Литва передасть ЗСУ 14 бронетранспортерів М113
12 червня Уряд Литви схвалив передачу 14 бронетранспортерів М113 Збройним силам України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Як зазначається, передання 14 БТР М113 ініціювали Міноборони та Збройні сили Литви у відповідь на прохання українського уряду до союзників допомогти Збройним Силам України у протистоянні російській агресії.
Бронетранспортери мають допомогти ЗСУ в розмінуванні та є безоплатним внеском Литви в підтримку, яку надає коаліція з розмінування, очолювана Ісландією.
"Очікується, що вантаж прибуде в Україну наприкінці цього тижня", – уточнює міністерство оборони Литви.
ДОПОМОГА ВІД ЛИТВИ
Литва у 2024 році виділить 1,2 млрд євро у фонд підтримки України, створений ЄС, на закупівлю боєприпасів та військової техніки. Також допоможе удосконалити систему безпеки в українських школах. На це уряд виділив 400 тис. євро.
Наприкінці травня уряд Литви схвалив виділення 13,5 млн євро на придбання радарів повітряного спостереження в межах коаліції з пошуку засобів протиповітряної оборони України, яку очолює Німеччина.
Також Литва передасть Україні шість радарних систем AMBER-1800 з радіусом дії близько 350 кілометрів.
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Щира подяка!
А не истерики писькограя "Баайден, почему мы не в нато" , закройте небо и т.д
Бубон дурака валяет, а западные чиновники выполняют его обязанности!!!
Але на жаль це дуже мало, росіяни таку кількість за 1-2 дня втрачають (при тому що їх наступ не видихається вже декілька місяців)