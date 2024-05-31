Міноборони запустило пілотний проєкт з реабілітації військовослужбовців

У Міноборони розпочали пілотний проєкт з реабілітації військовослужбовців, основним завданням якого є створення ефективного реабілітаційного простору за участі цивільних та військових закладів охорони здоров’я, соціальних служб та органів місцевого самоврядування.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, процес реабілітації у сфері охорони здоровʼя має пройти етап реформування. Про це йшлося на установчій нараді міжвідомчої робочої групи.

У Міноборони розповіли, що серед першочергових завдань - уніфікація стандартів і протоколів, наскрізний моніторинг та контроль результатів. Також планується створення центрів досконалості – закладів, які візьмуть на себе лідерство у сфері реабілітації.

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Крім того, процес реформування передбачає формування так званого ефективного маршруту пацієнта, який базуватиметься на прогнозі його подальшого лікування та реабілітації, а також визначення профільних закладів згідно з особливостями травм та захворювань.

Як наголосила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, створення єдиного реабілітаційного простору – це глобальне завдання, яке потребує тісної співпраці між органами державної та регіональної влади, а також місцевого самоврядування.

"Дуже вдячна всім за активну позицію та зусилля по реалізації проєкту. В найближчий час ми маємо протестувати спроможності системи, визначити виклики та створити прозору, ефективну та зручну для людини систему реабілітації", - додала вона.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва започаткувала спеціальну програму реабілітації українських військових.