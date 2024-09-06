Группа украинских пилотов прибыла на обучение в Канаду, - глава Минобороны Блэр
На этой неделе группа украинских пилотов прибыла на обучение в Канаду.
Об этом рассказал министр обороны Канады Билл Блэр во время заседания 24-й встречи Контактной группы по обороне Украины, говорится на сайте оборонного ведомства страны, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Блэра, пилоты ВСУ пройдут тренировки по вводной программе для пилотов истребителей (fighter-lead-in-training - FLIT).
Он отметил, что сейчас Канада взяла на себя руководство элементом FLIT в рамках коалиции Объединенных Вооруженных сил США в поддержке потенциала ВВС Украины. В течение пяти лет эта коалиция инвестирует 389 миллионов долларов в подготовку пилотов F-16 для украинского персонала.
"Этот пакет поддержки включает в себя запуск тренировок по повышению квалификации пилотов. В рамках нашей поддержки AFCC Канада также будет предоставлять критически важное оборудование и другую поддержку украинским военно-воздушным базам и самолетам", - заявил Блэр.
Отмечается, что в рамках этой программы пилоты получат базовые навыки работы на истребителе. Стандартный курс длится 6 месяцев, программа содержит 120 учебных часов, 20 часов налета в симуляторе и 50 - реальных вылетов.
Напомним, что 6 сентября Канада анонсировала новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут ракетные двигатели CRV-7, боеголовки к ним и стрелковое оружие.
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Припущення, що писаки крім F-16 ні про що інше нічого не чули, і наші хлопці поїхали навчатися на F-18 у Канаду та на Миражі у Францію прояснило б ситуацію. А так одні питання!!??
Гроші виділені, військовий менеджмент Королівських ВПС Канади працювати вміє.
Але конкретні деталі процесу навчання вочевидь треба закрити від ворога, агентів якого достатньо у Канаді.
І симулятори F-16C, і відповідно обладнані літаки-винищувачі для тренувань.
Трохи відкритої інформації для вас:
https://www.ittc-canada.com/aircraft/
https://www.ittc-canada.com/courses/fighter-lead-in-training/
Бо, спробую вгадати, можливо він професійний льотчик-штурман. Мабуть з великим досвідом. Мабуть дещо в темі і про F-16.
Але про FLIT мабуть прочитав вперше.
... ну то я тепер трохи заспокоївся... що там є тренажери F-16....))) Але, якщо Ви спромоглися прочитати все написане, то ********* літаками..типу Ф-16 і іншими там і не пахне. Все , що там є, це літаки для ПЕРВИННОЇ підготовки льотного складу. Тому, я не здивуюсь, що туди поїхали ті..хто підійшов до програми первинної підготовки .. А їх називають...КУРСАНТИ другого курсу. В Україні нема можливості почати підготовку... окрім вертольотів... тому це знайдений вихід з складної ситуації. Їхати бойовим пілотам виключно для тренування на тренажерах... нема ніякого сенсу. Самі читали у релізі..що підготовка на Ф-16... і на літаках!!! Ну як кажуть..для когось і Л-29 може бути Ф-16. Коли курсанти їхали у Францію... теж верещали..що на Ф-16... А виявилося зовсім інше! Але дай Бог щоб все сталося..як найкраще.
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