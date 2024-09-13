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Трюдо: Украине нужно разрешить дальнобойные удары по России, несмотря на угрозы Москвы

Трюдо за те, щоби дозволити Україні бити далекобійними ракетами по РФ

Канада полностью поддерживает идею разрешить Украине использовать дальнобойное оружие по военным объектам на территории России.

Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции в городе Сент-Анн-де-Бельвю, что в канадской провинции Квебек, его заявление цитирует Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению Трюдо, Украине нужно позволить наносить удары вглубь России, несмотря на угрозы Москвы, что это втянет НАТО в непосредственную войну с РФ.

Политик заявил, что Канада "полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия", чтобы предотвратить российские удары по больницам и детским садам.

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Глава канадского правительства подчеркнул, что Украина должна победить в борьбе с российским вторжением, иначе это поощрит другие крупные страны попытаться захватить своих соседей.

"Путин пытается крайне дестабилизировать международный порядок, основанный на правилах, который защищает всех нас, не только в каждой демократии мира, но и во всех странах мира", - сказал Трюдо.

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Топ комментарии
+4
Адекватний. Угу. Однак ні ракет, ні літаків не дає. Скільки ми вже наслухались...
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13.09.2024 20:50
+3
І в той же час в Канаді дозволяють крутити кацапське пропагандонське кіно про орків які прийшли вбивати українців і як їм тяжєло це робити.
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13.09.2024 20:38
+1
Удари по окупантах на нашому півострову (якій кацапи вважають що то є росія) чомусь те НАТО нікуди не "втягнули"...
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13.09.2024 20:39
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Знайшовся хоч один, більш менш нормальний, адекватний західний лідер.
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13.09.2024 20:33 Ответить
І в той же час в Канаді дозволяють крутити кацапське пропагандонське кіно про орків які прийшли вбивати українців і як їм тяжєло це робити.
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13.09.2024 20:38 Ответить
Адекватний. Угу. Однак ні ракет, ні літаків не дає. Скільки ми вже наслухались...
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13.09.2024 20:50 Ответить
Так то ж не я казав шо адекватний. То Володимир Мик
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13.09.2024 21:58 Ответить
Добре, що Канада на боці України, щодо права нанесення далекобійних ударів по РФ.

А от США, Німеччина та деякі інші наші партнери обмежують право України наносити такі удари зброєю, наданою цими партнерами, не беручи до уваги, що зняття обмежень може стати фактором стримування агресора і не обовʼязково буде використано Україною повністю, або навіть частково.
Приймати рішення про нанесення ударів прийматиме Україна, виходячи з потреб оборони.
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13.09.2024 20:37 Ответить
Удари по окупантах на нашому півострову (якій кацапи вважають що то є росія) чомусь те НАТО нікуди не "втягнули"...
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13.09.2024 20:39 Ответить
"А Баба Я..., ой... США - проти!"
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13.09.2024 20:50 Ответить
Хотілося б почути ці погрози. Хто і коли їх озвучив. Західним сцикунам здається будь який висер ***** погрозою
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13.09.2024 20:53 Ответить
Вони там самі вигадують погрози ліліпутіна і самі ж лякаються
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13.09.2024 22:54 Ответить
а у кірбі спитали?
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13.09.2024 21:00 Ответить
 
 