Канада передаст Украине 2300 ракет CRV7, 50 бронемашин и 29 систем дистанционного управления, - министр обороны Блэр
Канада отправит Украине 2300 авиационных ракет CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7), которые ранее использовали канадские силы, 50 бронемашин, 29 систем дистанционного управления Nanuk и 130 тыс. патронов для стрелкового оружия.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом перед встречей министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, где также состоится 23-е заседание Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн"), сообщил министр обороны Канады Билл Блэр.
"Сегодня я также объявлю от имени Канады, что мы будем продолжать поддерживать наших друзей в Украине. Во-первых, я объявляю, что Канада предоставит Украине 2300 канадских ракет CRV", - сказал Блэр.
Как отметил канадский министр, последние несколько месяцев проводились испытания этих ракет на предмет их жизнеспособности по запросу Вооруженных сил Украины на это оборудование. Также Канада продолжает испытывать ракеты CRV-7, чтобы осуществить дальнейшие поставки украинцам.
Также Блэр сообщил, что Канада отправит дополнительное количество патронов для стрелкового оружия, а также 29 дистанционных систем Nanuk.
"Nanuk - это дистанционно управляемая боевая станция, которую канадская армия использует на нашей собственной легкой бронетехнике. Она построена канадской компанией Rheinmetall. Система NANUK может устанавливаться на различную бронетехнику в Украине", - рассказал Блэр.
Кроме этого, по словам министра обороны, на этой неделе Канада начинает поставки 50 новых канадских бронемашин в Украину.
"Первые четыре машины покинут Канаду на этой неделе и будут доставлены ВСУ в ближайшие недели. Летом военнослужащие Вооруженных сил Украины пройдут обучение по их использованию", - проинформировал он.
Блэр добавил, что в ближайшие несколько недель Канада также начнет отправку первых партий из 900 дронов для Украины. Сейчас Канада выделила Украине помощь на сумму более 14 млрд канадских долларов.
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Дело идет к тому, что ктото передаст миллион дронов (несколькими партиями).
Вот бы я хотел посмотреть на такой тголинг... Начали бы зелебобики Марафона чтото связывать логически или пропустили бы мимо
междуушного нервного узлаушей
Там в парламенте и др. органах власти немало Украинцев!
"Its maximum effective range is over 4,000 m." (С)
В кацапо-українській війні повне домінування в повітрі у кацапів.
Виходить або мі-24 чи обладнаний пусковими мі-8 повинен наблизитися на 4 км до лінії зіткнення і добряче ризикувати машиною і екіпажем, або пуляти здалеку "кудись туди", на кого Б-г пошле.
Доречі авіація постійно застосовується все ж таки на лінії і навіть менше ніж на 4км та з меншою дальністю ракет/бомб, просто про це у змі не пишуть (і це правильно, та й відоси заборонено викладати!!!).
Може здивую, але ці ракети можна і на рссо використовувати (на пікапах вже застосовують наприклад ті ж самі нурси!).
То есть запускать придется из наземных установок, то есть дальность будет даже не 4 км, а все 2...то есть по сути это мины 88мм миномета по дальности и действию, которые не подходят к стандартным минометам. Лучше, чем ничего, конечно, но реально это ничто - даже хуже, чем просто 2000 минометных мин.
Від початку повномасштабної війни Росії проти України Канада надала ЗСУ військову допомогу на чотири мільярди канадських доларів (2,7 мільярда євро), а її загальна допомога країні перевищила 14 млрд канадських доларів (близько 9,5 млрд євро), пише Reuters.
Канада за останні роки сильно змінилася. У 2024 році середня вартість оренди 1-bedroom apartment в Канаді $1922, в Торонто - $2521, a в 2000 в Торонто була $833. Зарплати ж з 2000 виросли приблизно на 50%.