Приоритетным для Канады на Саммите мира будет вопрос возвращения депортированных украинских детей, - Трюдо
Канада на Глобальном саммите мира сосредоточится на возвращении похищенных украинских детей.
Об этом в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Через две недели я буду в Швейцарии, где буду говорить с глобальным сообществом о важности достижения прогресса в мирном процессе. Я обращу особое внимание на возвращение детей, которых Россия похитила из Украины", - подчеркнул Трюдо.
Канадский премьер также пообещал Украине "все необходимое" для победы в войне с Россией.
"Канада была рядом с Украиной и украинцами и продолжит оказывать поддержку - как военную, так и инфраструктурную, а также предоставлять все необходимое, чтобы Украина не только победила в этой войне, но и продолжила процветать и лидировать в будущем", - отметил премьер-министр.
С начала полномасштабного российского вторжения Канада уже предоставила Украине разнообразную финансовую, гуманитарную, военную и другую помощь на сумму более $10 млрд.
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