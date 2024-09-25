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Новини
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Зеленський обговорив із Трюдо Формулу миру та протидію російській дезінформації

трюдо,зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США провів зустріч із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери двох держав обговорили зусилля для протидії російській пропаганді та встановлення миру в Україні.

Про це за підсумками зустрічі заявили в офісі глави канадського уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Лідери обговорили протидію російській дезінформації та дипломатичні зусилля президента Зеленського стосовно досягнення миру, зокрема за допомогою Формули миру", - розповіли у Трюдо.

Зазначається, що глава канадського уряду пообіцяв і надалі "надавати військову, фінансову, гуманітарну й іншу допомогу Україні, яка бореться за збереження свого суверенітету, територіальної цілісності й незалежності".

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"Премʼєр-міністр Трюдо підтвердив засудження Канадою загарбницької війни Росії проти України, у тому числі страхітливих ударів по цивільних громадянах та енергетичній інфраструктурі", - зауважили у відомстві.

Раніше Трюдо зазначав, що Україні треба дозволити далекобійні удари по Росії, незважаючи на погрози Москви.

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+5
Дайте упирьонку спокійно красти.
Це все чого він хотів
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25.09.2024 08:29
+3
Кіно зняли не за державні гроші. Ви думаєте в Канаді мало ідіотів, які підтримують Cосію?
Така херня постійно вилазитиме і під час війни і після неї, завжди знайдуться ідіоти, що виправдовують хутіна і його політику.

Oн вчора виліз жополізатель xутина шредер, старий помийник, виліз з ідеєю що cосію перемогти не можна.
підтримав ще одного , токаєва, дуполизa, який таку ж херню стверджував шольцу.
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25.09.2024 08:42
+1
Кабінет міністрів виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року. Нехіло так виходить --- 80 гривень штука. Вони з сусальним золотом? Чи просто Умерову не дає спокою слава яєць по 17?
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25.09.2024 10:15
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Дайте упирьонку спокійно красти.
Це все чого він хотів
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25.09.2024 08:29 Відповісти
Яка там протидія - на канадські гроші кацапи знімають кіно - про віину в Украіні
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25.09.2024 08:30 Відповісти
Кіно зняли не за державні гроші. Ви думаєте в Канаді мало ідіотів, які підтримують Cосію?
Така херня постійно вилазитиме і під час війни і після неї, завжди знайдуться ідіоти, що виправдовують хутіна і його політику.

Oн вчора виліз жополізатель xутина шредер, старий помийник, виліз з ідеєю що cосію перемогти не можна.
підтримав ще одного , токаєва, дуполизa, який таку ж херню стверджував шольцу.
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25.09.2024 08:42 Відповісти
Так кацапка -- як іі там - громадянка Канади
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25.09.2024 08:46 Відповісти
Так пані і пише про канадців. І такі в будь-якій країні є. І чому дивуватись, якщо у нас добіса своїх зрадників, які здають позиції військ та техніки.
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25.09.2024 11:35 Відповісти
Гроші понад усе - вже повезли в Венеціі показувати
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25.09.2024 11:40 Відповісти
Саме так. Гроші і довели до нинішньої ситуації в геополітиці. Комуняцький режим весь час свого існування скуповував політиків по всіх цивілізованих країнах.
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25.09.2024 13:30 Відповісти
трюдо довів канаду до цугундера, зе!поц загнав україну у повну сраку.
обоє рябоє, домовляться.
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25.09.2024 08:38 Відповісти
Кабінет міністрів виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року. Нехіло так виходить --- 80 гривень штука. Вони з сусальним золотом? Чи просто Умерову не дає спокою слава яєць по 17?
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25.09.2024 10:15 Відповісти
никто зеленского с его ублюдочными формулами мира не воспринимает
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25.09.2024 10:16 Відповісти
А куди поділася "формула перемоги"? Воно ж анонсувало її обговорення. Його скоро копняками будуть гнать звідусіль.
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25.09.2024 11:29 Відповісти
 
 