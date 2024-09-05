На початку наступного року Україна отримає систему ППО NASAMS, про передачу якої Канада оголосила ще у 2023
Канада відправить сучасну систему ППО середнього радіусу NASAMS у першому кварталі 2025 року.
Про це розповів міністр оборони Канади Білл Блер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.
Блер зазначив, що Канада ще минулого року приєдналася до розміщеного США замовлення на виготовлення 10 систем NASAMS. Компанія Raytheon, яка їх виготовляє, запевняє, що передасть ці системи озброєння до кінця цього року.
"Наші системи увійдуть до цього траншу й ми негайно відправимо їх до України", - сказав міністр.
Він уточнив, що NASAMS мають надійти в Україну на початку 2025 року.
Нагадаємо: Канада оголосила про намір передати Україні цю систему ППО, ціною більш як 300 млн дол США, 10 січня 2023 року, однак її досі не було доставлено. Домовленості передбачали, що Канада відшкодує США повну вартість нової системи NASAMS, натомість Штати укладуть прямий контракт на постачання цього озброєння з Україною. Це мало дозволити Канаді обійти вимогу щодо необхідності отримання дозволу США на реекспорт NASAMS до України.
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головне все пам'ятати і відповідати так саме.
канадські індіанці на повному соцзабезпеченні.
ті будинки, що індіанцям побудувала держава, індіанці розбирають, продають та масово ширяються від ледащо.
Там індіанці ширяються масово в кав'ярнях Торонто, а ви ту про війну.
От ви даєте!
"дякуємо потужно"