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Понад 80 тис. ракетних двигунів та 1300 боєголовок: Канада анонсувала новий пакет військової допомоги для України

Канада

Канада анонсувала новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть ракетні двигуни CRV-7, боєголовки до них та стрілецька зброя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в заяві уряду Канади.

Так, на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністр оборони Канади Білл Блер анонсував надання Україні нового пакету військової допомоги.

Зазначається, що пакет міститиме 80 840 ракетних двигунів CRV-7 і 1300 боєголовок до цих ракет. Вони готуються до відправлення у Польщу, куди прибудуть найближчими місяцями. Раніше ракетні двигуни CRV-7 використовували військово-повітряні сили Канади на винищувачах CF-18, але вони були списані.

Також читайте: Канадська організація "Mriya Aid" відправила 30-ту партію гуманітарної допомоги в Україну. ФОТОрепортаж

Крім того, Канада передасть 970 кулеметів С6 і 10 500 9-мм пістолетів зі своїх запасів.

Блер також оголосив про виділення Канадою на запит України списаних шасі від 29 М113 та 64 бронетранспортерів Coyote LAV. Планується, що в Україні їх перепрофілюють чи візьмуть на запчастини.

Читайте: На початку наступного року Україна отримає систему ППО NASAMS, про передачу якої Канада оголосила ще у 2023

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Топ коментарі
+8
Дякуємо уряду і народу Канади за допомогу !
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06.09.2024 17:15
+3
Автору треба було б попрацювати над правописом бо місцями якось запущено. Наприклад: пакет міститиме 80 840 ракетних двигунів ДО РАКЕТ CRV-7 і 1300 боєголовок до цих ракет.
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06.09.2024 21:02
+2
и куда тулить те двигуны???
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06.09.2024 16:52
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Двигуни до ''паляниць'' зеленого? Нехай потім скаже що чогось бракує для ракет..
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06.09.2024 16:51 Відповісти
Треба краще в школі вчитись. Якщо коротко - https://uk.wikipedia.org/wiki/APKWS APWKS та https://uk.wikipedia.org/wiki/VAMPIRE_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) Vampire .
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06.09.2024 18:43 Відповісти
Не самі ракети, а двигуни від вже списаних
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07.09.2024 02:27 Відповісти
ага. саме вони і є основою для збірки високоточних керованих ракет. для того десятки тисяч і передають.
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07.09.2024 13:17 Відповісти
и куда тулить те двигуны???
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06.09.2024 16:52 Відповісти
У складі ракети у ваших москалів
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06.09.2024 20:47 Відповісти
Нехай кацап мозги сушить. Коли прилетить тоді сам відчує
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06.09.2024 22:18 Відповісти
CRV7 - канадська некерована авіаційна ракета калібру 70 мм (яку Канадійці списали).
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06.09.2024 16:54 Відповісти
Ранее была публикация ,что из 80 тыс. списанных ракет CRV7 боепригодны только 8 тыс. Поэтому передают хоть двигатели - для чего-нибудь пригодятся.
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06.09.2024 17:20 Відповісти
Якщо коротко - https://uk.wikipedia.org/wiki/APKWS APWKS та https://uk.wikipedia.org/wiki/VAMPIRE_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) Vampire .
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06.09.2024 18:45 Відповісти
Дякуємо уряду і народу Канади за допомогу !
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06.09.2024 17:15 Відповісти
Зазначається, що пакет міститиме 80 840 ракетних двигунів CRV-7 і 1300 боєголовок до цих ракет. Джерело:

Найдивніша новина.
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06.09.2024 18:07 Відповісти
Якщо хтось не знає, нащо Канада передає Україні окремо двигуни та боєголовки від CRV-7, тому треба краще в школі вчитись. Якщо коротко - https://uk.wikipedia.org/wiki/APKWS APWKS та https://uk.wikipedia.org/wiki/VAMPIRE_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) Vampire .
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06.09.2024 18:40 Відповісти
Автору треба було б попрацювати над правописом бо місцями якось запущено. Наприклад: пакет міститиме 80 840 ракетних двигунів ДО РАКЕТ CRV-7 і 1300 боєголовок до цих ракет.
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06.09.2024 21:02 Відповісти
 
 