Зеленский обсудил с Трюдо Формулу мира и противодействие российской дезинформации
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Лидеры двух государств обсудили усилия для противодействия российской пропаганде и установления мира в Украине.
Об этом по итогам встречи заявили в офисе главы канадского правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Лидеры обсудили противодействие российской дезинформации и дипломатические усилия президента Зеленского по достижению мира, в частности, с помощью Формулы мира", - рассказали в Трюдо.
Отмечается, что глава канадского правительства пообещал и в дальнейшем "оказывать военную, финансовую, гуманитарную и другую помощь Украине, которая борется за сохранение своего суверенитета, территориальной целостности и независимости".
"Премьер-министр Трюдо подтвердил осуждение Канадой захватнической войны России против Украины, в том числе - ужасающих ударов по гражданским гражданам и энергетической инфраструктуре", - отметили в ведомстве.
Ранее Трюдо отмечал, что Украине надо разрешить дальнобойные удары по России, несмотря на угрозы Москвы.
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Це все чого він хотів
Така херня постійно вилазитиме і під час війни і після неї, завжди знайдуться ідіоти, що виправдовують хутіна і його політику.
Oн вчора виліз жополізатель xутина шредер, старий помийник, виліз з ідеєю що cосію перемогти не можна.
підтримав ще одного , токаєва, дуполизa, який таку ж херню стверджував шольцу.
обоє рябоє, домовляться.