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Канада (2000) ПВО (2485) NASAMS (28)

В начале следующего года Украина получит систему ПВО NASAMS, о передаче которой Канада объявила еще в 2023 году

nasams

Канада отправит современную систему ПВО среднего радиуса NASAMS в первом квартале 2025 года.

Об этом рассказал министр обороны Канады Билл Блэр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.

Блэр отметил, что Канада еще в прошлом году присоединилась к размещенному США заказу на изготовление 10 систем NASAMS. Компания Raytheon, которая их производит, уверяет, что передаст эти системы вооружения до конца этого года.

"Наши системы войдут в этот транш и мы немедленно отправим их в Украину", - сказал министр.

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Он уточнил, что NASAMS должны поступить в Украину в начале 2025 года.

Напомним: Канада объявила о намерении передать Украине эту систему ПВО, ценой более 300 млн долл США, 10 января 2023 года, однако она до сих пор не была доставлена. Договоренности предусматривали, что Канада возместит США полную стоимость новой системы NASAMS, взамен Штаты заключат прямой контракт на поставку этого вооружения с Украиной. Это должно было позволить Канаде обойти требование о необходимости получения разрешения США на реэкспорт NASAMS в Украину.

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Топ комментарии
+11
Яй ви демократи черепахи. Ви тільки при..здіти вмієте курви а тим часом у нас живі люди гинуть, а вам на срати ви кожен раз стурбовані, схвильовані коли в нас люди гинуть. Да щоб вам так швидко допомагалили як ви нам . Я вже не знаю хто більше мерзота. Чи схвильований захід чи дегенерат пуйло. Але знаю напевно ненавиджу і тих і того
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05.09.2024 20:51
+8
одна з країн світу де мешкає найбільша "діЯспора" у вишиванках.
"дякуємо потужно"
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05.09.2024 21:34
+5
Та не поспішайте.
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05.09.2024 21:04
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А раніше ніяк?
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05.09.2024 20:49 Ответить
Це ж ВИГОТОВЛЕННЯ комплексу, а не просто передача.
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06.09.2024 02:44 Ответить
Яй ви демократи черепахи. Ви тільки при..здіти вмієте курви а тим часом у нас живі люди гинуть, а вам на срати ви кожен раз стурбовані, схвильовані коли в нас люди гинуть. Да щоб вам так швидко допомагалили як ви нам . Я вже не знаю хто більше мерзота. Чи схвильований захід чи дегенерат пуйло. Але знаю напевно ненавиджу і тих і того
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05.09.2024 20:51 Ответить
Звісно пуйло, це він все почав. Якби він не напав ганебно. То срати на той Захід...
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05.09.2024 21:27 Ответить
нуууу, тут ви праві на всі 100%.
головне все пам'ятати і відповідати так саме.
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05.09.2024 23:25 Ответить
А до чого тут демократи? Цього комплексу ще не існує. Його виробнництво мають завершити до кіннця цього року і одразу нам надійшлють. Що за невдячність?
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06.09.2024 02:46 Ответить
Та не поспішайте.
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05.09.2024 21:04 Ответить
от Канады не ожидал....
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05.09.2024 21:24 Ответить
вони за індіанців своїх турбуються.
канадські індіанці на повному соцзабезпеченні.
ті будинки, що індіанцям побудувала держава, індіанці розбирають, продають та масово ширяються від ледащо.

Там індіанці ширяються масово в кав'ярнях Торонто, а ви ту про війну.
От ви даєте!
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05.09.2024 23:28 Ответить
одна з країн світу де мешкає найбільша "діЯспора" у вишиванках.
"дякуємо потужно"
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05.09.2024 21:34 Ответить
Обещеного три года ждут.
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05.09.2024 21:46 Ответить
нашо так швидко? ми не встигнемо навчити розрахунок.
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05.09.2024 22:45 Ответить
Поспішають аж спотикаються...
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05.09.2024 22:45 Ответить
Я не стратег. Але є порівняння. Колись американці лишили корею, потім В'єтнам, потім Ірак, потім авганістан. У мене логічне запитання до заходу ми слідуючи чи як?????????? Адже ваша політика примирення призводить ще до більшої трагедії. І зі сторони поглянути то вам курва *****. І саме це і стане крахом для всіх
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05.09.2024 23:39 Ответить
https://www.meme-arsenal.com/memes/173b9bf2ce677d30bf8368ae9ae47dcd.jpg
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05.09.2024 23:53 Ответить
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06.09.2024 06:35 Ответить
 
 