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Канада та ЄС підтримуватимуть Україну протягом усього необхідного часу

Трюдо та фон дер Ляєн заявили про підтримку України

Прем'єр Канади Джастін Трюдо провів розмову із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Канади.

"Лідери засудили загарбницьку війну Росії проти України та підтвердили спільну відданість підтримці України протягом усього необхідного часу. Вони наголосили на важливості глобальної солідарності у підтримці справедливого та тривалого миру в Україні", - йдеться в повідомленні.

Також Трюдо відзначив схвалення Євросоюзом використання доходів від заморожених активів центробанку РФ для підтримки України.

Читайте: Пріоритетним для Канади на Саміті миру буде питання повернення депортованих українських дітей, - Трюдо

Автор: 

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