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Стубб предлагает исключить Россию из Совбеза ООН: Ни одно государство не должно иметь права вето

Президент Фінляндії Александр Стубб виступив за виключення РФ із Радбезу ООН

Президент Финляндии Александр Стубб призвал расширить состав Совета Безопасности ООН, отменить право вето одного государства и приостановить членство любого члена, который участвует в "незаконной войне", такой как вторжение России в Украину.

Об этом он заявил в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Стубб, отвечающий за внешнюю политику Финляндии, заявил, что присоединит свой голос к призывам к реформам на следующей неделе в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН, где будет обсуждаться состав Совета безопасности этой всемирной организации.

Совет Безопасности, включающий пять постоянных членов и 10 ротационных стран-членов, отвечает за поддержание мира во всем мире, но геополитическое соперничество завело его в тупик по ряду вопросов, включая вторжение России в Украину.

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Аргументы Стубба относительно исключения России

Лидер Финляндии заявил, что он предложит увеличить количество постоянных членов с пяти до десяти, добавив еще одного представителя Латинской Америки, двух представителей Африки и двух представителей Азии.

"Ни одно государство не должно иметь права вето в Совете безопасности ООН", - подчеркнул он.

США, одна из пяти стран, имеющих право вето, вместе с Россией, Китаем, Францией и Великобританией, также поддержали предоставление двух постоянных мест для Африки.

Стубб отметил, что любой член организации, который ведет незаконную войну, "подобную той, которую Россия сейчас ведет в Украине", должен быть отстранен.

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Поддержка Украины

Отмечается, что любые изменения в составе Совета безопасности, включая пять полномочий вето, должны быть одобрены двумя третями Генеральной ассамблеи.

"Моя основная идея заключается в том, что если страны глобального Юга, из Латинской Америки, из Африки, из Азии не будут иметь полномочий в системе, они отвернутся от Организации Объединенных Наций. А этого мы не хотим", - сказал он.

Также Стубб призвал западные страны снять ограничения на использование предоставленного оружия, которые оставляют Украину "со связанной рукой за спиной".

"Мы должны отпустить эту руку и позволить Украине делать то, что делает с ней Россия", - добавил президент Финляндии.

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Автор: 

россия (95546) Совбез ООН (1106) Стубб Александр (83)


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Топ комментарии
+23
Взагалі Парашна ********* НЕЗАКОНО знаходиться у самому ООН.
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18.09.2024 13:01
+16
Невже почало доходити?
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18.09.2024 12:51
+15
Ше 10р назад гнати зі всіх організаціи
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18.09.2024 12:51
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Ше 10р назад гнати зі всіх організаціи
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18.09.2024 12:51 Ответить
Невже почало доходити?
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18.09.2024 12:51 Ответить
Взагалі Парашна ********* НЕЗАКОНО знаходиться у самому ООН.
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18.09.2024 13:01 Ответить
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18.09.2024 13:03 Ответить
Це єдине більш- меньш розумне рішення нашої проблеми в осяжному майбутньому.
Країна, яка є стороною збройного конфлікту ( це трішки узагальнене поняття ніж війна) перебуваючи у радбезі ООН на постійній основі або тимчасово, позбавляється права вето на рішення радбезу ООН.
Цю ініціативу потрібно просувати усіма доступними засобами.
Бо за логікою це може набрати необхідну підтримку на асамблеї ООН.
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18.09.2024 13:11 Ответить
А що зупинить кацапів ветувати будь-яке рішення Радбезу ООН руками китайців? Треба взагалі усунути право вето і приймати рішення більшістю - 66%. Тобто при 15ти членах - мають бути 10 голосів.
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18.09.2024 13:42 Ответить
Думка слушна, але мертвій організації припарки не допоможуть.
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18.09.2024 13:11 Ответить
Гнати потрібно було кацапню із Радбезу ООН ще давно ,
а не дозволяти ім мати право вето у Раді безпеки ООН 🙁
На смітник , падлюк і окупантів 😡
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18.09.2024 13:12 Ответить
респект Саньку! Але чому всякі Джо та Манюелі мовчать?
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18.09.2024 13:15 Ответить
Всі на підтримку президента Стубба.
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18.09.2024 13:17 Ответить
Не він перший з політиків такого високого рангу, який це пропонує.
І не йому першому США обіцяють підтримку ініціатив по зміні Статуту ООН. Але, коли доходить до голосування на ГА ООН - США закулісно цього не підтримує.
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18.09.2024 13:20 Ответить
Підтримка США не допоможе. Купа країн буде проти. Ті ж росія, китай, індія, бразилія і т.д.
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18.09.2024 13:29 Ответить
Давно вже це треба було зробити. Пригріли біля себе козломордих та ще й незаконно набутих членства в ООНі.
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18.09.2024 13:21 Ответить
Пан має рацію !
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18.09.2024 13:25 Ответить
Давно вже час! Як може головний агресор ********** сидіти в Радбезі?!?!?
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18.09.2024 13:25 Ответить
Ніхто цього не зробить, ООН повністю продажна ікорумпована, це кодло тільки розігнати повністю.
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18.09.2024 13:32 Ответить
Схоже глобальне потепління то не міф, бо здоровий глузд та впевненість лишився тільки на півночі Європи.
Особливо, якщо порівнювати з Трампом та його боротьбою за життя песіків Огайо.
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18.09.2024 13:35 Ответить
Правильно все каже.
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18.09.2024 13:57 Ответить
ООН отримує від раські фєдєраські жирні внески, тому Ніколи їх не виключать з цієї пенсіонерської тусовки імпотентів.
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18.09.2024 14:10 Ответить
Если бы это хоть что-то решало.
ООН - это не то место, где можно кого угодно заставить делать что-то.
На самом деле там сильные решают за слабых и фисё. Ну то есть договариваются.
Или кто-то всерьез думает, что выгнав Россию, можно будет что-то принять и заставить их выполнить, хм, ну такое себе.

С политической точки зрения конечно нужно.
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18.09.2024 14:18 Ответить
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18.09.2024 14:36 Ответить
СССР уже один раз исключали из Лиги Наций, а каков єффект ?
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18.09.2024 14:53 Ответить
The UN is just a talking platform. Its utility is precisely in the possibility for any member to voice their position. It helps avoid surprises. If you start booting countries out of the UN, they will create their own alternative organizations, and there will be 2 or more mini-UNs, which will in fact be alliances of likeminded nations. As these alliances will need to talk to each other, they will need to create a new universal organization, i.e., a new UN. So why destroy it in the first place?
And no, the no-veto idea will not fly, all countries are equal, but some are more equal than other. The specific veto-holding countries may change, but the concept will remain unchanged.
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18.09.2024 17:37 Ответить
 
 