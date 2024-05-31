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Міноборони запустило пілотний проєкт з реабілітації військовослужбовців

Реабілітація військовослужбовців

У Міноборони розпочали пілотний проєкт з реабілітації військовослужбовців, основним завданням якого є створення ефективного реабілітаційного простору за участі цивільних та військових закладів охорони здоров’я, соціальних служб та органів місцевого самоврядування.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, процес реабілітації у сфері охорони здоровʼя має пройти етап реформування. Про це йшлося на установчій нараді міжвідомчої робочої групи.

У Міноборони розповіли, що серед першочергових завдань - уніфікація стандартів і протоколів, наскрізний моніторинг та контроль результатів. Також планується створення центрів досконалості – закладів, які візьмуть на себе лідерство у сфері реабілітації.

Також читайте: Зеленський: Поряд із будівництвом центрів реабілітації треба розширювати мережу відділень для відновлення ветеранів в обласних лікарнях

Крім того, процес реформування передбачає формування так званого ефективного маршруту пацієнта, який базуватиметься на прогнозі його подальшого лікування та реабілітації, а також визначення профільних закладів згідно з особливостями травм та захворювань.

Як наголосила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, створення єдиного реабілітаційного простору – це глобальне завдання, яке потребує тісної співпраці між органами державної та регіональної влади, а також місцевого самоврядування.

"Дуже вдячна всім за активну позицію та зусилля по реалізації проєкту. В найближчий час ми маємо протестувати спроможності системи, визначити виклики та створити прозору, ефективну та зручну для людини систему реабілітації", - додала вона.

Також читайте: Тривалість реабілітації звільнених з полону військових не має часових обмежень та залежить від кожного конкретного випадку, - Міноборони

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва започаткувала спеціальну програму реабілітації українських військових

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Міноборони (7361) військовослужбовці (4744) реабілітація (326)


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Міністр у справах ветеранів України

нє, не чули про таке?
****, ну, як же заїбало отаке існування, від зе!шобли!
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31.05.2024 19:15 Відповісти
Коли Кличко по області став ремонтувати для військових медичні заклади під реабілітацію воїнів - зелені трохи з гівном його не з'їли..верещали, що капець..

А тепер?? Типу турботу пооявляють??
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31.05.2024 19:33 Відповісти
НОВА МАРОДЕРНА КРМУШКА УМЄРОВА - він в деррезерві наблотикався , зо що й на справі від НАБУ про це сидить , але ніхто її не розслідує,,, Директор НАБУ ЧЕЛАВЄК МАРОДЕРНІ
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31.05.2024 20:19 Відповісти
ага... нова тема, щоб попиляти бабло... всі ми проходимо реабілітацію або за свої, або добрі люди допомагають, як в Україні, так і за її межами...
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31.05.2024 19:35 Відповісти
Потрібна справа, а шо?
З моєю реабілітацією "весело" було. Після поранення, зробили на коліні операцію, вставили імпланти, пересадили сухожилля. Місяць відпустки за станом здоров'я. Прошкультигав з ортезом той місяць, до того поводив жалом щодо ВЛК по місцю та продовження відпустки - а ніфіга. Їдь до себе в частину, медик везе тебе на ВЛК, і повертаєшся назад.
Що робити - поїхав.
"ГОДЕН ДО ЛЕГКИХ РОБІТ".

В той же день полізли п**ри. Короткий контакт на позиціях. Тут робити нічого. Повна снаряга, бронік, зброя, шолом, заплічник з усім потрібним.

І з цією дерев'яною ногою на беху. Занесли, поклали, зняли. Але ж все одно)))) Все насмарку, все накрилося, коліно не працює, стопа віднялася. І це, напевно, вже назавжди. Якби ще некрозу не було.

Тепер мені залишилося ще лише чорну мітку та папугу-матершинніка.
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31.05.2024 19:44 Відповісти
Ну как ты? Списался?Или где в части сидишь? У меня осколок в плече,небольшой,но под таким углом ,что хирург сказал если доставать то надо полспины резать. И я уже 1.5 года с ним воюю,но в последнее время рука стала сильно болеть и кисть как будто занемевшая. И не хочется побратимов бросать на позиции , обещают на ППД вывести,тогда потарахчу лечиться. Может действительно в такой центр попаду.
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31.05.2024 20:06 Відповісти
Друже, якщо почала рука відніматися - йди в медичку, здавайся, хай шлють в госпіталь. Краще не стане. Далі буде лише гірше. Вони зараз це артроскопією роблять. Не треба нічого капітально розпанахувати. Але не роби моїх помилок. Шукаєш ВЛК вдома, проходиш та продовжуєш реабілітацію стільки, скільки потрібно. Ок?

В мене побратим снайпер. Така сама фігня як в тебе. Осколок в плечі. І теж проблемний. А йому ще й 57 років. І тягається з .338 (вагу ти вже прикинув, так?). Так само. Ліг на операцію. Місяць побув дома. Ми ще й зустрілися. Руку не підняти - поїхав назад. Два тижні. зараз знову на больнічці ))))
=====
Теж відбув 20 місяців, списався. Але не за здоров'ям, а за сімейними.
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31.05.2024 21:17 Відповісти
 
 