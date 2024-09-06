Група українських пілотів прибула на навчання до Канади, - глава Міноборони Блер

Цього тижня група українських пілотів прибула на навчання до Канади.

Про це розповів міністр оборони Канади Білл Блер під час засідання 24-ї зустрічі Контактної групи з оборони України, йдеться на сайті оборонного відомства країни, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Блера, пілоти ЗСУ пройдуть тренування за ввідною програмою для пілотів винищувачів (fighter-lead-in-training – FLIT).

Він зазначив, що наразі Канада перебрала на себе керівництво елементом FLIT у межах коаліції Об'єднаних Збройних сил США в підтримці потенціалу ВПС України. Упродовж п'яти років ця коаліція інвестує 389 мільйонів доларів у підготовку пілотів F-16 для українського персоналу.

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"Цей пакет підтримки включає в себе запуск тренувань з підвищення кваліфікації пілотів. В рамках нашої підтримки AFCC Канада також надаватиме критично важливе обладнання та іншу підтримку українським військово-повітряним базам і літакам", - заявив Блер.

Зазначається, що у межах цієї програми пілоти отримають базові навички роботи на винищувачі. Стандартний курс триває 6 місяців, програма містить 120 навчальних годин, 20 годин нальоту у симуляторі і 50 - реальних вильотів.

Нагадаємо, що 6 вересня Канада анонсувала новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть ракетні двигуни CRV-7, боєголовки до них та стрілецька зброя.

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