Зеленський та президент Фінляндії Стубб обговорили спільне виробництво дронів

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку із фінським лідером Александром Стуббом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Сторони обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та міжнародну співпрацю.

"Зеленський зазначив, що Україні необхідні засоби протиповітряної оборони, зокрема ПЗРК. Глава Української держави ознайомив співрозмовника з тим, на якому етапі зараз перебуває виконання домовленостей, досягнутих під час саміту НАТО у Вашингтоні.

На зустрічі обговорили українсько-фінську оборонну співпрацю, окремо йшлося про спільне виробництво дронів та обмін досвідом у цій сфері. Володимир Зеленський наголосив, що для України важливо отримати від партнерів дозвіл і засоби для ударів углиб території Росії", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський та Стубб обговорили міжнародні зусилля, необхідні для досягнення тривалого й справедливого миру для України, та роль Глобального Півдня в цьому процесі.

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