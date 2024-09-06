Група українських пілотів прибула на навчання до Канади, - глава Міноборони Блер
Цього тижня група українських пілотів прибула на навчання до Канади.
Про це розповів міністр оборони Канади Білл Блер під час засідання 24-ї зустрічі Контактної групи з оборони України, йдеться на сайті оборонного відомства країни, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Блера, пілоти ЗСУ пройдуть тренування за ввідною програмою для пілотів винищувачів (fighter-lead-in-training – FLIT).
Він зазначив, що наразі Канада перебрала на себе керівництво елементом FLIT у межах коаліції Об'єднаних Збройних сил США в підтримці потенціалу ВПС України. Упродовж п'яти років ця коаліція інвестує 389 мільйонів доларів у підготовку пілотів F-16 для українського персоналу.
"Цей пакет підтримки включає в себе запуск тренувань з підвищення кваліфікації пілотів. В рамках нашої підтримки AFCC Канада також надаватиме критично важливе обладнання та іншу підтримку українським військово-повітряним базам і літакам", - заявив Блер.
Зазначається, що у межах цієї програми пілоти отримають базові навички роботи на винищувачі. Стандартний курс триває 6 місяців, програма містить 120 навчальних годин, 20 годин нальоту у симуляторі і 50 - реальних вильотів.
Нагадаємо, що 6 вересня Канада анонсувала новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть ракетні двигуни CRV-7, боєголовки до них та стрілецька зброя.
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Припущення, що писаки крім F-16 ні про що інше нічого не чули, і наші хлопці поїхали навчатися на F-18 у Канаду та на Миражі у Францію прояснило б ситуацію. А так одні питання!!??
Гроші виділені, військовий менеджмент Королівських ВПС Канади працювати вміє.
Але конкретні деталі процесу навчання вочевидь треба закрити від ворога, агентів якого достатньо у Канаді.
І симулятори F-16C, і відповідно обладнані літаки-винищувачі для тренувань.
Трохи відкритої інформації для вас:
https://www.ittc-canada.com/aircraft/
https://www.ittc-canada.com/courses/fighter-lead-in-training/
Бо, спробую вгадати, можливо він професійний льотчик-штурман. Мабуть з великим досвідом. Мабуть дещо в темі і про F-16.
Але про FLIT мабуть прочитав вперше.
... ну то я тепер трохи заспокоївся... що там є тренажери F-16....))) Але, якщо Ви спромоглися прочитати все написане, то ********* літаками..типу Ф-16 і іншими там і не пахне. Все , що там є, це літаки для ПЕРВИННОЇ підготовки льотного складу. Тому, я не здивуюсь, що туди поїхали ті..хто підійшов до програми первинної підготовки .. А їх називають...КУРСАНТИ другого курсу. В Україні нема можливості почати підготовку... окрім вертольотів... тому це знайдений вихід з складної ситуації. Їхати бойовим пілотам виключно для тренування на тренажерах... нема ніякого сенсу. Самі читали у релізі..що підготовка на Ф-16... і на літаках!!! Ну як кажуть..для когось і Л-29 може бути Ф-16. Коли курсанти їхали у Францію... теж верещали..що на Ф-16... А виявилося зовсім інше! Але дай Бог щоб все сталося..як найкраще.
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