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Новости Помощь Украине
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Канада (2001) Блэр Билл (14) Рамштайн (82)

Более 80 тыс. ракетных двигателей и 1300 боеголовок: Канада анонсировала новый пакет военной помощи для Украины

Канада

Канада анонсировала новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут ракетные двигатели CRV-7, боеголовки к ним и стрелковое оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении правительства Канады.

Так, на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" министр обороны Канады Билл Блэр анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи.

Отмечается, что пакет будет содержать 80 840 ракетных двигателей CRV-7 и 1300 боеголовок к этим ракетам. Они готовятся к отправке в Польшу, куда прибудут в ближайшие месяцы. Ранее ракетные двигатели CRV-7 использовали военно-воздушные силы Канады на истребителях CF-18, но они были списаны.

Также читайте: Канадская организация "Mriya Aid" отправила 30-ю партию гуманитарной помощи в Украину. ФОТОрепортаж

Кроме того, Канада передаст 970 пулеметов С6 и 10 500 9-мм пистолетов из своих запасов.

Блэр также объявил о выделении Канадой по запросу Украины списанных шасси от 29 М113 и 64 бронетранспортеров Coyote LAV. Планируется, что в Украине их перепрофилируют или возьмут на запчасти.

Читайте: В начале следующего года Украина получит систему ПВО NASAMS, о передаче которой Канада объявила еще в 2023 году
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Топ комментарии
+8
Дякуємо уряду і народу Канади за допомогу !
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06.09.2024 17:15
+3
Автору треба було б попрацювати над правописом бо місцями якось запущено. Наприклад: пакет міститиме 80 840 ракетних двигунів ДО РАКЕТ CRV-7 і 1300 боєголовок до цих ракет.
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06.09.2024 21:02
+2
и куда тулить те двигуны???
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06.09.2024 16:52
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Двигуни до ''паляниць'' зеленого? Нехай потім скаже що чогось бракує для ракет..
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06.09.2024 16:51 Ответить
Треба краще в школі вчитись. Якщо коротко - https://uk.wikipedia.org/wiki/APKWS APWKS та https://uk.wikipedia.org/wiki/VAMPIRE_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) Vampire .
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06.09.2024 18:43 Ответить
Не самі ракети, а двигуни від вже списаних
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07.09.2024 02:27 Ответить
ага. саме вони і є основою для збірки високоточних керованих ракет. для того десятки тисяч і передають.
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07.09.2024 13:17 Ответить
и куда тулить те двигуны???
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06.09.2024 16:52 Ответить
У складі ракети у ваших москалів
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06.09.2024 20:47 Ответить
Нехай кацап мозги сушить. Коли прилетить тоді сам відчує
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06.09.2024 22:18 Ответить
CRV7 - канадська некерована авіаційна ракета калібру 70 мм (яку Канадійці списали).
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06.09.2024 16:54 Ответить
Ранее была публикация ,что из 80 тыс. списанных ракет CRV7 боепригодны только 8 тыс. Поэтому передают хоть двигатели - для чего-нибудь пригодятся.
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06.09.2024 17:20 Ответить
Якщо коротко - https://uk.wikipedia.org/wiki/APKWS APWKS та https://uk.wikipedia.org/wiki/VAMPIRE_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) Vampire .
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06.09.2024 18:45 Ответить
Дякуємо уряду і народу Канади за допомогу !
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06.09.2024 17:15 Ответить
Зазначається, що пакет міститиме 80 840 ракетних двигунів CRV-7 і 1300 боєголовок до цих ракет. Джерело:

Найдивніша новина.
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06.09.2024 18:07 Ответить
Якщо хтось не знає, нащо Канада передає Україні окремо двигуни та боєголовки від CRV-7, тому треба краще в школі вчитись. Якщо коротко - https://uk.wikipedia.org/wiki/APKWS APWKS та https://uk.wikipedia.org/wiki/VAMPIRE_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) Vampire .
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06.09.2024 18:40 Ответить
Автору треба було б попрацювати над правописом бо місцями якось запущено. Наприклад: пакет міститиме 80 840 ракетних двигунів ДО РАКЕТ CRV-7 і 1300 боєголовок до цих ракет.
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06.09.2024 21:02 Ответить
 
 