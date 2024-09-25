Зеленський обговорив із Трюдо Формулу миру та протидію російській дезінформації
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США провів зустріч із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери двох держав обговорили зусилля для протидії російській пропаганді та встановлення миру в Україні.
Про це за підсумками зустрічі заявили в офісі глави канадського уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Лідери обговорили протидію російській дезінформації та дипломатичні зусилля президента Зеленського стосовно досягнення миру, зокрема за допомогою Формули миру", - розповіли у Трюдо.
Зазначається, що глава канадського уряду пообіцяв і надалі "надавати військову, фінансову, гуманітарну й іншу допомогу Україні, яка бореться за збереження свого суверенітету, територіальної цілісності й незалежності".
"Премʼєр-міністр Трюдо підтвердив засудження Канадою загарбницької війни Росії проти України, у тому числі страхітливих ударів по цивільних громадянах та енергетичній інфраструктурі", - зауважили у відомстві.
Раніше Трюдо зазначав, що Україні треба дозволити далекобійні удари по Росії, незважаючи на погрози Москви.
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Це все чого він хотів
Така херня постійно вилазитиме і під час війни і після неї, завжди знайдуться ідіоти, що виправдовують хутіна і його політику.
Oн вчора виліз жополізатель xутина шредер, старий помийник, виліз з ідеєю що cосію перемогти не можна.
підтримав ще одного , токаєва, дуполизa, який таку ж херню стверджував шольцу.
обоє рябоє, домовляться.