Минобороны запустило пилотный проект по реабилитации военнослужащих

В Минобороны начали пилотный проект по реабилитации военнослужащих, основной задачей которого является создание эффективного реабилитационного пространства с участием гражданских и военных учреждений здравоохранения, социальных служб и органов местного самоуправления.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, процесс реабилитации в сфере здравоохранения должен пройти этап реформирования. Об этом шла речь на учредительном совещании межведомственной рабочей группы.

В Минобороны рассказали, что среди первоочередных задач - унификация стандартов и протоколов, сквозной мониторинг и контроль результатов. Также планируется создание центров совершенства - учреждений, которые возьмут на себя лидерство в сфере реабилитации.

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Кроме того, процесс реформирования предусматривает формирование так называемого эффективного маршрута пациента, который будет базироваться на прогнозе его дальнейшего лечения и реабилитации, а также определение профильных учреждений согласно особенностям травм и заболеваний.

Как отметила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, создание единого реабилитационного пространства - это глобальная задача, которая требует тесного сотрудничества между органами государственной и региональной власти, а также местного самоуправления.

"Очень благодарна всем за активную позицию и усилия по реализации проекта. В ближайшее время мы должны протестировать способности системы, определить вызовы и создать прозрачную, эффективную и удобную для человека систему реабилитации", - добавила она.

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Напомним, ранее сообщалось, что Литва начала специальную программу реабилитации украинских военных.