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Канада (2111) літак (2853) навчання (561) F16 F-16 (637) Блер Білл (16)

Група українських пілотів прибула на навчання до Канади, - глава Міноборони Блер

Білл Блер розповів, що українські пілоти прибули на навчання до Канади

Цього тижня група українських пілотів прибула на навчання до Канади.

Про це розповів міністр оборони Канади Білл Блер під час засідання 24-ї зустрічі Контактної групи з оборони України, йдеться на сайті оборонного відомства країни, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Блера, пілоти ЗСУ пройдуть тренування за ввідною програмою для пілотів винищувачів (fighter-lead-in-training – FLIT).

Він зазначив, що наразі Канада перебрала на себе керівництво елементом FLIT у межах коаліції Об'єднаних Збройних сил США в підтримці потенціалу ВПС України. Упродовж п'яти років ця коаліція інвестує 389 мільйонів доларів у підготовку пілотів F-16 для українського персоналу.

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"Цей пакет підтримки включає в себе запуск тренувань з підвищення кваліфікації пілотів. В рамках нашої підтримки AFCC Канада також надаватиме критично важливе обладнання та іншу підтримку українським військово-повітряним базам і літакам", - заявив Блер.

Зазначається, що у межах цієї програми пілоти отримають базові навички роботи на винищувачі. Стандартний курс триває 6 місяців, програма містить 120 навчальних годин, 20 годин нальоту у симуляторі і 50 - реальних вильотів.

Нагадаємо, що 6 вересня Канада анонсувала новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть ракетні двигуни CRV-7, боєголовки до них та стрілецька зброя.

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Топ коментарі
+2
Так рано? Ше війна не закінчилася.
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06.09.2024 16:52
+1
3-й рік війни
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06.09.2024 17:30
+1
З початку їм треба вивчити Канадську мову ,
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06.09.2024 17:46
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Так рано? Ше війна не закінчилася.
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06.09.2024 16:52 Відповісти
Хто зна що буде через півтора роки...
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06.09.2024 16:57 Відповісти
... а може хтось пояснить, як Королівські ВПС Канади можуть навчати наших пілотів на F-16 , якщо ВПС Канади не мають ні бази підготовки, ні самих літаків F-16???? Теж саме з Францією, куди послали 19-річних дітей для навчання теж на F-16..коли країна не експлуатує цей тип літаків!
Припущення, що писаки крім F-16 ні про що інше нічого не чули, і наші хлопці поїхали навчатися на F-18 у Канаду та на Миражі у Францію прояснило б ситуацію. А так одні питання!!??
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06.09.2024 17:06 Відповісти
Інструкторів F-16 та технічний персонал для навчання наших льотчиків-винищувачів мабуть можна найняти за контрактом будь-де. Симулятори, літаки та інше обладнання, включаючи і все інше необхідне для обслуговування польотів - придбати або орендувати за погодженням з США.
Гроші виділені, військовий менеджмент Королівських ВПС Канади працювати вміє.
Але конкретні деталі процесу навчання вочевидь треба закрити від ворога, агентів якого достатньо у Канаді.
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06.09.2024 18:52 Відповісти
... Ви не уявляєте. що таке тренажер для літака! Придбати..це мінімум півроку для встановлення.... налагодження і отримання результату! Чи Ви вважаєте, що це комп*ютер зі джойстиком? Подруге... з придбаним тренажером потрібні інструктори... Переміщення літаків у Канаду разом з инструкторами, технічним складом, апаратурой для обслуговування... Це не плюнути у віконце. Це міліони додаткових коштів. Ніхто не сумніваєтья у компетенції ОРГАНІЗАЦІЇ у канадських ВПС. Але нащо городити дурню..якщо у США все поруч..і тренажери ..і літаки і інструктори..і все необхідне. Бо крім пілотів...ніхто не згадує сотні інженерів та техніків, які там же навчаються процесу експлуатації літака. Чи хтось думає, що обслуговувати і ремонтувати літаки будуть не українські військові? Тому велике питання..що там будуть робити наші пілоти..і що вони там будуть вивчати...?!
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06.09.2024 19:40 Відповісти
Та не хвилюйтесь ви так, все, що треба для FLITв Канаді є.
І симулятори F-16C, і відповідно обладнані літаки-винищувачі для тренувань.
Трохи відкритої інформації для вас:

https://www.ittc-canada.com/aircraft/

https://www.ittc-canada.com/courses/fighter-lead-in-training/
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06.09.2024 21:30 Відповісти
... ну то я тепер трохи заспокоївся... що там є тренажери F-16....))) Але, якщо Ви спромоглися прочитати все написане, то ********* літаками..типу Ф-16 і іншими там і не пахне. Все , що там є, це літаки для ПЕРВИННОЇ підготовки льотного складу. Тому, я не здивуюсь, що туди поїхали ті..хто підійшов до програми первинної підготовки .. А їх називають...КУРСАНТИ другого курсу. В Україні нема можливості почати підготовку... окрім вертольотів... тому це знайдений вихід з складної ситуації. Їхати бойовим пілотам виключно для тренування на тренажерах... нема ніякого сенсу. Самі читали у релізі..що підготовка на Ф-16... і на літаках!!! Ну як кажуть..для когось і Л-29 може бути Ф-16. Коли курсанти їхали у Францію... теж верещали..що на Ф-16... А виявилося зовсім інше! Але дай Бог щоб все сталося..як найкраще.
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06.09.2024 22:13 Відповісти
Кстати с год назад инструкторы с Австралии, но приехав в Англию, обучали наших военных. Логично. Не возить же сотни туда и обратно в то полушарие!? А инструкторов пусть 15--40 чел запросто.
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07.09.2024 00:07 Відповісти
Канада не експлуатує F-16, але вона керує тренувальним полігоном НАТО на авіабазі Колд-Лейк в Альберті.
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06.09.2024 19:12 Відповісти
Туреччина керує авіаційним полігоном НАТО близ Ізміра! Там і поляки..і румуни вже відпрацювали , перенавчаючись. Туреччина і експлуатує і керує полігоном. Може Ви поясните..яке відношення має тренувальний полігон НАТО в Канаді для перенавчання пілотів на Ф-16... коли їх там ніколи не було і Канада не збирається ставити на озброєння ці літаки!?
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06.09.2024 19:46 Відповісти
Якийсь у Навіґатора нездоровий інтерес до навчання пілотів на F-16
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06.09.2024 19:58 Відповісти
...ну це питання на Вашу нездорову відповідь стосовно полігона.... і про можливості перенавчання на тип літаку там, де його ніколи не експлуатували! Ви ж не відправите спеціалістів для навчання , що виробляють віскі на завод..що виробляє Кока Колу?! Тому я і відношусь скептично до цього питання..бо знаю..для чого направили хлопчиків у Францію. Вони там проходять первинну льотну підготовку... І мови нема про якійсь Ф-16... Але все роздуте... Можна ж подумати..які для 19-річних курсантів Ф-16...? А вереску.....)))
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06.09.2024 20:06 Відповісти
Як раз, схоже, що інтерес здоровий, природній, професійний.
Бо, спробую вгадати, можливо він професійний льотчик-штурман. Мабуть з великим досвідом. Мабуть дещо в темі і про F-16.
Але про FLIT мабуть прочитав вперше.
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06.09.2024 22:23 Відповісти
Попробуйте еще раз прочесть вот это: "пилоты ВСУ пройдут тренировки по вводной программе для пилотов истребителей (fighter-lead-in-training - FLIT)" От этой вводной до кабины ф16 еще как из хабаровска до Киева раком.
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06.09.2024 23:49 Відповісти


... ну то я тепер трохи заспокоївся... що там є тренажери F-16....))) Але, якщо Ви спромоглися прочитати все написане, то ********* літаками..типу Ф-16 і іншими там і не пахне. Все , що там є, це літаки для ПЕРВИННОЇ підготовки льотного складу. Тому, я не здивуюсь, що туди поїхали ті..хто підійшов до програми первинної підготовки .. А їх називають...КУРСАНТИ другого курсу. В Україні нема можливості почати підготовку... окрім вертольотів... тому це знайдений вихід з складної ситуації. Їхати бойовим пілотам виключно для тренування на тренажерах... нема ніякого сенсу. Самі читали у релізі..що підготовка на Ф-16... і на літаках!!! Ну як кажуть..для когось і Л-29 може бути Ф-16. Коли курсанти їхали у Францію... теж верещали..що на Ф-16... А виявилося зовсім інше! Але дай Бог щоб все сталося..як найкраще.

Попробуй ещё раз прочесть
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08.09.2024 22:16 Відповісти
3-й рік війни
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06.09.2024 17:30 Відповісти
З початку їм треба вивчити Канадську мову ,
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06.09.2024 17:46 Відповісти
Як кажуть, хто їздив на жигулях, той поїде на всьому.
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06.09.2024 17:59 Відповісти
вчання завжди віталось але є відставні пілоти які мають досвід пілотування F=16 і готові воювати на стороні України чому Україна не приймає цих пілотів і техтіків до своїх лав і не рабить жодного кроку в цьому напрямку.
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06.09.2024 21:16 Відповісти
 
 