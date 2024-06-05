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Канада и ЕС будут поддерживать Украину в течение всего необходимого времени

Трюдо та фон дер Ляєн заявили про підтримку України

Премьер Канады Джастин Трюдо провел разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.

"Лидеры осудили захватническую войну России против Украины и подтвердили общую приверженность поддержке Украины в течение всего необходимого времени. Они подчеркнули важность глобальной солидарности в поддержке справедливого и прочного мира в Украине", - говорится в сообщении.

Также Трюдо отметил одобрение Евросоюзом использования доходов от замороженных активов центробанка РФ для поддержки Украины.

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