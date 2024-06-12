Литва передаст ВСУ 14 бронетранспортеров М113
12 июня Правительство Литвы одобрило передачу 14 бронетранспортеров М113 Вооруженным силам Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Как отмечается, передачу 14 БТР М113 инициировали Минобороны и Вооруженные силы Литвы в ответ на просьбу украинского правительства к союзникам помочь Вооруженным Силам Украины в противостоянии российской агрессии.
Бронетранспортеры должны помочь ВСУ в разминировании и являются безвозмездным вкладом Литвы в поддержку, которую оказывает коалиция по разминированию, возглавляемая Исландией.
"Ожидается, что груз прибудет в Украину в конце этой недели", - уточняет министерство обороны Литвы.
ПОМОЩЬ ОТ ЛИТВЫ
Литва в 2024 году выделит 1,2 млрд евро в фонд поддержки Украины, созданный ЕС, на закупку боеприпасов и военной техники. Также поможет усовершенствовать систему безопасности в украинских школах. На это правительство выделило 400 тыс. евро.
В конце мая правительство Литвы одобрило выделение 13,5 млн евро на приобретение радаров воздушного наблюдения в рамках коалиции по поиску средств противовоздушной обороны Украины, которую возглавляет Германия.
Также Литва передаст Украине шесть радарных систем AMBER-1800 с радиусом действия около 350 километров.
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Щира подяка!
А не истерики писькограя "Баайден, почему мы не в нато" , закройте небо и т.д
Бубон дурака валяет, а западные чиновники выполняют его обязанности!!!
Але на жаль це дуже мало, росіяни таку кількість за 1-2 дня втрачають (при тому що їх наступ не видихається вже декілька місяців)