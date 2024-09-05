В начале следующего года Украина получит систему ПВО NASAMS, о передаче которой Канада объявила еще в 2023 году

Канада отправит современную систему ПВО среднего радиуса NASAMS в первом квартале 2025 года.

Об этом рассказал министр обороны Канады Билл Блэр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.

Блэр отметил, что Канада еще в прошлом году присоединилась к размещенному США заказу на изготовление 10 систем NASAMS. Компания Raytheon, которая их производит, уверяет, что передаст эти системы вооружения до конца этого года.

"Наши системы войдут в этот транш и мы немедленно отправим их в Украину", - сказал министр.

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Он уточнил, что NASAMS должны поступить в Украину в начале 2025 года.

Напомним: Канада объявила о намерении передать Украине эту систему ПВО, ценой более 300 млн долл США, 10 января 2023 года, однако она до сих пор не была доставлена. Договоренности предусматривали, что Канада возместит США полную стоимость новой системы NASAMS, взамен Штаты заключат прямой контракт на поставку этого вооружения с Украиной. Это должно было позволить Канаде обойти требование о необходимости получения разрешения США на реэкспорт NASAMS в Украину.

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