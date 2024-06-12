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Новости Война
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Литва передаст ВСУ 14 бронетранспортеров М113

14 бронетранспортерів від Литви

12 июня Правительство Литвы одобрило передачу 14 бронетранспортеров М113 Вооруженным силам Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как отмечается, передачу 14 БТР М113 инициировали Минобороны и Вооруженные силы Литвы в ответ на просьбу украинского правительства к союзникам помочь Вооруженным Силам Украины в противостоянии российской агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Литвы выделит почти 10 млн евро на программу реабилитации и реинтеграции раненых воинов ВСУ

Бронетранспортеры должны помочь ВСУ в разминировании и являются безвозмездным вкладом Литвы в поддержку, которую оказывает коалиция по разминированию, возглавляемая Исландией.

"Ожидается, что груз прибудет в Украину в конце этой недели", - уточняет министерство обороны Литвы.

ПОМОЩЬ ОТ ЛИТВЫ

Литва в 2024 году выделит 1,2 млрд евро в фонд поддержки Украины, созданный ЕС, на закупку боеприпасов и военной техники. Также поможет усовершенствовать систему безопасности в украинских школах. На это правительство выделило 400 тыс. евро.

В конце мая правительство Литвы одобрило выделение 13,5 млн евро на приобретение радаров воздушного наблюдения в рамках коалиции по поиску средств противовоздушной обороны Украины, которую возглавляет Германия.

Также Литва передаст Украине шесть радарных систем AMBER-1800 с радиусом действия около 350 километров.

Автор: 

Литва (2470) БТР (365) помощь и поддержка (872)


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От звідки у них все це? Якщо підрахувати, то у них вже немає ні техніки, ні озброєння! Невже вони не будують дороги? 🤔
(сарказм)

Щира подяка!
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12.06.2024 21:43 Ответить
В масштабах цієї війни це на одну м'ясну атаку. Як тут на Цензорі писав один з командирів ЗСУ що в нього під час однієї з атак з 14 м113 під час контрнаступу 2023 року до ворога доїхали 2 чи навіть 1. Інші піддавалися на мінах.
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12.06.2024 21:46 Ответить
Так что, не брать?
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12.06.2024 22:25 Ответить
Потрібно людок полякових депортувати з Німеччини та на м'ясні атаки відправити, щоб знало про що пи... діти можна, а коли краще й промовчати.
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12.06.2024 23:05 Ответить
Троль, а тобі ху- ху, не хо- хо ?
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13.06.2024 00:04 Ответить
Ну так вся европа помогает! Там танчик, там самолетик, там роту БМП/ БТРов...
А не истерики писькограя "Баайден, почему мы не в нато" , закройте небо и т.д
Бубон дурака валяет, а западные чиновники выполняют его обязанности!!!
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13.06.2024 00:32 Ответить
Дякуємо, це рівно на 14 транспортерів більше, ніж виготовив зеля.

Але на жаль це дуже мало, росіяни таку кількість за 1-2 дня втрачають (при тому що їх наступ не видихається вже декілька місяців)
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12.06.2024 21:58 Ответить
👍👍👍
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13.06.2024 07:48 Ответить
 
 