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Канада (2111) зброя (7278) росія (63568) Трюдо Джастін (332)

Трюдо: Україні треба дозволити далекобійні удари по Росії, незважаючи на погрози Москви

Трюдо за те, щоби дозволити Україні бити далекобійними ракетами по РФ

Канада повністю підтримує ідею дозволити Україні використовувати далекобійну зброю по військових об'єктах на території Росії.

Про це заявив канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо на пресконференції в місті Сент-Анн-де-Бельвю, що в канадській провінції Квебек, його заяву цитує Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку Трюдо, Україні потрібно дозволити наносити удари вглиб Росії, незважаючи на погрози Москви, що це втягне НАТО у безпосередню війну з РФ.

Політик заявив, що Канада "повністю підтримує Україну у використанні далекобійної зброї", щоб запобігти російським ударам по лікарнях і дитячих садках.

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Глава канадського уряду наголосив, що Україна повинна перемогти у боротьбі з російським вторгненням, інакше це заохотить інші великі країни спробувати захопити своїх сусідів.

"Путін намагається вкрай дестабілізувати міжнародний порядок, заснований на правилах, який захищає всіх нас, не тільки в кожній демократії світу, але й у всіх країнах світу", - сказав Трюдо.

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Топ коментарі
+4
Адекватний. Угу. Однак ні ракет, ні літаків не дає. Скільки ми вже наслухались...
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13.09.2024 20:50
+3
І в той же час в Канаді дозволяють крутити кацапське пропагандонське кіно про орків які прийшли вбивати українців і як їм тяжєло це робити.
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13.09.2024 20:38
+1
Удари по окупантах на нашому півострову (якій кацапи вважають що то є росія) чомусь те НАТО нікуди не "втягнули"...
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13.09.2024 20:39
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Знайшовся хоч один, більш менш нормальний, адекватний західний лідер.
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13.09.2024 20:33 Відповісти
І в той же час в Канаді дозволяють крутити кацапське пропагандонське кіно про орків які прийшли вбивати українців і як їм тяжєло це робити.
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13.09.2024 20:38 Відповісти
Адекватний. Угу. Однак ні ракет, ні літаків не дає. Скільки ми вже наслухались...
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13.09.2024 20:50 Відповісти
Так то ж не я казав шо адекватний. То Володимир Мик
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13.09.2024 21:58 Відповісти
Добре, що Канада на боці України, щодо права нанесення далекобійних ударів по РФ.

А от США, Німеччина та деякі інші наші партнери обмежують право України наносити такі удари зброєю, наданою цими партнерами, не беручи до уваги, що зняття обмежень може стати фактором стримування агресора і не обовʼязково буде використано Україною повністю, або навіть частково.
Приймати рішення про нанесення ударів прийматиме Україна, виходячи з потреб оборони.
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13.09.2024 20:37 Відповісти
Удари по окупантах на нашому півострову (якій кацапи вважають що то є росія) чомусь те НАТО нікуди не "втягнули"...
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13.09.2024 20:39 Відповісти
"А Баба Я..., ой... США - проти!"
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13.09.2024 20:50 Відповісти
Хотілося б почути ці погрози. Хто і коли їх озвучив. Західним сцикунам здається будь який висер ***** погрозою
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13.09.2024 20:53 Відповісти
Вони там самі вигадують погрози ліліпутіна і самі ж лякаються
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13.09.2024 22:54 Відповісти
а у кірбі спитали?
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13.09.2024 21:00 Відповісти
 
 