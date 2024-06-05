Правительство Литвы выделит почти 10 млн евро на программу реабилитации и реинтеграции раненых воинов ВСУ
В среду, 5 июня, на заседании правительства Литвы было принято решение о выделении 12,7 млн евро на проекты и программы, связанные с восстановлением Украины и реабилитацией украинских военных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Восстановление Украины
Так, на финансирование и реализацию проекта "Реновация и восстановление школы Зеленый Гай (Николаев)" запланировано 2,7 млн евро, половина этой суммы выделена из ассигнований госбюджета Фонда сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи, остальная сумма - из взноса целевого партнера.
Запланированная продолжительность реализации проекта - 18 месяцев.
Реабилитация воинов ВСУ
Кроме того, на финансирование и реализацию программы "Реабилитация и реинтеграция раненых и пострадавших от войны в Украине" планируется выделить 10 млн евро.
Средства выделяются на реконструкцию реабилитационного центра травм спинного мозга Днепровской государственной университетской больницы (до 2,5 млн евро), на реконструкцию отделения Unbroken Львовского городского реабилитационного центра в поселке Брюховичи (до 5,6 млн евро), а также до 1,9 млн евро для учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с услугами реабилитации и реинтеграции, для укрепления и развития услуг, а также на административные расходы этих проектов.
Запланированная продолжительность реализации программы - 24 месяца.
Ранее сообщалось, что Литва начинает специальную программу реабилитации украинских военных - на это она выделила около 15 млн евро.
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