Более 80 тыс. ракетных двигателей и 1300 боеголовок: Канада анонсировала новый пакет военной помощи для Украины
Канада анонсировала новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут ракетные двигатели CRV-7, боеголовки к ним и стрелковое оружие.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении правительства Канады.
Так, на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" министр обороны Канады Билл Блэр анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи.
Отмечается, что пакет будет содержать 80 840 ракетных двигателей CRV-7 и 1300 боеголовок к этим ракетам. Они готовятся к отправке в Польшу, куда прибудут в ближайшие месяцы. Ранее ракетные двигатели CRV-7 использовали военно-воздушные силы Канады на истребителях CF-18, но они были списаны.
Кроме того, Канада передаст 970 пулеметов С6 и 10 500 9-мм пистолетов из своих запасов.
Блэр также объявил о выделении Канадой по запросу Украины списанных шасси от 29 М113 и 64 бронетранспортеров Coyote LAV. Планируется, что в Украине их перепрофилируют или возьмут на запчасти.
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