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Новини Війна
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Зеленський та президент Фінляндії Стубб обговорили спільне виробництво дронів

Зеленський та Стубб обговорили спільне виробництво дронів

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку із фінським лідером Александром Стуббом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Сторони обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та міжнародну співпрацю.

"Зеленський зазначив, що Україні необхідні засоби протиповітряної оборони, зокрема ПЗРК. Глава Української держави ознайомив співрозмовника з тим, на якому етапі зараз перебуває виконання домовленостей, досягнутих під час саміту НАТО у Вашингтоні.

На зустрічі обговорили українсько-фінську оборонну співпрацю, окремо йшлося про спільне виробництво дронів та обмін досвідом у цій сфері. Володимир Зеленський наголосив, що для України важливо отримати від партнерів дозвіл і засоби для ударів углиб території Росії", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський та Стубб обговорили міжнародні зусилля, необхідні для досягнення тривалого й справедливого миру для України, та роль Глобального Півдня в цьому процесі.

Читайте: Стубб закликав зняти обмеження на далекобійні удари України по РФ: Путін повинен програти

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) Фінляндія (1308) Стубб Александр (87)


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Де єрмак?
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25.09.2024 08:22 Відповісти
Першии плюс від поіздки - а то одна говорільня
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25.09.2024 08:24 Відповісти
Фінляндія має виробляти дрони а зе буде наклейочку зелену клеїти " велике дроновицтво"
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25.09.2024 08:25 Відповісти
Де дєрьмак? Не попав в обʼєктив, тільки його папка на столі
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25.09.2024 08:34 Відповісти
взагалі, не зрозуміло.
нам же, всі, капітуляцію впарюють.
нафіга ті дрони? треба партизанська зброя.
на ринку троєщина, суцільні в'єтнамці та афганці. піду проконсультуюсь.
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25.09.2024 08:41 Відповісти
 
 