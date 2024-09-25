Зеленский обсудил с Трюдо Формулу мира и противодействие российской дезинформации

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Лидеры двух государств обсудили усилия для противодействия российской пропаганде и установления мира в Украине.

Об этом по итогам встречи заявили в офисе главы канадского правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Лидеры обсудили противодействие российской дезинформации и дипломатические усилия президента Зеленского по достижению мира, в частности, с помощью Формулы мира", - рассказали в Трюдо.

Отмечается, что глава канадского правительства пообещал и в дальнейшем "оказывать военную, финансовую, гуманитарную и другую помощь Украине, которая борется за сохранение своего суверенитета, территориальной целостности и независимости".

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"Премьер-министр Трюдо подтвердил осуждение Канадой захватнической войны России против Украины, в том числе - ужасающих ударов по гражданским гражданам и энергетической инфраструктуре", - отметили в ведомстве.

Ранее Трюдо отмечал, что Украине надо разрешить дальнобойные удары по России, несмотря на угрозы Москвы.