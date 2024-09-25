Зеленский и президент Финляндии Стубб обсудили совместное производство дронов

Президент Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с финским лидером Александром Стуббом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Стороны обсудили ситуацию на поле боя, оборонные потребности Украины и международное сотрудничество.

"Зеленский отметил, что Украине необходимы средства противовоздушной обороны, в частности, ПЗРК. Глава Украинского государства ознакомил собеседника с тем, на каком этапе сейчас находится выполнение договоренностей, достигнутых во время саммита НАТО в Вашингтоне.

На встрече обсудили украинско-финское оборонное сотрудничество, отдельно речь шла о совместном производстве дронов и обмене опытом в этой сфере. Владимир Зеленский отметил, что для Украины важно получить от партнеров разрешение и средства для ударов вглубь территории России", - говорится в сообщении.

Также Зеленский и Стубб обсудили международные усилия, необходимые для достижения длительного и справедливого мира для Украины, и роль Глобального Юга в этом процессе.

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