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Зеленський та прем’єр Словенії Голоб обговорили реалізацію Формули миру

Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Словенії

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся із прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Під час зустрічі лідери обговорили реалізацію Формули миру та участь представників Словенії в тематичних конференціях за окремими її пунктами", - йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував Словенії за оборонну підтримку й укладену двосторонню безпекову угоду, а також наголосив на тому, що важливо забезпечити її практичну реалізацію.

Крім того, глава української держави висловив сподівання на плідну співпрацю з новим складом Європейської комісії, де посаду комісара з питань розширення обійняла представниця Словенії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Трюдо Формулу миру та протидію російській дезінформації 

Нагадаємо, також президент Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку із фінським лідером Александром Стуббом.

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) Словенія (182) Формула миру (96)


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Топ коментарі
+9
Думаю,що ніякої формули не має,бо це не хімія чи математика, де можна формули примінити. Це нова фаза брехливої активності оп на фоні погіршення стану фронту. " Дайте ще і не для ЗСУ, а для уряду міністрів,які отримали нові посади. "Оце і усе і про це говорить діяльність фракції президента
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25.09.2024 09:06
+7
З ким би ще про цю фігню потеревенити...
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25.09.2024 08:52
+4
Давайте говорити чесно.
Виводити війська з захоплених територій рашисти не будуть.
Робити нейтральну зону на своїх територіях теж. Можна реально продумати наперед ким і чим пожертвують заради миру. Про що це чмось буде домовлятись. Яка у нього формула ?
Не мінська , це точно. Бо до неї вже як до місяця рачки
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25.09.2024 08:57
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Правила форума Рада форумчан
З ким би ще про цю фігню потеревенити...
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25.09.2024 08:52 Відповісти
Давайте говорити чесно.
Виводити війська з захоплених територій рашисти не будуть.
Робити нейтральну зону на своїх територіях теж. Можна реально продумати наперед ким і чим пожертвують заради миру. Про що це чмось буде домовлятись. Яка у нього формула ?
Не мінська , це точно. Бо до неї вже як до місяця рачки
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25.09.2024 08:57 Відповісти
Думаю,що ніякої формули не має,бо це не хімія чи математика, де можна формули примінити. Це нова фаза брехливої активності оп на фоні погіршення стану фронту. " Дайте ще і не для ЗСУ, а для уряду міністрів,які отримали нові посади. "Оце і усе і про це говорить діяльність фракції президента
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25.09.2024 09:06 Відповісти
тільки не забувайте, шо це, мега супер таємна формула миру!
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25.09.2024 09:07 Відповісти
Чому взяли таку назву "формула"? Просто постьобатись. Потім ще добавили - "потужна" і "перемога" щоб поржать по приколу.
Квартал95 вже давно лижі змазав.
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25.09.2024 09:14 Відповісти
Знову фотосесія. Під час якої Керманич довів план саміту, план миру і потужної перемоги.
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25.09.2024 09:10 Відповісти
Голоб Миру
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25.09.2024 09:19 Відповісти
Зеленський вже давно ні є лигітимним президентом (як і В. Рада), тому нічого він не зможе вирішити. 👈
А що з цим робити? Тимчасово відсторонити його від справ, і почати розслідувати - хто розмінував Південь, хто дав приказ батальону Азов здаватися у полон і таке інше ...
А далі - ...робити свої справи ( гірше чим є зараз точно не буде)👈
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25.09.2024 09:31 Відповісти
Україні потрібні реформи в армії, боротьба з корупцією з посадками та довготривалими термінами, Україні потрібний самостійний уряд, а не хлопчики від ОП. потрібна відкритість в принятті рішень, а не підкилимні рухи 6 менеджерів та їхнього франтмена. це усе бачать на заході а тому і рівень довіри та допомоги такий. а найбільш мене курвить що ці усі проблеми ми спостерігаємо на території України віками. ми ніколи не можемо дати собі раду і шукаємо Варягів, навіть коли наші вороги ослаблені, ми усе зробимо щоб усе просрати і дати ворогам можливість захопити цю землю коли у низ з'явиться така можливість. те саме й зараз.
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25.09.2024 10:28 Відповісти
А де сама то формула?Що за фарс?!
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25.09.2024 10:32 Відповісти
Дуже красномовне фото. Сміх прем'єра Словенії Голоба, все що може викликати "формуламиру" Zєльонського.
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25.09.2024 10:38 Відповісти
 
 