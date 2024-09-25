Зеленский и премьер Словении Голоб обсудили реализацию Формулы мира
Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с премьер-министром Словении Робертом Голобом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Во время встречи лидеры обсудили реализацию Формулы мира и участие представителей Словении в тематических конференциях по отдельным её пунктам", - говорится в сообщении.
Зеленский поблагодарил Словению за оборонную поддержку и заключенное двустороннее соглашение по безопасности, а также подчеркнул, что важно обеспечить его практическую реализацию.
Кроме того, глава украинского государства выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новым составом Европейской комиссии, где должность комиссара по вопросам расширения заняла представительница Словении.
Напомним, также президент Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с финским лидером Александром Стуббом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Виводити війська з захоплених територій рашисти не будуть.
Робити нейтральну зону на своїх територіях теж. Можна реально продумати наперед ким і чим пожертвують заради миру. Про що це чмось буде домовлятись. Яка у нього формула ?
Не мінська , це точно. Бо до неї вже як до місяця рачки
Квартал95 вже давно лижі змазав.
А що з цим робити? Тимчасово відсторонити його від справ, і почати розслідувати - хто розмінував Південь, хто дав приказ батальону Азов здаватися у полон і таке інше ...
А далі - ...робити свої справи ( гірше чим є зараз точно не буде)👈