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Новини Війна
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Литва передасть ЗСУ 14 бронетранспортерів М113

14 бронетранспортерів від Литви

12 червня Уряд Литви схвалив передачу 14 бронетранспортерів М113 Збройним силам України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Як зазначається, передання 14 БТР М113 ініціювали Міноборони та Збройні сили Литви у відповідь на прохання українського уряду до союзників допомогти Збройним Силам України у протистоянні російській агресії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Литви виділить майже 10 млн євро на програму реабілітації та реінтеграції поранених воїнів ЗСУ

Бронетранспортери мають допомогти ЗСУ в розмінуванні та є безоплатним внеском Литви в підтримку, яку надає коаліція з розмінування, очолювана Ісландією.

"Очікується, що вантаж прибуде в Україну наприкінці цього тижня", – уточнює міністерство оборони Литви.

ДОПОМОГА ВІД ЛИТВИ

Литва у 2024 році виділить 1,2 млрд євро у фонд підтримки України, створений ЄС, на закупівлю боєприпасів та військової техніки. Також допоможе удосконалити систему безпеки в українських школах. На це уряд виділив 400 тис. євро.

Наприкінці травня уряд Литви схвалив виділення 13,5 млн євро на придбання радарів повітряного спостереження в межах коаліції з пошуку засобів протиповітряної оборони України, яку очолює Німеччина.

Також Литва передасть Україні шість радарних систем AMBER-1800 з радіусом дії близько 350 кілометрів.

Автор: 

Литва (2410) БТР (280) допомога і підтримка (1163)


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От звідки у них все це? Якщо підрахувати, то у них вже немає ні техніки, ні озброєння! Невже вони не будують дороги? 🤔
(сарказм)

Щира подяка!
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12.06.2024 21:43 Відповісти
В масштабах цієї війни це на одну м'ясну атаку. Як тут на Цензорі писав один з командирів ЗСУ що в нього під час однієї з атак з 14 м113 під час контрнаступу 2023 року до ворога доїхали 2 чи навіть 1. Інші піддавалися на мінах.
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12.06.2024 21:46 Відповісти
Так что, не брать?
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12.06.2024 22:25 Відповісти
Потрібно людок полякових депортувати з Німеччини та на м'ясні атаки відправити, щоб знало про що пи... діти можна, а коли краще й промовчати.
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12.06.2024 23:05 Відповісти
Троль, а тобі ху- ху, не хо- хо ?
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13.06.2024 00:04 Відповісти
Ну так вся европа помогает! Там танчик, там самолетик, там роту БМП/ БТРов...
А не истерики писькограя "Баайден, почему мы не в нато" , закройте небо и т.д
Бубон дурака валяет, а западные чиновники выполняют его обязанности!!!
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13.06.2024 00:32 Відповісти
Дякуємо, це рівно на 14 транспортерів більше, ніж виготовив зеля.

Але на жаль це дуже мало, росіяни таку кількість за 1-2 дня втрачають (при тому що їх наступ не видихається вже декілька місяців)
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12.06.2024 21:58 Відповісти
👍👍👍
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13.06.2024 07:48 Відповісти
 
 