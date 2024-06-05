Уряд Литви виділить майже 10 млн євро на програму реабілітації та реінтеграції поранених воїнів ЗСУ

У середу, 5 червня, на засіданні уряду Литви було схвалено рішення про виділення 12,7 млн євро на проєкти й програми, пов'язані з відновленням України та реабілітацією українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Відновлення України

Так, на фінансування та реалізацію проєкту "Реновація та відновлення школи Зелений Гай (Миколаїв)" заплановано 2,7 млн євро, половину цієї суми виділено з асигнувань держбюджету Фонду співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги, решта суми – із внеску цільового партнера.

Запланована тривалість реалізації проєкту – 18 місяців.

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Реабілітація воїнів ЗСУ

Крім того, на фінансування та реалізацію програми "Реабілітація та реінтеграція поранених і постраждалих від війни в Україні" планується виділити 10 млн євро.

Кошти виділяються на реконструкцію реабілітаційного центру травм спинного мозку Дніпровської державної університетської лікарні (до 2,5 млн євро), на реконструкцію відділення Unbroken Львівського міського реабілітаційного центру в селищі Брюховичі (до 5,6 млн євро), а також до 1,9 млн євро для закладів та організацій, які провадять діяльність, пов'язану з послугами реабілітації та реінтеграції, для зміцнення та розвитку послуг, а також на адміністративні витрати цих проєктів.

Запланована тривалість реалізації програми – 24 місяці.

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Раніше повідомлялося, що Литва розпочинає спеціальну програму реабілітації українських військових – на це вона виділила близько 15 млн євро.