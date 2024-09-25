Зеленський та прем’єр Словенії Голоб обговорили реалізацію Формули миру
Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся із прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Під час зустрічі лідери обговорили реалізацію Формули миру та участь представників Словенії в тематичних конференціях за окремими її пунктами", - йдеться у повідомленні.
Зеленський подякував Словенії за оборонну підтримку й укладену двосторонню безпекову угоду, а також наголосив на тому, що важливо забезпечити її практичну реалізацію.
Крім того, глава української держави висловив сподівання на плідну співпрацю з новим складом Європейської комісії, де посаду комісара з питань розширення обійняла представниця Словенії.
Нагадаємо, також президент Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку із фінським лідером Александром Стуббом.
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Виводити війська з захоплених територій рашисти не будуть.
Робити нейтральну зону на своїх територіях теж. Можна реально продумати наперед ким і чим пожертвують заради миру. Про що це чмось буде домовлятись. Яка у нього формула ?
Не мінська , це точно. Бо до неї вже як до місяця рачки
Квартал95 вже давно лижі змазав.
А що з цим робити? Тимчасово відсторонити його від справ, і почати розслідувати - хто розмінував Південь, хто дав приказ батальону Азов здаватися у полон і таке інше ...
А далі - ...робити свої справи ( гірше чим є зараз точно не буде)👈