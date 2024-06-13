УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12039 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
7 529 23

Канада передасть Україні 2300 ракет CRV7, 50 бронемашин та 29 систем дистанційного керування, - міністр оборони Блер

Міністр оборони Канади Білл Блер

Канада надішле Україні 2300 авіаційних ракет CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7), які раніше використовували канадські сили, 50 бронемашин, 29 систем дистанційного керування Nanuk та 130 тис. набоїв для стрілецької зброї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це перед зустріччю міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі, де також відбудеться 23-тє засідання Контактної групи з оборони України ("Рамштайн"), повідомив міністр оборони Канади Білл Блер.

"Сьогодні я також оголошу від імені Канади, що ми продовжуватимемо підтримувати наших друзів в Україні. По-перше, я оголошую, що Канада надасть Україні 2300 канадських ракет CRV", - сказав Блер.

Як зазначив канадський міністр, останні кілька місяців проводилися випробування цих ракет на предмет їхньої життєздатності за запитом Збройних сил України на це обладнання. Також Канада продовжує випробовувати ракети CRV-7, щоб здійснити подальші постачання українцям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає 4 медичні БТРи від Канади

Також Блер повідомив, що Канада відправить додаткову кількість патронів для стрілецької зброї, а також 29 дистанційних систем Nanuk.

"Nanuk - це дистанційно керована бойова станція, яку канадська армія використовує на нашій власній легкій бронетехніці. Вона побудована канадською компанією Rheinmetall. Система NANUK може встановлюватися на різну бронетехніку в Україні", - розповів Блер.

Крім цього, за словами міністра оборони, цього тижня Канада розпочинає постачання 50 нових канадських бронемашин в Україну.

Читайте: Канада та ЄС підтримуватимуть Україну протягом усього необхідного часу

"Перші чотири машини залишать Канаду цього тижня і будуть доставлені ЗСУ найближчими тижнями. Влітку військовослужбовці Збройних сил України пройдуть навчання щодо їхнього використання", - поінформував він.

Блер додав, що в найближчі кілька тижнів Канада також розпочне відправлення перших партій із 900 дронів для України. Наразі Канада виділила Україні допомогу на суму понад 14 млрд канадських доларів.

Також читайте: Канада виділяє $55 млн на посилення української ППО, - міністр оборони Блер

Автор: 

Канада (2199) Блер Білл (18)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Дякуємо.
показати весь коментар
13.06.2024 13:15
+9
Любою канаду!!
Там в парламенте и др. органах власти немало Украинцев!
показати весь коментар
13.06.2024 13:06
+6
Дело идёт к тому, что кто-то передаст миллиард деревьев, т.к. и тут зелень обосрётся.
показати весь коментар
13.06.2024 16:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это ж знаете..
Дело идет к тому, что ктото передаст миллион дронов (несколькими партиями).
Вот бы я хотел посмотреть на такой тголинг... Начали бы зелебобики Марафона чтото связывать логически или пропустили бы мимо междуушного нервного узла ушей
показати весь коментар
13.06.2024 13:03 Відповісти
Дело идёт к тому, что кто-то передаст миллиард деревьев, т.к. и тут зелень обосрётся.
показати весь коментар
13.06.2024 16:48 Відповісти
Любою канаду!!
Там в парламенте и др. органах власти немало Украинцев!
показати весь коментар
13.06.2024 13:06 Відповісти
Канаду
показати весь коментар
13.06.2024 13:07 Відповісти
Дякуємо.
показати весь коментар
13.06.2024 13:15 Відповісти
Дяка канадцям звичайно.. на війні все згодиться. Але Цензор вирішив не писати шо то за crv-7 шоб настрій не псувати. То звичайні всраті 70мм НАРи.
"Its maximum effective range is over 4,000 m." (С)
показати весь коментар
13.06.2024 13:37 Відповісти
І що не так? Їх активно затосовували британці у персидскій затоці як термінова оперативна потреба і пілоти Jaguar високо оцінили їх
показати весь коментар
13.06.2024 17:57 Відповісти
Это перебрали списанный хлам! И канадская пресса пишет что это не ракеты а трубы с двигарелем без боевой части!
показати весь коментар
13.06.2024 20:18 Відповісти
В Персидській затоці в коаліції було повне домінування в повітрі.
В кацапо-українській війні повне домінування в повітрі у кацапів.
Виходить або мі-24 чи обладнаний пусковими мі-8 повинен наблизитися на 4 км до лінії зіткнення і добряче ризикувати машиною і екіпажем, або пуляти здалеку "кудись туди", на кого Б-г пошле.
показати весь коментар
13.06.2024 21:24 Відповісти
А хто сказав що обов'язково на літаки чи на мі24/8 ставить?!
Доречі авіація постійно застосовується все ж таки на лінії і навіть менше ніж на 4км та з меншою дальністю ракет/бомб, просто про це у змі не пишуть (і це правильно, та й відоси заборонено викладати!!!).
Може здивую, але ці ракети можна і на рссо використовувати (на пікапах вже застосовують наприклад ті ж самі нурси!).
показати весь коментар
13.06.2024 23:16 Відповісти
Так, я про все це чув. Просто якось хотілося якихось нормальних ракет, а не столітнього некерованого мотлоху. Погодьтеся, НУРи на пікапах - то не гейм ченжер, а скоріше від безвиході.
показати весь коментар
13.06.2024 23:20 Відповісти
В умілих руках будь-яка зброя може бути ефективною. Нам нікоди діватися і все що знищує ворога треба застосовувати. Том уберемо вс ещо на мдають і чим більше тим більше можна насипати без економії!
показати весь коментар
13.06.2024 23:35 Відповісти
100%
показати весь коментар
13.06.2024 23:38 Відповісти
Она была представлена ​​в начале 1970-х годов как модернизированная версия стандартной американской 2,75-дюймовой ракеты «воздух-земля». Это было самое мощное оружие в своем классе, первое, обладавшее достаточной энергией, чтобы проникнуть в стандартные ангары самолетов https://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Pact Варшавского договора . CRV7 по сей день остается одной из самых мощных ракет класса «воздух-земля» и постепенно становится https://en.wikipedia.org/wiki/De_facto фактическим стандартом для сил Запада за пределами Соединенных Штатов.
показати весь коментар
13.06.2024 14:21 Відповісти
Дальность 4 км. К линии фронта на 4 км подлетать = потерять вертолет/самолет.
То есть запускать придется из наземных установок, то есть дальность будет даже не 4 км, а все 2...то есть по сути это мины 88мм миномета по дальности и действию, которые не подходят к стандартным минометам. Лучше, чем ничего, конечно, но реально это ничто - даже хуже, чем просто 2000 минометных мин.
показати весь коментар
13.06.2024 15:10 Відповісти
Канада відправить в Україну 2300 застарілих некерованих авіаційних ракет CRV7, які вона збиралася утилізувати. Ці ракети калібром 70 мм призначені для ураження наземних цілей. Україна могла б використовувати їх як з авіації, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків та артилерії. Ті ракети, які більше не функціонують, можуть бути використані в українській програмі дронів.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Канада надала ЗСУ військову допомогу на чотири мільярди канадських доларів (2,7 мільярда євро), а її загальна допомога країні перевищила 14 млрд канадських доларів (близько 9,5 млрд євро), пише Reuters.

Канада за останні роки сильно змінилася. У 2024 році середня вартість оренди 1-bedroom apartment в Канаді $1922, в Торонто - $2521, a в 2000 в Торонто була $833. Зарплати ж з 2000 виросли приблизно на 50%.
показати весь коментар
13.06.2024 20:59 Відповісти
САНАДА!!! ДРУЗІ!!!!
показати весь коментар
13.06.2024 21:54 Відповісти
Мене завжди дивує озвучення кількості та якої самої моделі зброя надана...це взагалі на "глобус не налазить"...я розумію, що то піар...але треба відділяти мухи від котлет)
показати весь коментар
13.06.2024 23:39 Відповісти
Ракети, як ********** для українських дронов можна використати. Потреба у FPV дронах - величезна. Чимось же треба їх снаряджати?
показати весь коментар
13.06.2024 23:50 Відповісти
Якщо наші майстри і на морські дрони їх прилаштують - це буде бімба сезону.
показати весь коментар
14.06.2024 00:30 Відповісти
На морські дрони треба прилаштовувати УР, бо при качці НУР будуть летіти х.з. куди.
показати весь коментар
14.06.2024 00:36 Відповісти
 
 