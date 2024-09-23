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Новости Война
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оружие (10031) Финляндия (910) Стубб Александр (47)

Стубб призвал снять ограничения на дальнобойные удары Украины по РФ: Путин должен проиграть

Стубб закликав дозволити Україні бити по РФ західною зброєю

Президент Финляндии Александр Стубб призвал разрешить Украине бить по России западным оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Он призвал союзников на Глобальном Западе, в частности - США, позволить Украине воевать без "связанной за спиной рукой" и отменить ограничения на удары по РФ.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину, начиная с финансов, начиная с боеприпасов, начиная с транспортных средств, а также позволить Украине использовать оружие так, как она считает нужным, если это будет самооборона и в рамках международных правил", - отметил финский лидер.

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По словам Стубба, Россия - имперское государство, а экспансия "зашита в ее ДНК".

"Поэтому нам нужно убедить Путина, что ему нет смысла продолжать эту войну, и я думаю, что Путин должен проиграть и войну, и мир, потому что единственное, что он понимает - это сила. Главное - позволить Украине вести эту войну без каких-либо ограничений, а все, что после этого - вторично", - подчеркнул он, добавив, что большая свобода действий Украины позволит быстрее приблизить "мирные переговоры".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Финляндии Стубб призвал снять для Украины ограничения на удары вглубь РФ: Они абсурдны
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Топ комментарии
+2
Велика подяка Фінляндії за добру історичну пам"ять, що таке РАШИСТСЬКА ІМПЕРІЯ!
Багато пам"ятаю картинок з оповідей батька про цих ублюдків у 1939-му на теренах захоплених у фінів. Він у 19 р потрапив по призову з глибинки України, як син розкулачених . А я змалечку підслуховувала згадки його з друзями за чарочкою на свято - кожен про свою АТЄЧЕСТВЄННУЮ... Пізніше підлітком сперечалася з вчителькою совдепоісторії прямо на уроках. Але можу сказати одне - КДБісти України були значно м"якишими до батька, ніж та **** українська вчителька , що заявила на нього. Друждина українка ,доречі, рашистського полковника приїхавшого на пенсію доживати у квітучу Україну. Ми усім класом називали ЗАЦУЦІ ( так вона віталась з нами україномовними заходячи до класу)
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23.09.2024 17:46
+2
Треба спочатку деяким переляканцям памперси замінити, а тоді закликати
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23.09.2024 18:07
+2
Важлива заява. Потрібна. Чим більше тиск тим швидше буде позитивний результат.
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23.09.2024 18:18
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Мені здається вони просто чекають доки по нас не в'їбуть іранською балістикою, до того ніззя нікак бо ескалація.
А взагалі треба просто не коментувати, у буданги навчились все на роки уперед анонсувати?
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23.09.2024 17:31 Ответить


Цей Стубб вже визначився б якось.
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23.09.2024 17:32 Ответить
Мабуть, його повноваження незабаром закінчуються. Такі сміливі та рішучі заяви роблять зазвичай різноманітні "екси".
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23.09.2024 18:20 Ответить
Ні, я помилився. Лише навесні цього року він став Президентом.
Трохи почитав про нього - розумний дядько)
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23.09.2024 18:23 Ответить
Велика подяка Фінляндії за добру історичну пам"ять, що таке РАШИСТСЬКА ІМПЕРІЯ!
Багато пам"ятаю картинок з оповідей батька про цих ублюдків у 1939-му на теренах захоплених у фінів. Він у 19 р потрапив по призову з глибинки України, як син розкулачених . А я змалечку підслуховувала згадки його з друзями за чарочкою на свято - кожен про свою АТЄЧЕСТВЄННУЮ... Пізніше підлітком сперечалася з вчителькою совдепоісторії прямо на уроках. Але можу сказати одне - КДБісти України були значно м"якишими до батька, ніж та **** українська вчителька , що заявила на нього. Друждина українка ,доречі, рашистського полковника приїхавшого на пенсію доживати у квітучу Україну. Ми усім класом називали ЗАЦУЦІ ( так вона віталась з нами україномовними заходячи до класу)
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23.09.2024 17:46 Ответить
Тільки силою Украіна взмозі поставити в стойло кремлівського
упиря і захватчика , якою вкрай потрібен радянський союз🙁
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23.09.2024 17:49 Ответить
Якому
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23.09.2024 17:50 Ответить
Но тоді вже і загарбника .
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23.09.2024 18:31 Ответить
Саме так , дякую 👍🏼
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23.09.2024 19:01 Ответить
Треба спочатку деяким переляканцям памперси замінити, а тоді закликати
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23.09.2024 18:07 Ответить
Важлива заява. Потрібна. Чим більше тиск тим швидше буде позитивний результат.
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23.09.2024 18:18 Ответить
 
 