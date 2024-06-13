Украина получит 4 медицинских БТРа от Канады

Министерство обороны Канады заявило об отправке четырех новых бронированных автомобилей медицинской эвакуации из пятидесяти, запланированных для передачи Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.

"Первые четыре из пятидесяти новых бронированных боевых автомобилей поддержки, построенные в Канаде для передачи Украине, отправляются в Европу, где этим летом членов Вооруженных сил Украины будут учить использовать их", - говорят в министерстве.

Отмечается, что эти бронетранспортеры оснащены оборудованием, "что позволит оказывать медицинскую помощь при различных ранениях".

По информации канадского минобороны, до осени ВСУ получат десять таких современных медицинских бронеавтомобилей, а в течение следующих двух лет - еще 40 различного назначения.

"Эти современные бронированные автомобили будут выполнять на поле боя много функций: транспортировать персонал, обеспечивать медицинскую эвакуацию и служить мобильными командными пунктами", - отметили в ведомстве.

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