Стубб предлагает исключить Россию из Совбеза ООН: Ни одно государство не должно иметь права вето

Президент Финляндии Александр Стубб призвал расширить состав Совета Безопасности ООН, отменить право вето одного государства и приостановить членство любого члена, который участвует в "незаконной войне", такой как вторжение России в Украину.

Об этом он заявил в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Стубб, отвечающий за внешнюю политику Финляндии, заявил, что присоединит свой голос к призывам к реформам на следующей неделе в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН, где будет обсуждаться состав Совета безопасности этой всемирной организации.

Совет Безопасности, включающий пять постоянных членов и 10 ротационных стран-членов, отвечает за поддержание мира во всем мире, но геополитическое соперничество завело его в тупик по ряду вопросов, включая вторжение России в Украину.

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Аргументы Стубба относительно исключения России

Лидер Финляндии заявил, что он предложит увеличить количество постоянных членов с пяти до десяти, добавив еще одного представителя Латинской Америки, двух представителей Африки и двух представителей Азии.

"Ни одно государство не должно иметь права вето в Совете безопасности ООН", - подчеркнул он.

США, одна из пяти стран, имеющих право вето, вместе с Россией, Китаем, Францией и Великобританией, также поддержали предоставление двух постоянных мест для Африки.

Стубб отметил, что любой член организации, который ведет незаконную войну, "подобную той, которую Россия сейчас ведет в Украине", должен быть отстранен.

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Поддержка Украины

Отмечается, что любые изменения в составе Совета безопасности, включая пять полномочий вето, должны быть одобрены двумя третями Генеральной ассамблеи.

"Моя основная идея заключается в том, что если страны глобального Юга, из Латинской Америки, из Африки, из Азии не будут иметь полномочий в системе, они отвернутся от Организации Объединенных Наций. А этого мы не хотим", - сказал он.

Также Стубб призвал западные страны снять ограничения на использование предоставленного оружия, которые оставляют Украину "со связанной рукой за спиной".

"Мы должны отпустить эту руку и позволить Украине делать то, что делает с ней Россия", - добавил президент Финляндии.

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