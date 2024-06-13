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Новости Помощь Украине
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Канада передаст Украине 2300 ракет CRV7, 50 бронемашин и 29 систем дистанционного управления, - министр обороны Блэр

Міністр оборони Канади Білл Блер

Канада отправит Украине 2300 авиационных ракет CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7), которые ранее использовали канадские силы, 50 бронемашин, 29 систем дистанционного управления Nanuk и 130 тыс. патронов для стрелкового оружия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом перед встречей министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, где также состоится 23-е заседание Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн"), сообщил министр обороны Канады Билл Блэр.

"Сегодня я также объявлю от имени Канады, что мы будем продолжать поддерживать наших друзей в Украине. Во-первых, я объявляю, что Канада предоставит Украине 2300 канадских ракет CRV", - сказал Блэр.

Как отметил канадский министр, последние несколько месяцев проводились испытания этих ракет на предмет их жизнеспособности по запросу Вооруженных сил Украины на это оборудование. Также Канада продолжает испытывать ракеты CRV-7, чтобы осуществить дальнейшие поставки украинцам.

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Также Блэр сообщил, что Канада отправит дополнительное количество патронов для стрелкового оружия, а также 29 дистанционных систем Nanuk.

"Nanuk - это дистанционно управляемая боевая станция, которую канадская армия использует на нашей собственной легкой бронетехнике. Она построена канадской компанией Rheinmetall. Система NANUK может устанавливаться на различную бронетехнику в Украине", - рассказал Блэр.

Кроме этого, по словам министра обороны, на этой неделе Канада начинает поставки 50 новых канадских бронемашин в Украину.

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"Первые четыре машины покинут Канаду на этой неделе и будут доставлены ВСУ в ближайшие недели. Летом военнослужащие Вооруженных сил Украины пройдут обучение по их использованию", - проинформировал он.

Блэр добавил, что в ближайшие несколько недель Канада также начнет отправку первых партий из 900 дронов для Украины. Сейчас Канада выделила Украине помощь на сумму более 14 млрд канадских долларов.

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Автор: 

Канада (2088) Блэр Билл (16)


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Топ комментарии
+15
Дякуємо.
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13.06.2024 13:15
+9
Любою канаду!!
Там в парламенте и др. органах власти немало Украинцев!
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13.06.2024 13:06
+6
Дело идёт к тому, что кто-то передаст миллиард деревьев, т.к. и тут зелень обосрётся.
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13.06.2024 16:48
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Это ж знаете..
Дело идет к тому, что ктото передаст миллион дронов (несколькими партиями).
Вот бы я хотел посмотреть на такой тголинг... Начали бы зелебобики Марафона чтото связывать логически или пропустили бы мимо междуушного нервного узла ушей
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13.06.2024 13:03 Ответить
Дело идёт к тому, что кто-то передаст миллиард деревьев, т.к. и тут зелень обосрётся.
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13.06.2024 16:48 Ответить
Любою канаду!!
Там в парламенте и др. органах власти немало Украинцев!
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13.06.2024 13:06 Ответить
Канаду
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13.06.2024 13:07 Ответить
Дякуємо.
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13.06.2024 13:15 Ответить
Дяка канадцям звичайно.. на війні все згодиться. Але Цензор вирішив не писати шо то за crv-7 шоб настрій не псувати. То звичайні всраті 70мм НАРи.
"Its maximum effective range is over 4,000 m." (С)
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13.06.2024 13:37 Ответить
І що не так? Їх активно затосовували британці у персидскій затоці як термінова оперативна потреба і пілоти Jaguar високо оцінили їх
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13.06.2024 17:57 Ответить
Это перебрали списанный хлам! И канадская пресса пишет что это не ракеты а трубы с двигарелем без боевой части!
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13.06.2024 20:18 Ответить
В Персидській затоці в коаліції було повне домінування в повітрі.
В кацапо-українській війні повне домінування в повітрі у кацапів.
Виходить або мі-24 чи обладнаний пусковими мі-8 повинен наблизитися на 4 км до лінії зіткнення і добряче ризикувати машиною і екіпажем, або пуляти здалеку "кудись туди", на кого Б-г пошле.
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13.06.2024 21:24 Ответить
А хто сказав що обов'язково на літаки чи на мі24/8 ставить?!
Доречі авіація постійно застосовується все ж таки на лінії і навіть менше ніж на 4км та з меншою дальністю ракет/бомб, просто про це у змі не пишуть (і це правильно, та й відоси заборонено викладати!!!).
Може здивую, але ці ракети можна і на рссо використовувати (на пікапах вже застосовують наприклад ті ж самі нурси!).
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13.06.2024 23:16 Ответить
Так, я про все це чув. Просто якось хотілося якихось нормальних ракет, а не столітнього некерованого мотлоху. Погодьтеся, НУРи на пікапах - то не гейм ченжер, а скоріше від безвиході.
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13.06.2024 23:20 Ответить
В умілих руках будь-яка зброя може бути ефективною. Нам нікоди діватися і все що знищує ворога треба застосовувати. Том уберемо вс ещо на мдають і чим більше тим більше можна насипати без економії!
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13.06.2024 23:35 Ответить
100%
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13.06.2024 23:38 Ответить
Она была представлена ​​в начале 1970-х годов как модернизированная версия стандартной американской 2,75-дюймовой ракеты «воздух-земля». Это было самое мощное оружие в своем классе, первое, обладавшее достаточной энергией, чтобы проникнуть в стандартные ангары самолетов https://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Pact Варшавского договора . CRV7 по сей день остается одной из самых мощных ракет класса «воздух-земля» и постепенно становится https://en.wikipedia.org/wiki/De_facto фактическим стандартом для сил Запада за пределами Соединенных Штатов.
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13.06.2024 14:21 Ответить
Дальность 4 км. К линии фронта на 4 км подлетать = потерять вертолет/самолет.
То есть запускать придется из наземных установок, то есть дальность будет даже не 4 км, а все 2...то есть по сути это мины 88мм миномета по дальности и действию, которые не подходят к стандартным минометам. Лучше, чем ничего, конечно, но реально это ничто - даже хуже, чем просто 2000 минометных мин.
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13.06.2024 15:10 Ответить
Канада відправить в Україну 2300 застарілих некерованих авіаційних ракет CRV7, які вона збиралася утилізувати. Ці ракети калібром 70 мм призначені для ураження наземних цілей. Україна могла б використовувати їх як з авіації, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків та артилерії. Ті ракети, які більше не функціонують, можуть бути використані в українській програмі дронів.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Канада надала ЗСУ військову допомогу на чотири мільярди канадських доларів (2,7 мільярда євро), а її загальна допомога країні перевищила 14 млрд канадських доларів (близько 9,5 млрд євро), пише Reuters.

Канада за останні роки сильно змінилася. У 2024 році середня вартість оренди 1-bedroom apartment в Канаді $1922, в Торонто - $2521, a в 2000 в Торонто була $833. Зарплати ж з 2000 виросли приблизно на 50%.
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13.06.2024 20:59 Ответить
САНАДА!!! ДРУЗІ!!!!
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13.06.2024 21:54 Ответить
Мене завжди дивує озвучення кількості та якої самої моделі зброя надана...це взагалі на "глобус не налазить"...я розумію, що то піар...але треба відділяти мухи від котлет)
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13.06.2024 23:39 Ответить
Ракети, як ********** для українських дронов можна використати. Потреба у FPV дронах - величезна. Чимось же треба їх снаряджати?
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13.06.2024 23:50 Ответить
Якщо наші майстри і на морські дрони їх прилаштують - це буде бімба сезону.
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14.06.2024 00:30 Ответить
На морські дрони треба прилаштовувати УР, бо при качці НУР будуть летіти х.з. куди.
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14.06.2024 00:36 Ответить
 
 