Стубб предлагает исключить Россию из Совбеза ООН: Ни одно государство не должно иметь права вето
Президент Финляндии Александр Стубб призвал расширить состав Совета Безопасности ООН, отменить право вето одного государства и приостановить членство любого члена, который участвует в "незаконной войне", такой как вторжение России в Украину.
Об этом он заявил в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Стубб, отвечающий за внешнюю политику Финляндии, заявил, что присоединит свой голос к призывам к реформам на следующей неделе в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН, где будет обсуждаться состав Совета безопасности этой всемирной организации.
Совет Безопасности, включающий пять постоянных членов и 10 ротационных стран-членов, отвечает за поддержание мира во всем мире, но геополитическое соперничество завело его в тупик по ряду вопросов, включая вторжение России в Украину.
Аргументы Стубба относительно исключения России
Лидер Финляндии заявил, что он предложит увеличить количество постоянных членов с пяти до десяти, добавив еще одного представителя Латинской Америки, двух представителей Африки и двух представителей Азии.
"Ни одно государство не должно иметь права вето в Совете безопасности ООН", - подчеркнул он.
США, одна из пяти стран, имеющих право вето, вместе с Россией, Китаем, Францией и Великобританией, также поддержали предоставление двух постоянных мест для Африки.
Стубб отметил, что любой член организации, который ведет незаконную войну, "подобную той, которую Россия сейчас ведет в Украине", должен быть отстранен.
Поддержка Украины
Отмечается, что любые изменения в составе Совета безопасности, включая пять полномочий вето, должны быть одобрены двумя третями Генеральной ассамблеи.
"Моя основная идея заключается в том, что если страны глобального Юга, из Латинской Америки, из Африки, из Азии не будут иметь полномочий в системе, они отвернутся от Организации Объединенных Наций. А этого мы не хотим", - сказал он.
Также Стубб призвал западные страны снять ограничения на использование предоставленного оружия, которые оставляют Украину "со связанной рукой за спиной".
"Мы должны отпустить эту руку и позволить Украине делать то, что делает с ней Россия", - добавил президент Финляндии.
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Країна, яка є стороною збройного конфлікту ( це трішки узагальнене поняття ніж війна) перебуваючи у радбезі ООН на постійній основі або тимчасово, позбавляється права вето на рішення радбезу ООН.
Цю ініціативу потрібно просувати усіма доступними засобами.
Бо за логікою це може набрати необхідну підтримку на асамблеї ООН.
а не дозволяти ім мати право вето у Раді безпеки ООН 🙁
На смітник , падлюк і окупантів 😡
І не йому першому США обіцяють підтримку ініціатив по зміні Статуту ООН. Але, коли доходить до голосування на ГА ООН - США закулісно цього не підтримує.
Особливо, якщо порівнювати з Трампом та його боротьбою за життя песіків Огайо.
ООН - это не то место, где можно кого угодно заставить делать что-то.
На самом деле там сильные решают за слабых и фисё. Ну то есть договариваются.
Или кто-то всерьез думает, что выгнав Россию, можно будет что-то принять и заставить их выполнить, хм, ну такое себе.
С политической точки зрения конечно нужно.
And no, the no-veto idea will not fly, all countries are equal, but some are more equal than other. The specific veto-holding countries may change, but the concept will remain unchanged.