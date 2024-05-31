Міноборони запустило пілотний проєкт з реабілітації військовослужбовців
У Міноборони розпочали пілотний проєкт з реабілітації військовослужбовців, основним завданням якого є створення ефективного реабілітаційного простору за участі цивільних та військових закладів охорони здоров’я, соціальних служб та органів місцевого самоврядування.
Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, процес реабілітації у сфері охорони здоровʼя має пройти етап реформування. Про це йшлося на установчій нараді міжвідомчої робочої групи.
У Міноборони розповіли, що серед першочергових завдань - уніфікація стандартів і протоколів, наскрізний моніторинг та контроль результатів. Також планується створення центрів досконалості – закладів, які візьмуть на себе лідерство у сфері реабілітації.
Крім того, процес реформування передбачає формування так званого ефективного маршруту пацієнта, який базуватиметься на прогнозі його подальшого лікування та реабілітації, а також визначення профільних закладів згідно з особливостями травм та захворювань.
Як наголосила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, створення єдиного реабілітаційного простору – це глобальне завдання, яке потребує тісної співпраці між органами державної та регіональної влади, а також місцевого самоврядування.
"Дуже вдячна всім за активну позицію та зусилля по реалізації проєкту. В найближчий час ми маємо протестувати спроможності системи, визначити виклики та створити прозору, ефективну та зручну для людини систему реабілітації", - додала вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва започаткувала спеціальну програму реабілітації українських військових.
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нє, не чули про таке?
****, ну, як же заїбало отаке існування, від зе!шобли!
А тепер?? Типу турботу пооявляють??
З моєю реабілітацією "весело" було. Після поранення, зробили на коліні операцію, вставили імпланти, пересадили сухожилля. Місяць відпустки за станом здоров'я. Прошкультигав з ортезом той місяць, до того поводив жалом щодо ВЛК по місцю та продовження відпустки - а ніфіга. Їдь до себе в частину, медик везе тебе на ВЛК, і повертаєшся назад.
Що робити - поїхав.
"ГОДЕН ДО ЛЕГКИХ РОБІТ".
В той же день полізли п**ри. Короткий контакт на позиціях. Тут робити нічого. Повна снаряга, бронік, зброя, шолом, заплічник з усім потрібним.
І з цією дерев'яною ногою на беху. Занесли, поклали, зняли. Але ж все одно)))) Все насмарку, все накрилося, коліно не працює, стопа віднялася. І це, напевно, вже назавжди. Якби ще некрозу не було.
Тепер мені залишилося ще лише чорну мітку та папугу-матершинніка.
В мене побратим снайпер. Така сама фігня як в тебе. Осколок в плечі. І теж проблемний. А йому ще й 57 років. І тягається з .338 (вагу ти вже прикинув, так?). Так само. Ліг на операцію. Місяць побув дома. Ми ще й зустрілися. Руку не підняти - поїхав назад. Два тижні. зараз знову на больнічці ))))
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Теж відбув 20 місяців, списався. Але не за здоров'ям, а за сімейними.