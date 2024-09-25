Зеленський та прем’єр Словенії Голоб обговорили реалізацію Формули миру

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся із прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Під час зустрічі лідери обговорили реалізацію Формули миру та участь представників Словенії в тематичних конференціях за окремими її пунктами", - йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував Словенії за оборонну підтримку й укладену двосторонню безпекову угоду, а також наголосив на тому, що важливо забезпечити її практичну реалізацію.

Крім того, глава української держави висловив сподівання на плідну співпрацю з новим складом Європейської комісії, де посаду комісара з питань розширення обійняла представниця Словенії.

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Нагадаємо, також президент Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку із фінським лідером Александром Стуббом.