Україна отримає 4 медичні БТРи від Канади

Міністерство оборони Канади заявило про відправку чотирьох нових броньованих автомобілів медичної евакуації із п’ятдесяти, запланованих для передачі Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

"Перші чотири із п’ятдесяти нових броньованих бойових автомобілів підтримки, збудовані у Канаді для передачі Україні, вирушають до Європи, де цього літа членів Збройних сил України навчатимуть використовувати їх", - кажуть в міністерстві.

Зазначається, що ці бронетранспортери оснащені обладнанням, "що дозволить надавати медичну допомогу при різних пораненнях".

За інформацією канадського міноборони, до осені ЗСУ отримають десять таких сучасних медичних бронеавтомобілів, а протягом наступних двох років - ще 40 різного призначення.

"Ці сучасні броньовані автомобілі виконуватимуть на полі бою багато функцій: транспортуватимуть персонал, забезпечуватимуть медичну евакуацію та слугуватимуть мобільними командними пунктами", - наголосили у відомстві.

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