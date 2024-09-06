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Канада (2001) самолет (3551) обучение (516) F-16 (517) Блэр Билл (14)

Группа украинских пилотов прибыла на обучение в Канаду, - глава Минобороны Блэр

Білл Блер розповів, що українські пілоти прибули на навчання до Канади

На этой неделе группа украинских пилотов прибыла на обучение в Канаду.

Об этом рассказал министр обороны Канады Билл Блэр во время заседания 24-й встречи Контактной группы по обороне Украины, говорится на сайте оборонного ведомства страны, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Блэра, пилоты ВСУ пройдут тренировки по вводной программе для пилотов истребителей (fighter-lead-in-training - FLIT).

Он отметил, что сейчас Канада взяла на себя руководство элементом FLIT в рамках коалиции Объединенных Вооруженных сил США в поддержке потенциала ВВС Украины. В течение пяти лет эта коалиция инвестирует 389 миллионов долларов в подготовку пилотов F-16 для украинского персонала.

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"Этот пакет поддержки включает в себя запуск тренировок по повышению квалификации пилотов. В рамках нашей поддержки AFCC Канада также будет предоставлять критически важное оборудование и другую поддержку украинским военно-воздушным базам и самолетам", - заявил Блэр.

Отмечается, что в рамках этой программы пилоты получат базовые навыки работы на истребителе. Стандартный курс длится 6 месяцев, программа содержит 120 учебных часов, 20 часов налета в симуляторе и 50 - реальных вылетов.

Напомним, что 6 сентября Канада анонсировала новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут ракетные двигатели CRV-7, боеголовки к ним и стрелковое оружие.

Читайте также: Канада передаст Украине 2300 ракет CRV7, 50 бронемашин и 29 систем дистанционного управления, - министр обороны Блэр
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Топ комментарии
+2
Так рано? Ше війна не закінчилася.
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06.09.2024 16:52
+1
3-й рік війни
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06.09.2024 17:30
+1
З початку їм треба вивчити Канадську мову ,
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06.09.2024 17:46
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Так рано? Ше війна не закінчилася.
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06.09.2024 16:52 Ответить
Хто зна що буде через півтора роки...
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06.09.2024 16:57 Ответить
... а може хтось пояснить, як Королівські ВПС Канади можуть навчати наших пілотів на F-16 , якщо ВПС Канади не мають ні бази підготовки, ні самих літаків F-16???? Теж саме з Францією, куди послали 19-річних дітей для навчання теж на F-16..коли країна не експлуатує цей тип літаків!
Припущення, що писаки крім F-16 ні про що інше нічого не чули, і наші хлопці поїхали навчатися на F-18 у Канаду та на Миражі у Францію прояснило б ситуацію. А так одні питання!!??
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06.09.2024 17:06 Ответить
Інструкторів F-16 та технічний персонал для навчання наших льотчиків-винищувачів мабуть можна найняти за контрактом будь-де. Симулятори, літаки та інше обладнання, включаючи і все інше необхідне для обслуговування польотів - придбати або орендувати за погодженням з США.
Гроші виділені, військовий менеджмент Королівських ВПС Канади працювати вміє.
Але конкретні деталі процесу навчання вочевидь треба закрити від ворога, агентів якого достатньо у Канаді.
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06.09.2024 18:52 Ответить
... Ви не уявляєте. що таке тренажер для літака! Придбати..це мінімум півроку для встановлення.... налагодження і отримання результату! Чи Ви вважаєте, що це комп*ютер зі джойстиком? Подруге... з придбаним тренажером потрібні інструктори... Переміщення літаків у Канаду разом з инструкторами, технічним складом, апаратурой для обслуговування... Це не плюнути у віконце. Це міліони додаткових коштів. Ніхто не сумніваєтья у компетенції ОРГАНІЗАЦІЇ у канадських ВПС. Але нащо городити дурню..якщо у США все поруч..і тренажери ..і літаки і інструктори..і все необхідне. Бо крім пілотів...ніхто не згадує сотні інженерів та техніків, які там же навчаються процесу експлуатації літака. Чи хтось думає, що обслуговувати і ремонтувати літаки будуть не українські військові? Тому велике питання..що там будуть робити наші пілоти..і що вони там будуть вивчати...?!
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06.09.2024 19:40 Ответить
Та не хвилюйтесь ви так, все, що треба для FLITв Канаді є.
І симулятори F-16C, і відповідно обладнані літаки-винищувачі для тренувань.
Трохи відкритої інформації для вас:

https://www.ittc-canada.com/aircraft/

https://www.ittc-canada.com/courses/fighter-lead-in-training/
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06.09.2024 21:30 Ответить
... ну то я тепер трохи заспокоївся... що там є тренажери F-16....))) Але, якщо Ви спромоглися прочитати все написане, то ********* літаками..типу Ф-16 і іншими там і не пахне. Все , що там є, це літаки для ПЕРВИННОЇ підготовки льотного складу. Тому, я не здивуюсь, що туди поїхали ті..хто підійшов до програми первинної підготовки .. А їх називають...КУРСАНТИ другого курсу. В Україні нема можливості почати підготовку... окрім вертольотів... тому це знайдений вихід з складної ситуації. Їхати бойовим пілотам виключно для тренування на тренажерах... нема ніякого сенсу. Самі читали у релізі..що підготовка на Ф-16... і на літаках!!! Ну як кажуть..для когось і Л-29 може бути Ф-16. Коли курсанти їхали у Францію... теж верещали..що на Ф-16... А виявилося зовсім інше! Але дай Бог щоб все сталося..як найкраще.
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06.09.2024 22:13 Ответить
Кстати с год назад инструкторы с Австралии, но приехав в Англию, обучали наших военных. Логично. Не возить же сотни туда и обратно в то полушарие!? А инструкторов пусть 15--40 чел запросто.
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07.09.2024 00:07 Ответить
Канада не експлуатує F-16, але вона керує тренувальним полігоном НАТО на авіабазі Колд-Лейк в Альберті.
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06.09.2024 19:12 Ответить
Туреччина керує авіаційним полігоном НАТО близ Ізміра! Там і поляки..і румуни вже відпрацювали , перенавчаючись. Туреччина і експлуатує і керує полігоном. Може Ви поясните..яке відношення має тренувальний полігон НАТО в Канаді для перенавчання пілотів на Ф-16... коли їх там ніколи не було і Канада не збирається ставити на озброєння ці літаки!?
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06.09.2024 19:46 Ответить
Якийсь у Навіґатора нездоровий інтерес до навчання пілотів на F-16
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06.09.2024 19:58 Ответить
...ну це питання на Вашу нездорову відповідь стосовно полігона.... і про можливості перенавчання на тип літаку там, де його ніколи не експлуатували! Ви ж не відправите спеціалістів для навчання , що виробляють віскі на завод..що виробляє Кока Колу?! Тому я і відношусь скептично до цього питання..бо знаю..для чого направили хлопчиків у Францію. Вони там проходять первинну льотну підготовку... І мови нема про якійсь Ф-16... Але все роздуте... Можна ж подумати..які для 19-річних курсантів Ф-16...? А вереску.....)))
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06.09.2024 20:06 Ответить
Як раз, схоже, що інтерес здоровий, природній, професійний.
Бо, спробую вгадати, можливо він професійний льотчик-штурман. Мабуть з великим досвідом. Мабуть дещо в темі і про F-16.
Але про FLIT мабуть прочитав вперше.
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06.09.2024 22:23 Ответить
Попробуйте еще раз прочесть вот это: "пилоты ВСУ пройдут тренировки по вводной программе для пилотов истребителей (fighter-lead-in-training - FLIT)" От этой вводной до кабины ф16 еще как из хабаровска до Киева раком.
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06.09.2024 23:49 Ответить


... ну то я тепер трохи заспокоївся... що там є тренажери F-16....))) Але, якщо Ви спромоглися прочитати все написане, то ********* літаками..типу Ф-16 і іншими там і не пахне. Все , що там є, це літаки для ПЕРВИННОЇ підготовки льотного складу. Тому, я не здивуюсь, що туди поїхали ті..хто підійшов до програми первинної підготовки .. А їх називають...КУРСАНТИ другого курсу. В Україні нема можливості почати підготовку... окрім вертольотів... тому це знайдений вихід з складної ситуації. Їхати бойовим пілотам виключно для тренування на тренажерах... нема ніякого сенсу. Самі читали у релізі..що підготовка на Ф-16... і на літаках!!! Ну як кажуть..для когось і Л-29 може бути Ф-16. Коли курсанти їхали у Францію... теж верещали..що на Ф-16... А виявилося зовсім інше! Але дай Бог щоб все сталося..як найкраще.

Попробуй ещё раз прочесть
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08.09.2024 22:16 Ответить
3-й рік війни
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06.09.2024 17:30 Ответить
З початку їм треба вивчити Канадську мову ,
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06.09.2024 17:46 Ответить
Як кажуть, хто їздив на жигулях, той поїде на всьому.
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06.09.2024 17:59 Ответить
вчання завжди віталось але є відставні пілоти які мають досвід пілотування F=16 і готові воювати на стороні України чому Україна не приймає цих пілотів і техтіків до своїх лав і не рабить жодного кроку в цьому напрямку.
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06.09.2024 21:16 Ответить
 
 