голоб обсудили реализацию Формулы мира

Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Словенії

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с премьер-министром Словении Робертом Голобом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Во время встречи лидеры обсудили реализацию Формулы мира и участие представителей Словении в тематических конференциях по отдельным её пунктам", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Словению за оборонную поддержку и заключенное двустороннее соглашение по безопасности, а также подчеркнул, что важно обеспечить его практическую реализацию.

Кроме того, глава украинского государства выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новым составом Европейской комиссии, где должность комиссара по вопросам расширения заняла представительница Словении.

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Напомним, также президент Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с финским лидером Александром Стуббом.

Автор: 

Зеленский Владимир (20452) Словения (151) Формула мира (78)


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Топ комментарии
+9
Думаю,що ніякої формули не має,бо це не хімія чи математика, де можна формули примінити. Це нова фаза брехливої активності оп на фоні погіршення стану фронту. " Дайте ще і не для ЗСУ, а для уряду міністрів,які отримали нові посади. "Оце і усе і про це говорить діяльність фракції президента
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25.09.2024 09:06
+7
З ким би ще про цю фігню потеревенити...
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25.09.2024 08:52
+4
Давайте говорити чесно.
Виводити війська з захоплених територій рашисти не будуть.
Робити нейтральну зону на своїх територіях теж. Можна реально продумати наперед ким і чим пожертвують заради миру. Про що це чмось буде домовлятись. Яка у нього формула ?
Не мінська , це точно. Бо до неї вже як до місяця рачки
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25.09.2024 08:57
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Правила форума Совет форумчан
З ким би ще про цю фігню потеревенити...
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25.09.2024 08:52 Ответить
Давайте говорити чесно.
Виводити війська з захоплених територій рашисти не будуть.
Робити нейтральну зону на своїх територіях теж. Можна реально продумати наперед ким і чим пожертвують заради миру. Про що це чмось буде домовлятись. Яка у нього формула ?
Не мінська , це точно. Бо до неї вже як до місяця рачки
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25.09.2024 08:57 Ответить
Думаю,що ніякої формули не має,бо це не хімія чи математика, де можна формули примінити. Це нова фаза брехливої активності оп на фоні погіршення стану фронту. " Дайте ще і не для ЗСУ, а для уряду міністрів,які отримали нові посади. "Оце і усе і про це говорить діяльність фракції президента
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25.09.2024 09:06 Ответить
тільки не забувайте, шо це, мега супер таємна формула миру!
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25.09.2024 09:07 Ответить
Чому взяли таку назву "формула"? Просто постьобатись. Потім ще добавили - "потужна" і "перемога" щоб поржать по приколу.
Квартал95 вже давно лижі змазав.
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25.09.2024 09:14 Ответить
Знову фотосесія. Під час якої Керманич довів план саміту, план миру і потужної перемоги.
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25.09.2024 09:10 Ответить
Голоб Миру
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25.09.2024 09:19 Ответить
Зеленський вже давно ні є лигітимним президентом (як і В. Рада), тому нічого він не зможе вирішити. 👈
А що з цим робити? Тимчасово відсторонити його від справ, і почати розслідувати - хто розмінував Південь, хто дав приказ батальону Азов здаватися у полон і таке інше ...
А далі - ...робити свої справи ( гірше чим є зараз точно не буде)👈
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25.09.2024 09:31 Ответить
Україні потрібні реформи в армії, боротьба з корупцією з посадками та довготривалими термінами, Україні потрібний самостійний уряд, а не хлопчики від ОП. потрібна відкритість в принятті рішень, а не підкилимні рухи 6 менеджерів та їхнього франтмена. це усе бачать на заході а тому і рівень довіри та допомоги такий. а найбільш мене курвить що ці усі проблеми ми спостерігаємо на території України віками. ми ніколи не можемо дати собі раду і шукаємо Варягів, навіть коли наші вороги ослаблені, ми усе зробимо щоб усе просрати і дати ворогам можливість захопити цю землю коли у низ з'явиться така можливість. те саме й зараз.
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25.09.2024 10:28 Ответить
А де сама то формула?Що за фарс?!
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25.09.2024 10:32 Ответить
Дуже красномовне фото. Сміх прем'єра Словенії Голоба, все що може викликати "формуламиру" Zєльонського.
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25.09.2024 10:38 Ответить
 
 