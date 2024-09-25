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Зеленский обсудил с Трюдо Формулу мира и противодействие российской дезинформации

трюдо,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Лидеры двух государств обсудили усилия для противодействия российской пропаганде и установления мира в Украине.

Об этом по итогам встречи заявили в офисе главы канадского правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Лидеры обсудили противодействие российской дезинформации и дипломатические усилия президента Зеленского по достижению мира, в частности, с помощью Формулы мира", - рассказали в Трюдо.

Отмечается, что глава канадского правительства пообещал и в дальнейшем "оказывать военную, финансовую, гуманитарную и другую помощь Украине, которая борется за сохранение своего суверенитета, территориальной целостности и независимости".

Читайте также: Трюдо: Украине нужно разрешить дальнобойные удары по России, несмотря на угрозы Москвы

"Премьер-министр Трюдо подтвердил осуждение Канадой захватнической войны России против Украины, в том числе - ужасающих ударов по гражданским гражданам и энергетической инфраструктуре", - отметили в ведомстве.

Ранее Трюдо отмечал, что Украине надо разрешить дальнобойные удары по России, несмотря на угрозы Москвы.

Автор: 

Зеленский Владимир (20452) Трюдо Джастин (298)


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Топ комментарии
+5
Дайте упирьонку спокійно красти.
Це все чого він хотів
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25.09.2024 08:29
+3
Кіно зняли не за державні гроші. Ви думаєте в Канаді мало ідіотів, які підтримують Cосію?
Така херня постійно вилазитиме і під час війни і після неї, завжди знайдуться ідіоти, що виправдовують хутіна і його політику.

Oн вчора виліз жополізатель xутина шредер, старий помийник, виліз з ідеєю що cосію перемогти не можна.
підтримав ще одного , токаєва, дуполизa, який таку ж херню стверджував шольцу.
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25.09.2024 08:42
+1
Кабінет міністрів виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року. Нехіло так виходить --- 80 гривень штука. Вони з сусальним золотом? Чи просто Умерову не дає спокою слава яєць по 17?
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25.09.2024 10:15
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Дайте упирьонку спокійно красти.
Це все чого він хотів
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25.09.2024 08:29 Ответить
Яка там протидія - на канадські гроші кацапи знімають кіно - про віину в Украіні
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25.09.2024 08:30 Ответить
Кіно зняли не за державні гроші. Ви думаєте в Канаді мало ідіотів, які підтримують Cосію?
Така херня постійно вилазитиме і під час війни і після неї, завжди знайдуться ідіоти, що виправдовують хутіна і його політику.

Oн вчора виліз жополізатель xутина шредер, старий помийник, виліз з ідеєю що cосію перемогти не можна.
підтримав ще одного , токаєва, дуполизa, який таку ж херню стверджував шольцу.
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25.09.2024 08:42 Ответить
Так кацапка -- як іі там - громадянка Канади
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25.09.2024 08:46 Ответить
Так пані і пише про канадців. І такі в будь-якій країні є. І чому дивуватись, якщо у нас добіса своїх зрадників, які здають позиції військ та техніки.
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25.09.2024 11:35 Ответить
Гроші понад усе - вже повезли в Венеціі показувати
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25.09.2024 11:40 Ответить
Саме так. Гроші і довели до нинішньої ситуації в геополітиці. Комуняцький режим весь час свого існування скуповував політиків по всіх цивілізованих країнах.
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25.09.2024 13:30 Ответить
трюдо довів канаду до цугундера, зе!поц загнав україну у повну сраку.
обоє рябоє, домовляться.
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25.09.2024 08:38 Ответить
Кабінет міністрів виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року. Нехіло так виходить --- 80 гривень штука. Вони з сусальним золотом? Чи просто Умерову не дає спокою слава яєць по 17?
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25.09.2024 10:15 Ответить
никто зеленского с его ублюдочными формулами мира не воспринимает
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25.09.2024 10:16 Ответить
А куди поділася "формула перемоги"? Воно ж анонсувало її обговорення. Його скоро копняками будуть гнать звідусіль.
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25.09.2024 11:29 Ответить
 
 