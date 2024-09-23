Стубб призвал снять ограничения на дальнобойные удары Украины по РФ: Путин должен проиграть
Президент Финляндии Александр Стубб призвал разрешить Украине бить по России западным оружием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
Он призвал союзников на Глобальном Западе, в частности - США, позволить Украине воевать без "связанной за спиной рукой" и отменить ограничения на удары по РФ.
"Мы должны продолжать поддерживать Украину, начиная с финансов, начиная с боеприпасов, начиная с транспортных средств, а также позволить Украине использовать оружие так, как она считает нужным, если это будет самооборона и в рамках международных правил", - отметил финский лидер.
По словам Стубба, Россия - имперское государство, а экспансия "зашита в ее ДНК".
"Поэтому нам нужно убедить Путина, что ему нет смысла продолжать эту войну, и я думаю, что Путин должен проиграть и войну, и мир, потому что единственное, что он понимает - это сила. Главное - позволить Украине вести эту войну без каких-либо ограничений, а все, что после этого - вторично", - подчеркнул он, добавив, что большая свобода действий Украины позволит быстрее приблизить "мирные переговоры".
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А взагалі треба просто не коментувати, у буданги навчились все на роки уперед анонсувати?
Цей Стубб вже визначився б якось.
Трохи почитав про нього - розумний дядько)
Багато пам"ятаю картинок з оповідей батька про цих ублюдків у 1939-му на теренах захоплених у фінів. Він у 19 р потрапив по призову з глибинки України, як син розкулачених . А я змалечку підслуховувала згадки його з друзями за чарочкою на свято - кожен про свою АТЄЧЕСТВЄННУЮ... Пізніше підлітком сперечалася з вчителькою совдепоісторії прямо на уроках. Але можу сказати одне - КДБісти України були значно м"якишими до батька, ніж та **** українська вчителька , що заявила на нього. Друждина українка ,доречі, рашистського полковника приїхавшого на пенсію доживати у квітучу Україну. Ми усім класом називали ЗАЦУЦІ ( так вона віталась з нами україномовними заходячи до класу)
упиря і захватчика , якою вкрай потрібен радянський союз🙁