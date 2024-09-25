Зеленський обговорив із Трюдо Формулу миру та протидію російській дезінформації

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США провів зустріч із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери двох держав обговорили зусилля для протидії російській пропаганді та встановлення миру в Україні.

Про це за підсумками зустрічі заявили в офісі глави канадського уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Лідери обговорили протидію російській дезінформації та дипломатичні зусилля президента Зеленського стосовно досягнення миру, зокрема за допомогою Формули миру", - розповіли у Трюдо.

Зазначається, що глава канадського уряду пообіцяв і надалі "надавати військову, фінансову, гуманітарну й іншу допомогу Україні, яка бореться за збереження свого суверенітету, територіальної цілісності й незалежності".

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"Премʼєр-міністр Трюдо підтвердив засудження Канадою загарбницької війни Росії проти України, у тому числі страхітливих ударів по цивільних громадянах та енергетичній інфраструктурі", - зауважили у відомстві.

Раніше Трюдо зазначав, що Україні треба дозволити далекобійні удари по Росії, незважаючи на погрози Москви.