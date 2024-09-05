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Канада (2108) ППО (2920) NASAMS (38)

На початку наступного року Україна отримає систему ППО NASAMS, про передачу якої Канада оголосила ще у 2023

nasams

Канада відправить сучасну систему ППО середнього радіусу NASAMS у першому кварталі 2025 року.

Про це розповів міністр оборони Канади Білл Блер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.

Блер зазначив, що Канада ще минулого року приєдналася до розміщеного США замовлення на виготовлення 10 систем NASAMS. Компанія Raytheon, яка їх виготовляє, запевняє, що передасть ці системи озброєння до кінця цього року.

"Наші системи увійдуть до цього траншу й ми негайно відправимо їх до України", - сказав міністр.

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Він уточнив, що NASAMS мають надійти в Україну на початку 2025 року.

Нагадаємо: Канада оголосила про намір передати Україні цю систему ППО, ціною більш як 300 млн дол США, 10 січня 2023 року, однак її досі не було доставлено. Домовленості передбачали, що Канада відшкодує США повну вартість нової системи NASAMS, натомість Штати укладуть прямий контракт на постачання цього озброєння з Україною. Це мало дозволити Канаді обійти вимогу щодо необхідності отримання дозволу США на реекспорт NASAMS до України.

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Топ коментарі
+11
Яй ви демократи черепахи. Ви тільки при..здіти вмієте курви а тим часом у нас живі люди гинуть, а вам на срати ви кожен раз стурбовані, схвильовані коли в нас люди гинуть. Да щоб вам так швидко допомагалили як ви нам . Я вже не знаю хто більше мерзота. Чи схвильований захід чи дегенерат пуйло. Але знаю напевно ненавиджу і тих і того
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05.09.2024 20:51
+8
одна з країн світу де мешкає найбільша "діЯспора" у вишиванках.
"дякуємо потужно"
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05.09.2024 21:34
+5
Та не поспішайте.
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05.09.2024 21:04
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А раніше ніяк?
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05.09.2024 20:49 Відповісти
Це ж ВИГОТОВЛЕННЯ комплексу, а не просто передача.
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06.09.2024 02:44 Відповісти
Яй ви демократи черепахи. Ви тільки при..здіти вмієте курви а тим часом у нас живі люди гинуть, а вам на срати ви кожен раз стурбовані, схвильовані коли в нас люди гинуть. Да щоб вам так швидко допомагалили як ви нам . Я вже не знаю хто більше мерзота. Чи схвильований захід чи дегенерат пуйло. Але знаю напевно ненавиджу і тих і того
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05.09.2024 20:51 Відповісти
Звісно пуйло, це він все почав. Якби він не напав ганебно. То срати на той Захід...
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05.09.2024 21:27 Відповісти
нуууу, тут ви праві на всі 100%.
головне все пам'ятати і відповідати так саме.
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05.09.2024 23:25 Відповісти
А до чого тут демократи? Цього комплексу ще не існує. Його виробнництво мають завершити до кіннця цього року і одразу нам надійшлють. Що за невдячність?
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06.09.2024 02:46 Відповісти
Та не поспішайте.
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05.09.2024 21:04 Відповісти
от Канады не ожидал....
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05.09.2024 21:24 Відповісти
вони за індіанців своїх турбуються.
канадські індіанці на повному соцзабезпеченні.
ті будинки, що індіанцям побудувала держава, індіанці розбирають, продають та масово ширяються від ледащо.

Там індіанці ширяються масово в кав'ярнях Торонто, а ви ту про війну.
От ви даєте!
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05.09.2024 23:28 Відповісти
одна з країн світу де мешкає найбільша "діЯспора" у вишиванках.
"дякуємо потужно"
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05.09.2024 21:34 Відповісти
Обещеного три года ждут.
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05.09.2024 21:46 Відповісти
нашо так швидко? ми не встигнемо навчити розрахунок.
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05.09.2024 22:45 Відповісти
Поспішають аж спотикаються...
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05.09.2024 22:45 Відповісти
Я не стратег. Але є порівняння. Колись американці лишили корею, потім В'єтнам, потім Ірак, потім авганістан. У мене логічне запитання до заходу ми слідуючи чи як?????????? Адже ваша політика примирення призводить ще до більшої трагедії. І зі сторони поглянути то вам курва *****. І саме це і стане крахом для всіх
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05.09.2024 23:39 Відповісти
https://www.meme-arsenal.com/memes/173b9bf2ce677d30bf8368ae9ae47dcd.jpg
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05.09.2024 23:53 Відповісти
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06.09.2024 06:35 Відповісти
 
 