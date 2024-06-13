Канада передасть Україні 2300 ракет CRV7, 50 бронемашин та 29 систем дистанційного керування, - міністр оборони Блер
Канада надішле Україні 2300 авіаційних ракет CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7), які раніше використовували канадські сили, 50 бронемашин, 29 систем дистанційного керування Nanuk та 130 тис. набоїв для стрілецької зброї.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це перед зустріччю міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі, де також відбудеться 23-тє засідання Контактної групи з оборони України ("Рамштайн"), повідомив міністр оборони Канади Білл Блер.
"Сьогодні я також оголошу від імені Канади, що ми продовжуватимемо підтримувати наших друзів в Україні. По-перше, я оголошую, що Канада надасть Україні 2300 канадських ракет CRV", - сказав Блер.
Як зазначив канадський міністр, останні кілька місяців проводилися випробування цих ракет на предмет їхньої життєздатності за запитом Збройних сил України на це обладнання. Також Канада продовжує випробовувати ракети CRV-7, щоб здійснити подальші постачання українцям.
Також Блер повідомив, що Канада відправить додаткову кількість патронів для стрілецької зброї, а також 29 дистанційних систем Nanuk.
"Nanuk - це дистанційно керована бойова станція, яку канадська армія використовує на нашій власній легкій бронетехніці. Вона побудована канадською компанією Rheinmetall. Система NANUK може встановлюватися на різну бронетехніку в Україні", - розповів Блер.
Крім цього, за словами міністра оборони, цього тижня Канада розпочинає постачання 50 нових канадських бронемашин в Україну.
"Перші чотири машини залишать Канаду цього тижня і будуть доставлені ЗСУ найближчими тижнями. Влітку військовослужбовці Збройних сил України пройдуть навчання щодо їхнього використання", - поінформував він.
Блер додав, що в найближчі кілька тижнів Канада також розпочне відправлення перших партій із 900 дронів для України. Наразі Канада виділила Україні допомогу на суму понад 14 млрд канадських доларів.
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Дело идет к тому, что ктото передаст миллион дронов (несколькими партиями).
Вот бы я хотел посмотреть на такой тголинг... Начали бы зелебобики Марафона чтото связывать логически или пропустили бы мимо
междуушного нервного узлаушей
Там в парламенте и др. органах власти немало Украинцев!
"Its maximum effective range is over 4,000 m." (С)
В кацапо-українській війні повне домінування в повітрі у кацапів.
Виходить або мі-24 чи обладнаний пусковими мі-8 повинен наблизитися на 4 км до лінії зіткнення і добряче ризикувати машиною і екіпажем, або пуляти здалеку "кудись туди", на кого Б-г пошле.
Доречі авіація постійно застосовується все ж таки на лінії і навіть менше ніж на 4км та з меншою дальністю ракет/бомб, просто про це у змі не пишуть (і це правильно, та й відоси заборонено викладати!!!).
Може здивую, але ці ракети можна і на рссо використовувати (на пікапах вже застосовують наприклад ті ж самі нурси!).
То есть запускать придется из наземных установок, то есть дальность будет даже не 4 км, а все 2...то есть по сути это мины 88мм миномета по дальности и действию, которые не подходят к стандартным минометам. Лучше, чем ничего, конечно, но реально это ничто - даже хуже, чем просто 2000 минометных мин.
Від початку повномасштабної війни Росії проти України Канада надала ЗСУ військову допомогу на чотири мільярди канадських доларів (2,7 мільярда євро), а її загальна допомога країні перевищила 14 млрд канадських доларів (близько 9,5 млрд євро), пише Reuters.
Канада за останні роки сильно змінилася. У 2024 році середня вартість оренди 1-bedroom apartment в Канаді $1922, в Торонто - $2521, a в 2000 в Торонто була $833. Зарплати ж з 2000 виросли приблизно на 50%.