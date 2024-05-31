Минобороны запустило пилотный проект по реабилитации военнослужащих
В Минобороны начали пилотный проект по реабилитации военнослужащих, основной задачей которого является создание эффективного реабилитационного пространства с участием гражданских и военных учреждений здравоохранения, социальных служб и органов местного самоуправления.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, процесс реабилитации в сфере здравоохранения должен пройти этап реформирования. Об этом шла речь на учредительном совещании межведомственной рабочей группы.
В Минобороны рассказали, что среди первоочередных задач - унификация стандартов и протоколов, сквозной мониторинг и контроль результатов. Также планируется создание центров совершенства - учреждений, которые возьмут на себя лидерство в сфере реабилитации.
Кроме того, процесс реформирования предусматривает формирование так называемого эффективного маршрута пациента, который будет базироваться на прогнозе его дальнейшего лечения и реабилитации, а также определение профильных учреждений согласно особенностям травм и заболеваний.
Как отметила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, создание единого реабилитационного пространства - это глобальная задача, которая требует тесного сотрудничества между органами государственной и региональной власти, а также местного самоуправления.
"Очень благодарна всем за активную позицию и усилия по реализации проекта. В ближайшее время мы должны протестировать способности системы, определить вызовы и создать прозрачную, эффективную и удобную для человека систему реабилитации", - добавила она.
Напомним, ранее сообщалось, что Литва начала специальную программу реабилитации украинских военных.
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нє, не чули про таке?
****, ну, як же заїбало отаке існування, від зе!шобли!
А тепер?? Типу турботу пооявляють??
З моєю реабілітацією "весело" було. Після поранення, зробили на коліні операцію, вставили імпланти, пересадили сухожилля. Місяць відпустки за станом здоров'я. Прошкультигав з ортезом той місяць, до того поводив жалом щодо ВЛК по місцю та продовження відпустки - а ніфіга. Їдь до себе в частину, медик везе тебе на ВЛК, і повертаєшся назад.
Що робити - поїхав.
"ГОДЕН ДО ЛЕГКИХ РОБІТ".
В той же день полізли п**ри. Короткий контакт на позиціях. Тут робити нічого. Повна снаряга, бронік, зброя, шолом, заплічник з усім потрібним.
І з цією дерев'яною ногою на беху. Занесли, поклали, зняли. Але ж все одно)))) Все насмарку, все накрилося, коліно не працює, стопа віднялася. І це, напевно, вже назавжди. Якби ще некрозу не було.
Тепер мені залишилося ще лише чорну мітку та папугу-матершинніка.
В мене побратим снайпер. Така сама фігня як в тебе. Осколок в плечі. І теж проблемний. А йому ще й 57 років. І тягається з .338 (вагу ти вже прикинув, так?). Так само. Ліг на операцію. Місяць побув дома. Ми ще й зустрілися. Руку не підняти - поїхав назад. Два тижні. зараз знову на больнічці ))))
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Теж відбув 20 місяців, списався. Але не за здоров'ям, а за сімейними.