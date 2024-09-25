Зеленский и премьер Словении Голоб обсудили реализацию Формулы мира

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с премьер-министром Словении Робертом Голобом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Во время встречи лидеры обсудили реализацию Формулы мира и участие представителей Словении в тематических конференциях по отдельным её пунктам", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Словению за оборонную поддержку и заключенное двустороннее соглашение по безопасности, а также подчеркнул, что важно обеспечить его практическую реализацию.

Кроме того, глава украинского государства выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новым составом Европейской комиссии, где должность комиссара по вопросам расширения заняла представительница Словении.

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Напомним, также президент Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с финским лидером Александром Стуббом.