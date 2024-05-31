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Минобороны запустило пилотный проект по реабилитации военнослужащих

Реабілітація військовослужбовців

В Минобороны начали пилотный проект по реабилитации военнослужащих, основной задачей которого является создание эффективного реабилитационного пространства с участием гражданских и военных учреждений здравоохранения, социальных служб и органов местного самоуправления.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, процесс реабилитации в сфере здравоохранения должен пройти этап реформирования. Об этом шла речь на учредительном совещании межведомственной рабочей группы.

В Минобороны рассказали, что среди первоочередных задач - унификация стандартов и протоколов, сквозной мониторинг и контроль результатов. Также планируется создание центров совершенства - учреждений, которые возьмут на себя лидерство в сфере реабилитации.

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Кроме того, процесс реформирования предусматривает формирование так называемого эффективного маршрута пациента, который будет базироваться на прогнозе его дальнейшего лечения и реабилитации, а также определение профильных учреждений согласно особенностям травм и заболеваний.

Как отметила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, создание единого реабилитационного пространства - это глобальная задача, которая требует тесного сотрудничества между органами государственной и региональной власти, а также местного самоуправления.

"Очень благодарна всем за активную позицию и усилия по реализации проекта. В ближайшее время мы должны протестировать способности системы, определить вызовы и создать прозрачную, эффективную и удобную для человека систему реабилитации", - добавила она.

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Напомним, ранее сообщалось, что Литва начала специальную программу реабилитации украинских военных.

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Минобороны (9322) военнослужащие (6133) реабилитация (348)


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Міністр у справах ветеранів України

нє, не чули про таке?
****, ну, як же заїбало отаке існування, від зе!шобли!
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31.05.2024 19:15 Ответить
Коли Кличко по області став ремонтувати для військових медичні заклади під реабілітацію воїнів - зелені трохи з гівном його не з'їли..верещали, що капець..

А тепер?? Типу турботу пооявляють??
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31.05.2024 19:33 Ответить
НОВА МАРОДЕРНА КРМУШКА УМЄРОВА - він в деррезерві наблотикався , зо що й на справі від НАБУ про це сидить , але ніхто її не розслідує,,, Директор НАБУ ЧЕЛАВЄК МАРОДЕРНІ
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31.05.2024 20:19 Ответить
ага... нова тема, щоб попиляти бабло... всі ми проходимо реабілітацію або за свої, або добрі люди допомагають, як в Україні, так і за її межами...
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31.05.2024 19:35 Ответить
Потрібна справа, а шо?
З моєю реабілітацією "весело" було. Після поранення, зробили на коліні операцію, вставили імпланти, пересадили сухожилля. Місяць відпустки за станом здоров'я. Прошкультигав з ортезом той місяць, до того поводив жалом щодо ВЛК по місцю та продовження відпустки - а ніфіга. Їдь до себе в частину, медик везе тебе на ВЛК, і повертаєшся назад.
Що робити - поїхав.
"ГОДЕН ДО ЛЕГКИХ РОБІТ".

В той же день полізли п**ри. Короткий контакт на позиціях. Тут робити нічого. Повна снаряга, бронік, зброя, шолом, заплічник з усім потрібним.

І з цією дерев'яною ногою на беху. Занесли, поклали, зняли. Але ж все одно)))) Все насмарку, все накрилося, коліно не працює, стопа віднялася. І це, напевно, вже назавжди. Якби ще некрозу не було.

Тепер мені залишилося ще лише чорну мітку та папугу-матершинніка.
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31.05.2024 19:44 Ответить
Ну как ты? Списался?Или где в части сидишь? У меня осколок в плече,небольшой,но под таким углом ,что хирург сказал если доставать то надо полспины резать. И я уже 1.5 года с ним воюю,но в последнее время рука стала сильно болеть и кисть как будто занемевшая. И не хочется побратимов бросать на позиции , обещают на ППД вывести,тогда потарахчу лечиться. Может действительно в такой центр попаду.
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31.05.2024 20:06 Ответить
Друже, якщо почала рука відніматися - йди в медичку, здавайся, хай шлють в госпіталь. Краще не стане. Далі буде лише гірше. Вони зараз це артроскопією роблять. Не треба нічого капітально розпанахувати. Але не роби моїх помилок. Шукаєш ВЛК вдома, проходиш та продовжуєш реабілітацію стільки, скільки потрібно. Ок?

В мене побратим снайпер. Така сама фігня як в тебе. Осколок в плечі. І теж проблемний. А йому ще й 57 років. І тягається з .338 (вагу ти вже прикинув, так?). Так само. Ліг на операцію. Місяць побув дома. Ми ще й зустрілися. Руку не підняти - поїхав назад. Два тижні. зараз знову на больнічці ))))
=====
Теж відбув 20 місяців, списався. Але не за здоров'ям, а за сімейними.
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31.05.2024 21:17 Ответить
 
 